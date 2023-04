Petrobras avalia parcerias com empresas globais de energia

O presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, aproveitou a presença dos líderes das maiores empresas de energia do planeta na CERAWeek, em Houston, no Texas (EUA), para promover a importância de ações conjuntas da indústria tanto em projetos de energias renováveis, assim como em iniciativas para o melhor aproveitamento das reservas brasileiras de óleo e gás.



Na terça-feira, Prates se reuniu com os presidentes da britânica BP, Bernard Looney; da estatal da Malásia Petronas, Tengku Muhammad Taufik; e da franco-belga TotalEnergies, Patrick Pouyanné. No dia anterior, o presidente da Petrobras já havia se reunido com Anders Opedal, CEO da Equinor, estatal da Noruega, para ampliar a cooperação entre as empresas em projetos de geração de energia eólica offshore na costa brasileira.



No encontro com a BP, os executivos sinalizaram a intenção de formar futuras parcerias e promover mais trocas de experiências entre as companhias. As duas empresas já são parceiras em cinco blocos exploratórios, dentre eles Alto de Cabo Frio Central, na Bacia de Campos.



Jean Paul Prates comentou sobre possíveis cooperações na área de transição energética no Brasil, que incluem bioenergia e produção de hidrogênio. “Vamos prosseguir com visitas mútuas para o aprofundamento das discussões tanto na área de exploração e produção quanto de transição energética”, destacou Prates no fim da reunião. O presidente da Petrobras também sugeriu a participação tanto da BP como de outras grandes empresas de petróleo em iniciativas de captura de carbono na Amazônia e regiões de manguezal.



Dentre os temas apresentados pela BP, Looney destacou a atuação da companhia britânica em renováveis. “Estamos investindo em energia solar “onshore” desenvolvidas pela nossa subsidiária LightsourceBP; eólica “offshore” integrada com recarga de veículos elétricos; hidrogênio azul e verde, outros combustíveis líquidos e trading de energia”, disse. O presidente da BP também reconheceu a impacto positivo do compartilhamento de informações relacionadas à segurança das operações e integridade das plataformas, reconhecendo a expertise da Petrobras na mitigação de riscos em suas operações.



No encontro com a Petronas, Jean Paul Prates e Tengku Muhammad Taufik comentaram as similaridades entre os países, de grandes populações, e as potenciais sinergias entre as empresas. “Essas similaridades podem contribuir com o entendimento de como aprimorar estratégias de logística e de atendimento ao mercado consumidor de ambas as empresas”, destacou Prates. A petrolífera malaia, que conta com uma capacidade de refino instalada de 700 mil barris por dia, demostrou interesse em saber mais sobre a produção do diesel R, com conteúdo renovável, da Petrobras.



No encontro com a TotalEnergies, os presidentes das duas empresas enfatizaram a importância de investimentos em Pesquisa & Desenvolvimento, com destaque para os seus centros de pesquisa. Em relação à agenda de transição energética, o presidente da empresa francesa, Patrick Pouyanné, mencionou a recente “joint venture” que reúne ativos de geração eólica no Brasil.