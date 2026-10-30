‘o bosque selvagem’: animação impecável

Cotação: *** 1/2

Publicado em 30/10/2026 às 10:08

Alterado em 30/10/2026 às 12:42

O novo longa do Laika, 'Wildwood', é a animação stop-motion mais longa do cinema. É impressionante, tecnicamente Foto: reprodução do cartaz

O novo longa-metragem do Laika, ‘O Bosque Selvagem’ (‘Wildwood’), é o sexto do estúdio responsável por animações stop-motion de qualidade como ‘Coraline’, ‘ParaNorman’ e ‘Kubo e as Cordas Mágicas’. Este novo é dirigido por Travis Knight (que também dirigiu ‘Kubo’ , um filme da série Transformers ‘Bumblebee’, e mais recentemente o novo longa do He-Man). O novo filme adapta o livro de fantasia homônimo de Colin Meloy.

A trama acompanha Prue McKeel, uma garota de Portland (no Oregon, lar tanto do diretor, quanto do Laika, nos EUA) cujo irmão bebê é sequestrado por um bando de corvos (numa cena passada num playground, inspirada diretamente na de ‘Os Pássaros’, de Hitchcock). Em busca do irmãozinho, ela entra numa floresta encantada chamada Impassable Wilderness para resgatá-lo. Lá, encontra animais falantes, soldados (de pegada ‘russa’) e uma sociedade inteira escondida. Além de uma personagem magnífica, Alexandra, conhecida como a Governadora Viúva (voz de Carey Mulligan), que é quem dá start na trama.



O grande destaque de ‘Wildwood’ é, naturalmente, a animação stop-motion (resultado de um trabalho insano, de muitos anos). Desta vez, parece que o Laika resolveu levar sua obsessão técnica ainda mais longe: são 132 cenários e mais de 230 bonecos manipulados à mão, além de mais de 142 mil rostos impressos em 3D e milhares de detalhes confeccionados individualmente. O resultado é uma floresta superdetalhada, que parece um livro infantil tridimensional, mas que narra um conto de fadas bastante sombrio. E uma batalha final que rivaliza com a de filmes como ‘O Senhor dos Anéis’ (como a mostrada em ‘O Retorno do Rei’). É espetacular. O filme tem cerca de 132 minutos (é a mais longa animação stop-motion da história), e sua parte técnica realmente salta aos olhos dos espectadores.



Contudo, a parte técnica contrasta com o roteiro, que parece querer abraçar muitas coisas ao mesmo tempo, e acaba se tornando meio confuso, e que conclui de forma algo apressada (dava para ter enxugado um bom pedaço). Este também é o primeiro filme Laika impróprio para menores de 13 anos. Isso se dá por ele não ser exatamente um filme infantil convencional. A história envolve luto e conflitos de poder, mas há também violência bastante gráfica — incluindo batalhas, sangue e situações envolvendo crianças e animais —, inclusive com mortes. Sua personagem principal e algumas situações envolvendo a natureza remetem diretamente a animações do estudio japonês Ghibli, como ‘Princesa Mononoke’ e ‘A Viagem de Chihiro’. No fim, pelo menos o Oscar de animação do ano que vem será desse filme, com quase toda a certeza.



STREAMINGS+

*O Prime Video anunciou terceira temporada da série de fantasia ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’. Nesta temporada, todos os povos da Terra-média estão envolvidos na luta heroica contra Sauron e seu exército de Orcs. Os quatro primeiros episódios estreiam em 11 de novembro. A série ainda não fez o sucesso que era esperado.







A terceira temporada da série de fantasia, baseada em Tolkien, chega em novembro Foto: reprodução do cartaz





*Longa-metragem que encerra a “Trilogia da Catarse”, composta por documentários desenvolvidos, roteirizados e dirigidos pela cineasta Adriana L. Dutra, “Sociedade do Medo” teve sua exibição liberada na plataforma de streaming www.inffinito.plus, gratuitamente.

*O Prime Video renovou ‘Carrie, a Estranha’ para uma segunda temporada (?!?). A série estreou seus oito episódios em 7 de outubro, e logo fez sucesso na plataforma. Resta saber o que vão inventar. Já que, no original, Carrie morre após o baile de formatura sangrento.

*A Netflix divulgou a data de estreia de ‘Os 12 Signos de Valentina’, nova série nacional baseada no livro de Ray Tavares e protagonizada por Giovanna Grigio: será dia 18 de novembro.



*’Moana’, a reimaginação em live-action da animação Disney, já chegou ao Disney+. Foi um fracasso nos cinemas.

*‘As Novas Desventuras de Cliff Booth’, longa estrelado por Brad Pitt e dirigido por David Fincher, com roteiro de Quentin Tarantino, estreia na Netflix dia 23 de dezembro (e, dia 25, nos cinemas). No filme, Pitt retorna ao papel do dublê Cliff Booth, personagem de ‘Era Uma Vez… Em Hollywood’ pelo qual ganhou o Oscar de Melhor Ator Coadjuvante. Ambientado em 1977, o longa acompanha Booth em uma Hollywood diferente, uma década depois da apresentada no filme original.

*O serviço de streaming MGM+ anuncia a produção de ‘The Black Tapes’, série de investigação e terror sobrenatural com oito episódios, baseada no podcast de terror de mesmo nome criado por Terry Miles e Paul Bae. A série será estrelada por Nikolaj Coster-Waldau (‘Game of Thrones’) como o Dr. Richard Strand.

*Todos os filmes de James Bond/007 voltaram ao catálogo do Prime Video (ficam num vai e vem, indo do Prime pro streaming MGM+).

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COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.