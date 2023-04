Governo federal retira Correios e outras 6 estatais de programa de privatização

O governo federal publicou um decreto nesta sexta-feira (7) no Diário Oficial da União no qual retirou sete empresas do Programa Nacional de Desestatização (PND) e três do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), ou seja, projetos que visam a privatização de estatais.

Do PND, foram retiradas: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT); Empresa Brasil de Comunicação (EBC); Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev); Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A. (Nuclep); Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro); Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF) e Centro Nacional de Tecnologia Eletrônica Avançada S.A. (Ceitec).

Já do PPI, foram: Armazéns e imóveis de domínio da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab); Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo S.A. (PPSA) e Telecomunicações Brasileiras S.A. (Telebras).

Segundo a mídia, o Ministério das Comunicações informou que o governo tem como objetivo "reforçar o papel destas empresas na oferta de cidadania e ampliar ainda mais os investimentos".

A gestão Bolsonaro foi marcada pelo plano de privatização de várias estatais, principalmente os Correios e a Petrobras. Sobre a petrolífera, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, chegou a dizer ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que a estatal "era um problema", conforme noticiado.

A gestão Bolsonaro foi marcada pelo plano de privatização de várias estatais, principalmente os Correios e a Petrobras. Sobre a petrolífera, o ex-presidente, Jair Bolsonaro, chegou a dizer ao presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, que a estatal "era um problema", conforme noticiado.

A privatização dos Correios também era prioridade, no entanto, após ser aprovada pela Câmara dos Deputados, o Senado travou as tratativas. (com agência Sputnik Brasil)