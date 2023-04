Rio Boat Show acontece na Marina da Glória no fim do mês

O Rio Boat Show, maior salão náutico outdoor da América Latina, apresentará entre os dias 29 de abril e 7 de maio as últimas novidades do setor em sua 24ª edição. O evento, que acontecerá na Marina da Glória, no Rio de Janeiro, reunirá fabricantes de barcos nacionais e importados.

O evento contará com mais de 80 marcas, entre estaleiros nacionais e internacionais, empresas especializadas em motores e equipamentos, fornecedoras de peças e de tecnologia, e oferecerá espaços de lazer para adultos e crianças, além de gastronomia, curiosidades náuticas, aventura, esporte e empreendedorismo. O público terá a oportunidade de conhecer de perto os principais lançamentos e tendências do mundo náutico, além de inspirar-se para novas aventuras, comprar produtos, conversar com especialistas.

“O Rio Boat Show traz em cada nova edição o que há de mais novo, moderno e luxuoso no universo náutico para seus visitantes. Com embarcações de todos os tamanhos, tipos e preços, o salão conecta quem vende o melhor produto com quem busca o melhor negócio”, afirma Thalita Vicentini, diretora-geral do Rio Boat Show.

Muitos lançamentos

Neste ano, um dos destaques do Rio Boat Show será a presença do iate Azimut Grande 27 Metri, mesmo modelo de barco pertencente ao astro do futebol Cristiano Ronaldo. A embarcação de 88 pés (26,82 metros) de comprimento é uma das maiores construídas no Brasil e está avaliada em mais de R 55 milhões.

Outra atração fica por conta do catamarã a motor Leopard 46, barco presente na websérie “Aventura no Atlântico”, do Canal Náutica, que contou a história de quatro brasileiros que atravessaram o Oceano Atlântico em uma jornada de mais de 4.500 milhas náuticas (cerca de 7.242 quilômetros) entre África do Sul e Brasil. O barco será exibido no salão, e os tripulantes Guilherme Kodja, Murillo Novaes, Lúcio Moreira e Fábio Borges conversarão com o público para contar esta saga que durou mais de 30 dias.

Entre as novidades em equipamentos, a Marine Express fará demonstrações na prática de como funciona o estabilizador Seakeeper, que suaviza em até 95% o balanço do barco. A MWM, por sua vez, mostrará seu primeiro motor de popa a diesel. A Mercury vem com o motor de popa V12 600 hp (maior do mundo em sua categoria), que fará sua estreia nas águas do Rio de Janeiro, e a Volvo Penta traz seu simulador que permitirá aos visitantes a sensação de atracar um barco com sistema IPS e joystick.

Além destes destaques, serão apresentadas novidades em “pontoon boats” (um tipo de barco muito espaçoso que virou febre nos Estados Unidos) das marcas Solara e Ventura Marine. O Ventura P-25, de 25 pés, com capacidade para 16 pessoas, será um dos grandes destaques do estaleiro mineiro. Além desse, outros dois barcos do mesmo modelo estarão no evento, os modelos 300 Double Deck e 300 T Top da Solara, ambos de 30 pés.

Para os apaixonados por grandes embarcações a vela, serão apresentados os modelos de catamarã Lagoon 42 e Lagoon 46. Na programação, ainda marcam presença grandes marcas de veleiros, como Jeanneau, Fountaine Pajot, Beneteau, Excess que exibirão as novidades europeias com embarcações em modelo catamarã ou monocasco, presentes no evento.

Experiência náutica

Trazendo uma experiência para toda família, a CL Velas, idealizadora do projeto “Minha Primeira Velejada” disponibilizará os barcos Dingue e Optimist, para que os visitantes (adultos e crianças a partir dos 7 anos) possam ter a experiência de navegar em um veleiro.

As embarcações ficarão atracadas na Marina da Glória durante todos os dias de realização e os passeios terão duração de 10 a 15 minutos, dependendo do clima. A atração funciona por ordem de chegada e segue os procedimentos de segurança obrigatórios, como o uso de coletes salva-vidas durante o passeio, a assinatura do termo de responsabilidade e, para os menores, a autorização dos pais.

Desfile de barcos

Seguindo a tradição das edições anteriores, o Desfile de Barcos é um dos momentos mais aguardados da Boat Show, onde as águas da Marina da Glória se transformam em uma imensa passarela náutica para a exibição das embarcações mais belas e luxuosas do Rio Boat Show. O tradicional desfile acontecerá no dia 29 de abril com show de luzes e muita música.

Além de foodtrucks espalhados pelo espaço gourmet construído exclusivamente para o Boat Show. Para os cervejeiros, haverá degustação.

Além de grandes destaques a serem exibidos durante todos os dias de visitação, os expositores de barcos oferecerão test-drives (com agendamento prévio) para os interessados em comprar — uma oportunidade para vivenciar a experiência de navegar em diferentes embarcações no mar.

A expectativa da organização é que o Rio Boat Show receba mais de 35 mil visitantes durante os 9 dias de evento. Os ingressos já estão à venda através do site da Sympla.

Serviço: 24° Rio Boat Show / Data: De 29 de abril a 7 de maio de 2023 / Horários: 13h às 22h (novo horário) / Local: Marina da Glória - Av. Infante Dom Henrique, S/N - Glória, Rio de Janeiro.