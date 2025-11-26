ºC   ºC
CURIOSIDADES

Filho se passa por mãe morta para receber pensão na Itália

Homem escondia corpo mumificado da falecida na própria casa

Por JORNAL DO BRASIL
Publicado em 26/11/2025 às 12:33

Apesar do disfarce, funcionários do cartório desconfiaram e acionaram as autoridades Fotos: Ansa

Um italiano de 57 anos foi preso na cidade de Borgo Virgilio, perto de Mântua, suspeito de fraudar benefícios ao se passar pela própria mãe, morta em 2022, para continuar recebendo a pensão dela.

O caso ocorreu no dia 11 de novembro, mas foi divulgado nesta terça-feira (25) pelo jornal "Corriere della Sera".

O homem, cujo nome não foi revelado pelas autoridades, é filho de Graziella Dall'Oglio, falecida em 2022, aos 82 anos. Desde então, ele ocultava a morte da mãe para manter o recebimento mensal do benefício, cujo valor não foi informado.

Recentemente, a farsa ganhou novos contornos quando ele se vestiu de mulher para se passar por Graziella, convocada a renovar o documento de identidade.

Segundo o jornal, o suspeito usou vestido, maquiagem, peruca, brincos e até tentou alterar a própria voz. Apesar do disfarce, funcionários do cartório desconfiaram e acionaram as autoridades.

Relatos indicam que pelos escuros na nuca, nas mãos e no queixo do ex-enfermeiro — atualmente desempregado — chamaram a atenção da polícia, que passou a investigar o caso.

Ao analisar imagens de segurança do cartório, os agentes notaram que a suposta idosa dirigia, embora Graziella não tivesse carteira de habilitação. Em seguida, consultaram o banco de dados de saúde da mulher, que não apresentava registros recentes.

Os policiais então convocaram a "idosa" de volta ao cartório, alegando pendências na renovação do documento. No local, o homem disfarçado foi abordado por um agente à paisana e conduzido à delegacia, onde confessou a farsa.

Os policiais encontraram o corpo de Graziella mumificado na casa do italiano, que é acusado de ocultação de cadáver, fraude, falsa identidade e falsificação de documento público. Uma autópsia foi solicitada para determinar a causa da morte, embora a polícia acredite que ela tenha ocorrido por causas naturais.

"Ela não estava em lugar nenhum, e ele também. Era como se estivessem isolados do mundo. Havia assinaturas da idosa em alguns processos urbanísticos, mas não correspondiam exatamente à assinatura autêntica", declarou o prefeito de Borgo Virgilio, Francesco Aporti, à imprensa local. (com Ansa)

