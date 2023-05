Dois em um: indicado ao Banco Central, Gabriel Galípolo é eleito presidente do Conselho de Administração do BB

Braço direito do ministro Fernando Haddad (PT), Gabriel Galípolo foi eleito presidente do Conselho de Administração (CA) do Banco do Brasil, nesta sexta-feira (12). Atual secretário-executivo do Ministério da Fazenda foi indicado para a posição pelo próprio conselho.

Um novo documento deve formalizar a posse do economista no cargo. O conselho do BB é formado por oito membros, sendo quatro indicados pelo governo, dois pelos acionistas minoritários, além da presidente do banco, Tarciana Medeiros, e de um representante dos funcionários.

Na segunda-feira (8), Haddad também anunciou que o economista era o nome indicado para assumir a diretoria de política monetária do Banco Central. No cargo, Galípolo poderá participar das decisões sobre a taxa básica de juros (selic) da economia brasileira, que vem sendo bastante criticada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Para assumir o cargo no Banco Central, no entanto, Galípolo precisará passar antes por uma sabatina no Senado. Caso seja aprovado para a diretoria pelo Congresso, é possível que o economista tenha que renunciar à presidência do Conselho de Administração do Banco do Brasil por conflito de interesses.

De acordo com a colunista Julia Duailibi, do Grupo Globo, a indicação de Galípolo para a diretoria de política monetária mira a presidência do Banco Central antes do final de 2024, quando acaba o mandato de Roberto Campos Neto.