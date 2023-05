Nova política de preços da Petrobras inicia choque no gás: GLP cai 21,39%, diesel cai 12,7% e fica abaixo da gasolina

O ex-ministro da Economia Paulo Guedes vivia anunciando que o marco do gás natural provocaria queda de 30% a 50% no preço do gás para o consumidor. Nunca ocorreu. Ao contrário, com a aplicação do sistema de paridades de preços internacionais, os aumentos foram muito altos. Agora, no governo Lula, com o abrasileiramento dos preços (uso do petróleo produzido mais barato no país e uso intensivo das refinarias), os preços do GLP vão cair nessa quarta (17) 31,39% nas refinarias para as distribuidoras.



A nova política de preços da Petrobras provocou também novas baixas, a partir de amanhã (17), de 12,7% no litro do óleo diesel vendido nas refinarias às distribuidoras, e de 12,58% no litro da gasolina comum vendido nas refinarias. Os preços finais ao consumidor sofrem influência das margens das distribuidoras e dos postos de revenda, bem como dos impostos e do teor de álcool anidro (27%). A política de redução de preços da Petrobras pode ser o empurrão que faltava para a baixa de juros pelo Banco Central.



Se as projeções da Petrobras se confirmarem, será a 1ª vez, desde os cortes de impostos eleitoreiros nos combustíveis, em julho do ano passado, que o preço do litro do diesel poderá ficar abaixo do litro da gasolina comum nos postos de abastecimento. Segundo a Petrobras, o litro do diesel custará em torno de R$ 5,18 na bomba, enquanto o da gasolina comum sairá por R$ 5,20.





Nota da Petrobras sobre gasolina e diesel



“A partir de amanhã (17/5), a Petrobras reduzirá em R$ 0,44 por litro o seu preço médio de venda de diesel A para as distribuidoras, que passará de R$ 3,46 para R$ 3,02 por litro.



Considerando a mistura obrigatória de 88% de diesel A e 12% de biodiesel para a composição do diesel S10 comercializado nos postos, por exemplo, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,69 a cada litro vendido na bomba. Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,18 por litro de diesel S10.



Para a gasolina A, a Petrobras reduzirá em R$ 0,40 por litro o seu preço médio de venda para as distribuidoras, que passará de R$ 3,18 para R$ 2,78 por litro.



Considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina A e 27% de etanol anidro para a composição da gasolina comercializada nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 2,03 a cada litro vendido na bomba. Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 5,20 por litro”.



Destaca-se que o valor efetivamente cobrado ao consumidor final no posto é afetado também por outros fatores como impostos, mistura de biocombustíveis e margens de lucro da distribuição e da revenda.



A redução do preço da Petrobras tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional.



Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente”, diz a nota da companhia.



A nota da Petrobras sobre o GLP



A partir de amanhã (17/5), a Petrobras reduzirá em R$ 0,69 por kg o seu preço médio de venda para as distribuidoras, que passará de R$ 3,2256 para R$ 2,5356 por kg, equivalente a R$ 32,96 por botijão de 13kg.



Mantidas as parcelas referentes aos demais agentes conforme a pesquisa de preços da ANP para o período de 7 a 13/05, o preço médio ao consumidor final poderia atingir o valor de R$ 99,87 por 13kg.