Volume exportado de soja em 2022 foi 10% menor; embarques de milho dispararam 109%

Leticia Pakulski - A Associação Nacional de Exportadores de Cereais (Anec) estimou as exportações de soja de 2022 em 77,803 milhões de toneladas, queda de 10,19% ante os 86,634 milhões de toneladas do ano anterior. A China, principal destino, representou 70% do volume. As exportações de milho aumentaram 109,39% em 2022, para 43,166 milhões de toneladas, tendo como principal destino o Irã (15%).

De farelo de soja, os embarques cresceram 20,99%, para 20,424 milhões de toneladas - a Indonésia foi o destino de 15% do total enviado ao exterior. De trigo, as exportações subiram 188,80%, para 3,201 milhões de toneladas. Arábia Saudita e Indonésia absorveram 20% cada uma do total exportado pelo País.

Em dezembro, as exportações de milho foram o destaque, com 5,829 milhões de toneladas. Os embarques de soja totalizaram 1,513 milhão de toneladas no mês passado. As exportações de farelo somaram 1,375 milhão de toneladas e as de trigo, 689.256 toneladas.

A Anec considera uma base de dados diferente da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Enquanto a Secex leva em conta para o cálculo os registros de exportação e documentos apresentados no embarque, a Anec considera números de agências marítimas referentes ao volume efetivamente embarcado nos navios.