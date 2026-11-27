Cotação: quatro estrelas

Publicado em 27/11/2026 às 12:01

Alterado em 27/11/2026 às 12:01

O documentário 'Tudo pode ser visto' quebra a barreira entre real e encenado, e desnuda Elizabeth Holmes, golpista de Silicon Valley, antes de ela ir para a prisão Foto: divulgação

O documentário ‘Tudo Pode Ser Visto’ (‘You Can See Everything’), em cartaz, dirigido por Nathan Fielder e Lance Oppenheim (este, do filme ‘Primetime’, com Robert Pattinson, também baseado em fatos reais, ainda inédito no Brasil), acompanha os 34 dias que antecedem a prisão de Elizabeth Holmes, fundadora da empresa Theranos (caso já mostrado antes num bom documentário do HBO, ‘The Inventor’; e na minissérie ‘The Dropout’, do Hulu, disponível no Disney+). Condenada por fraude contra investidores após um dos maiores escândalos do Vale do Silício (vendeu algo que não existiu, exames de sangue numa máquina que jamais funcionou), Holmes permite que uma equipe de filmagem (comandada por Nathan Fielder, da série do HBO, ‘O Ensaio’) registre sua rotina e apresente sua própria versão dos acontecimentos.



Ao longo do filme (que dura cerca de três horas e tem duas partes bem distintas, com e sem Elizabeth, com ela sendo representada na segunda metade por Amanda Seyfried, que a encarnou em ‘The Dropout’), o que começa como um retrato íntimo da vida de Holmes se transforma em uma análise complexa sobre imagem, manipulação e verdade. Os diretores não se limitam a observar a personagem (e o seu manipulador esposo, Billy Evans), mas também questionam a confiabilidade de seu relato, explorando as fronteiras entre documentário, reality show e encenação (e a estranha conexão que acaba se formando entre ela e Fielder). Essa abordagem cria uma experiência que leva o espectador a refletir sobre como narrativas podem ser construídas e controladas. Sobretudo, nos dias atuais, onde quase nada é o que parece ser.



No fim das contas, ‘Tudo Pode Ser Visto’ é um bom retrato da chamada era da pós-verdade. Devido ao sucesso nos cinemas americanos (no total, já ultrapassou os US$100 milhões de bilheteria, mundialmente, algo que poucos documentários conseguiram), a produção pode vir a ser a primeira do gênero a concorrer na categoria de Melhor Filme, nos Oscars 2027. Sua mistura de realidade com especulação, que resulta em cenas bizarras e, por vezes, hilárias, faz deste um documentário atípico e fascinante. E essa história ainda não terminou.



STREAMINGS+

*A divertidissima paródia de filmes de guerra, ‘Trovão Tropical’ (‘Tropic Thunder’, 2008), entrou no catálogo do Disney+. Ele mostra as filmagens do mais caro filme do gênero já feito, enquanto seus atores vivem questões pessoais e se envolvem numa situação de perigo real. Como o premiado ator australiano Kirk Lazarus (Robert Downey jr), que interpreta um negro; o astro de ação em declínio Tugg Speedman (Ben Stiller, diretor do filme) e o ator de comédias que está tentando mudar de estilo, Jeff Portnoy (Jack Black, louro!). De quebra, uma impagável participação especial de Tom Cruise, como Len Grossman, o desbocado diretor do estúdio que banca o filme. Hilário.







A comédia satírica 'Trovão Tropical' chega pela primeira vez ao streaming, trazendo uma trama passada dentro de um filme de guerra onde tudo dá errado Foto: divulgação



*O documentário autobiográfico ‘No Passo da Cobra’, dirigido, roteirizado e produzido por Estêvão Ciavatta, será lançado na Plataforma Aquarius hoje. Exibido no Festival do Rio e na Mostra de S. Paulo 2026, o longa acompanha a jornada de Estêvão (marido de Regina Casé) em seu processo de regeneração após seu acidente (queda de cavalo) e parte de sua experiência pessoal para investigar como é possível transformar momentos de sofrimento em um processo de reconexão com a vida. O relato também ganhou uma versão em livro. Publicada pela Editora Record, chegou às livrarias em 10 de novembro, data que marca os 18 anos do acidente.

*O futebol amador é parte fundamental da vida nas periferias de Belo Horizonte (e do Brasil). Entre campos ameaçados pela privatização, jogadores que conciliam o esporte com o trabalho e comunidades mobilizadas para manter seus clubes em atividade, esse universo ganha espaço em ‘Retratos da Várzea’, documentário dirigido por Lucas Campolina, que entrou em cartaz esta semana.

*‘Vingadores: Ultimato Encore’, a épica conclusão da Saga do Infinito que arrecadou mais de 2,9 bilhões de dólares nas bilheterias ao redor do mundo, já está no Disney+. A apresentação especial “Encore” deste filme, que quebrou recordes, inclui uma prévia exclusiva da tão aguardada estreia nos cinemas, em 16 de dezembro, de ‘Vingadores: Doutor Destino’. São três cenas pós-créditos inéditas.

*O terror ‘Obsessão’, já está disponível no Prime Video. O filme deve grande parte do sucesso a ótima atuação de Inde Navarrette.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.