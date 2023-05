Petrobras lucra R$ 38,156 bilhões no trimestre e distribui 64% (R$ 24,65 bilhões) em dividendos

A Petrobras divulgou nesta quinta (11) lucro líquido de R$ 38,156 bilhões no 1º trimestre deste ano, com redução de 12% frente aos R$ 43,341 bilhões do 4º trimestre de 2022 e de 14,4% frente aos R$ 44,561 bilhões do 1º trimestre de 2022. No período, os preços do barril do petróleo, que chegaram a US$ 101,40 no 1º trimestre do ano passado, caíram 19,9% e 8,9%, respectivamente.



Mas o crescimento da produção, sobretudo no pré-sal, que atingiu o recorde de 2,13 milhões de barris de óleo equivalente (boe) por dia, representando 77% da produção nacional, refletindo a alta produtividade dos poços, beneficiados pela aplicação de modernas tecnologias que combinam alta eficiência e baixa intensidade de carbono, fez o endividamento líquido da companhia cair para US$ 37,588 bilhões, com índice de apenas 0,58 da geração de caixa líquido. Este é o melhor resultado desde 2010.



Em função dos resultados, comemorados pelo presidente Jean Paul Prates, que está liderando a companhia desde fevereiro, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a distribuição de dividendos superior a R$ 24,65 bilhões, à base de R$ 1,893577 por ação. Isso corresponde a 64,6% do lucro, menos que na gestão anterior à de Prates. A regra de governança determina a distribuição sempre que o endividamento fixar abaixo de 0,62.



A companhia destaca ter investido US$ 2,5 bilhões. Recolhido tributos que somaram R$ 62,6 bilhões pagos à União, sob a forma de dividendos, mais de R$ 8 bilhões, no 1º trimestre.



Quem subiu e quem caiu



As receitas de vendas no mercado interno, lideradas pelo óleo diesel (R$ 43,150 bilhões, 42,26% do total), responderam por 73,42% das receitas totais da Petrobras no 1º trimestre (R$ 139,068 bilhões). As vendas de diesel caíram 20,3% no trimestre, frente ao final do ano, enquanto as de gasolina recuaram 9,4%.



As exportações de petróleo e derivados somaram R$ 36,963 bilhões, com queda de 3,1% no trimestre. As vendas de petróleo cresceram 3,6%, mas as vendas de óleos combustíveis para navios (“bunkers”) encolheram 31,6%.



Mensagem do presidente



Em mensagem aos acionistas, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, disse que “Os resultados financeiros refletem o excelente desempenho operacional da companhia. O pré-sal continua a ser o centro das nossas receitas e da geração de caixa, respondendo hoje por 77% da nossa produção total. Em fevereiro, o pré-sal bateu novo recorde mensal de produção. Estamos produzindo cada vez mais, com uma produção cada vez mais eficiente e com menos emissões.



"Colocamos em operação, em maio, a mais nova plataforma da Bacia de Campos: a FPSO Anna Nery. Além disso, temos mais duas plataformas prontas para começar operar: a Almirante Barroso, no campo de Búzios, e a Anita Garibaldi, que está sendo ancorada no campo de Marlim. Além disso, mais 13 plataformas vão entrar em produção até 2027.



"Continuamos empenhados em desenvolver produtos e combustíveis mais eficientes e sustentáveis. Produzimos 5,8 milhões de litros de diesel com conteúdo renovável, gerando redução de emissões equivalente a cerca de 610 toneladas de CO2. E alcançamos, neste primeiro trimestre, o recorde de vendas de diesel S-10, com menor teor de enxofre, que representaram 63% das vendas totais de óleo diesel pela Petrobras, ultrapassando o registro do último trimestre de 2022”.



Programa de conteúdo nacional



E ele ainda anunciou que a companhia acertou com o BNDES uma comissão mista para a exploração do potencial dos fornecedores locais no processo de transição energética e modernização dos sistemas da companhia no Brasil e no exterior.



“Também estamos avaliando a criação de grupos de trabalho com outras empresas para buscar oportunidades de negócios no Brasil e no exterior. Constituímos uma comissão mista com o BNDES para desenvolvimento conjunto de projetos em prol da transição energética, indústria nacional, e fomento à pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica”, disse Prates.