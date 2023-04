Pedras do Brasil são destaque na Semana de Design de Milão

A geodiversidade do Brasil é destaque no Fuorisalone, conjunto de eventos que acontecem paralelamente ao concorrido Salão do Móvel de Milão.

A Universidade Estatal da capital da Lombardia recebe uma mostra chamada "Interni Design Re-evolution", que conta com um espaço projetado pela arquiteta e designer brasileira Vivian Coser, o "Stone Pavilion" ("Pavilhão das Pedras").

Um dos objetivos do local é contar a geodiversidade do Brasil - a maior no mundo - através de suas pedras ornamentais naturais.

O espaço foi criado no âmbito do "It's Natural", projeto do Centro Brasileiro dos Exportadores de Pedras Ornamentais (Centrorochas) e da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) para incentivar as vendas no exterior desse tipo de produto.

O pavilhão busca celebrar a harmonia entre a natureza e a arquitetura, combinando elementos naturais e tecnológicos em uma iniciativa que explora novas possibilidades de design por meio das rochas naturais do Brasil.

"Acredito que a arquitetura serve para construir nossa saúde, conforto e bem-estar, e considero a natureza minha maior inspiração", disse Coser.

A Semana de Design de Milão também conta com a exposição "Temporal", assinada pelo fotógrafo e arquiteto Bruno Simões, com apoio da ApexBrasil, e que exibe produtos de empresas brasileiras para investigar a conexão entre criatividade e natureza.

Segundo o cônsul-geral do Brasil em Milão, Hadil da Rocha Vianna, o país é o "sexto maior produtor mundial de móveis, exportando para cerca de 170 nações e com vendas que totalizam quase US$ 1 bilhão por ano". (com Ansa)