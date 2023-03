Presidenta: Dilma Rousseff é eleita nova chefe do Banco do BRICS

A Assembleia de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) - conhecido como Banco do Brics - elegeu nesta sexta (24), por unanimidade, a ex-presidente da República do Brasil como sua nova comandante.

O conselho de governadores é formado pelos ministros da Fazenda dos países fundadores (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), mais os representantes dos quatro novos integrantes (Bangladesh, Emirados Árabes Unidos, Egito e Uruguai). As autoridades se reuniram por videoconferência para votação.

Em um comunicado divulgado após a reunião, a instuição financeira confirmou a eleição de Dilma e apresentou em linhas gerais o que seu cargo compreende.

"O presidente do NDB é o chefe da equipe operacional do banco, conduzindo, sob a direção dos diretores, os negócios ordinários do NDB."



O banco também relembrou o cargo da presidência da República ocupado por Dilma, afirmando que a economista "promoveu internacionalmente o respeito à soberania de todas as nações e a defesa do multilateralismo, do desenvolvimento sustentável, dos direitos humanos e da paz".

O texto também acrescenta que "sob seu governo, o Brasil esteve presente em todos os fóruns internacionais de proteção do clima e do meio ambiente, culminando com participação decisiva na consecução do Acordo de Paris".

A articulação para que Dilma ocupasse o cargo começou no princípio de fevereiro, quando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva declararam sua satisfação em ver a ex-presidente à frente do banco.

No último dia 10, o então presidente do NDB, Marcos Troyjo, anunciou sua saída da instituição para o dia 24.

Dilma tomará posse no dia 29, durante a viagem de Lula à China, e terá salário mensal médio de cerca de R$ 220 mil. Seu mandato terá duração até julho de 2025. (com Sputnik Brasil)