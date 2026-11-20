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Publicado em 20/11/2026 às 10:46

Alterado em 20/11/2026 às 10:46

Em 'Backrooms', Chiwetel Ejiofor é o dono de uma loja de móveis que descobre no subsolo uma entrada para uma dimensão paralela Foto: divulgação

‘Backrooms: Um não-lugar’, um dos maiores sucessos do ano nos cinemas, chegou ao Disney+. A trama gira em torno de uma loja de móveis que está indo mal das vendas. Enquanto luta para atrair clientes, o dono, Clark (Chiwetel Ejiofor), descobre que o subsolo do local abriga uma inexplicável falha no tecido da realidade. A fenda brilhante na parede se revela uma porta para uma dimensão de espaços vazios e sinistros, que passam a arrastar o proprietário do local e aqueles ao seu redor, incluindo sua psicóloga, Mary (Renate Reinsve), para uma espiral de horror. Nota: não é a versão estendida do filme.



A ideia do filme veio de uma lenda urbana nascida na internet. Em 2019, uma publicação anônima realizada em um fórum dedicado a assuntos paranormais trazia a foto de um escritório vazio e convidava outros usuários a “publicar imagens inquietantes que simplesmente parecem ‘estranhas’”. Essa publicação deu início ao fenômeno das Backrooms, que ganhou cada vez mais espaço até explodir em 2022, quando um jovem de 16 anos chamado Kane Parsons publicou um curta-metragem dedicado ao conceito em seu canal no YouTube. Disponível até hoje, o vídeo recebeu mais de 98 milhões de visualizações e deu início a uma série dedicada a explorar esses espaços bizarros, os mistérios que os habitam e até a expandir sua mitologia.



Acompanhada por milhões de pessoas ao longo dos anos após viralizar no curta inicial, a websérie ficou popular ao ponto de inspirar outras obras e até mesmo a produção de um filme com direção do próprio Kane Parsons, contratado para comandar o longa aos 17 anos. O longa trouxe Chiwetel Ejiofor (‘12 anos de Escravidão’) como Clark. Já o papel de Mary, a terapeuta de Clark, ficou com Renate Reinsve (‘Valor Sentimental’), um dos grandes talentos do cinema europeu atual (é boa mesmo).



No fim das contas, ‘Backrooms: Um não-lugar’ provou o potencial da lenda urbana ao levar multidões aos cinemas, arrecadar mais de US$ 400 milhões nas bilheterias mundiais e se tornar um dos grandes filmes de terror do ano. Embora eu ache que ele seja mais do que um filme de terror.



STREAMINGS+

*’Blade Runner 2099’ estreia no Prime Video, com todos os seus oito episódios, em 25 de novembro. Cinquenta anos após os acontecimentos do filme ‘Blade Runner 2049’ (2017), Los Angeles renasceu. Cora, uma fugitiva em uma última tentativa de parar de correr, assume uma última identidade: a de uma Blade Runner. Forçada a se aliar a Olwen, uma Replicante a poucos dias da morte, ela caça um fugitivo que esconde um importante segredo.

*O MGM+ começou a produção de “The American Heiress”, uma comédia romântica de época com oito episódios estrelada por Julianna Margulies, baseada no romance da autora best-seller e showrunner Daisy Goodwin. Ainda sem data de estreia.

*A Netflix anunciou ‘O Assalto’, filme dirigido pelo brasileiro Fernando Meirelles, que chega ao serviço de streaming em 15 de janeiro de 2027. A produção conta com um elenco estelar, comandado por Denzel Washington, Robert Pattinson e Daisy Edgar-Jones.

*A Mubi revelou a data de estreia no streaming de ‘Seu inferno particular’ (‘Her private hell’), de Nicolas Winding Refn: 27 de novembro. Ambientada em uma metrópole futurista e surrealista, a história acompanha Elle (Sophie Thatcher), uma estrela de cinema em ascensão que se prepara para filmar uma odisseia espacial.

*O Prime Video divulgou a temporada final da série ‘Maxton Hall: O Mundo Entre Nós’. A terceira e última temporada da série original de maior sucesso na história do Prime Video estreia globalmente no dia 9 de dezembro, com dois episódios (e mais dois a cada semana).







Michelle Yeoh e Hunter Schafer estrelam a minissérie limitada 'Blade Runner 2099', que estreia na próxima quarta-feira, no Prime Video Foto: divulgação





*Nas redes sociais, “Raul” é a gíria usada para se referir a estelionatários digitais. É nesse universo, no qual o dinheiro fácil flerta com o risco real, que se passa ‘RAULS’, nova série brasileira da Netflix, que estreia na plataforma em 9 de dezembro.

*A série ‘Adultos’, da FX, retornará para uma 3ª temporada com 16 episódios, o dobro de episódios de suas duas primeiras temporadas.

*Sem ter passado pelos cinemas brasileiros, ‘Tony’, que mostra um recorte na vida do famoso chef Anthony Bourdain (1956-2018), quando adolescente, entrou no Prime Video. É apenas ok.

