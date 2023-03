Petrobras reduz diesel em 4,47% para as distribuidoras

A Petrobras deu mais um passo para devolver o preço do óleo diesel, usado no transporte de mercadorias e passageiros, para um nível abaixo do litro da gasolina, dos automóveis e motos particulares. A partir de amanhã, 23/03, o preço médio de venda de diesel A da Petrobras para as distribuidoras passará de R$ 4,02 para R$ 3,84 por litro, uma redução de R$ 0,18 por litro, ou de 4,47%.



Considerando a mistura obrigatória de 90% de diesel A e 10% de biodiesel para a composição do diesel comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, R$ 3,45 a cada litro vendido na bomba. Na bomba, a diferença que já chegou a R$ 2 a mais para o litro do diesel, depois dos cortes de impostos eleitoreiros na gasolina, em julho do ano passado, já vai ficar abaixo de R$ 1 por litro. Historicamente. o diesel sempre custou menos.



Segundo a Petrobras, "essa redução tem como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos nossos clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino. Ciente da importância de seus produtos para a sociedade brasileira, a companhia destaca que na formação de seus preços busca evitar o repasse da volatilidade conjuntural do mercado internacional e da taxa de câmbio, ao passo que preserva um ambiente competitivo salutar nos termos da legislação vigente", diz a nota da estatal.