Festival do Cinema Francês em casa

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Publicado em 16/10/2026 às 12:18

Alterado em 16/10/2026 às 12:18

'Mãos à obra' é um dos filmes do Festival de Cinema Francês que estará disponível em VOD Foto: divulgação

Enquanto os longas-metragens inéditos da 17ª edição do Festival de Cinema Francês do Brasil não chegam às salas de cinema de todo o país – evento começa em 29 de outubro -, o público pode matar a saudade da cinematografia francesa revendo ou assistindo, pela primeira vez, produções exibidas em 2024 e 2025. Desde ontem (15/10), estão disponíveis nas plataformas digitais 15 obras que estiveram entre as mais vistas nos anos anteriores. Os filmes estarão disponíveis na Claro TV, Vivo Play, iTunes, Prime Video, YouTube e Looke.

Entre eles está “A Fanfarra”, de Emmanuel Courcol, longa mais visto em 2024, que acompanha dois irmãos separados pelo destino e unidos pela música. A produção integrou o Festival de Cannes daquele ano e recebeu o Prêmio do Júri no Festival de San Sebastián. Outro destaque é o elogiado ‘’A História de Souleymane’’, de Boris Lojkine, com Abou Sangare. O longa conta a história do imigrante africano Souleymane, que tenta sobreviver entregando refeições de bicicleta. Abou, também um imigrante, ganhou o prêmio de Melhor Ator em Cannes na seleção Um Certain Regard.



Da edição de 2025, “Os Bastidores do Amor”, de Victor Rodenbach, com Vimala Pons, ficou entre os títulos de maior público, e acompanha um casal que divide a vida e o trabalho no teatro até que a carreira de um deles no cinema abala a relação. Já “Mãos à Obra’’ (‘À pied d´ouvre’), de Valérie Donzelli, foi premiado com o Melhor Roteiro no Festival de Veneza em 2025, e mostra a vida de um fotógrafo de sucesso que abandona tudo para se dedicar a escrever.



Para Emmanuelle Boudier, curadora e diretora do Festival Francês (antigo Varilux), levar títulos das últimas edições às plataformas amplia as possibilidades de encontro do público com o cinema francês para além das salas de exibição. “A experiência de ver um filme no telão de um cinema é única e insubstituível. Mas achamos importante que nosso público possa também descobrir ou rever filmes em casa. Propomos uma seleção bem diversificada que reflete as temáticas da cinematografia francesa desses dois últimos anos.”



STREAMINGS+

*A Netflix está produzindo um filme documental sobre a jogadora de futebol Marta, que acompanha a preparação para a sua última Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, em 2027, no Brasil.



*O Disney+ anunciou que a segunda temporada de ‘Tudo é Justo’ estreia em 4 de novembro com seus três primeiros episódios. Agora, as advogadas do Grant, Ronson & Greene estão de volta para mais uma leva de escândalos, segredos e saltos altos.







A jogadora Marta ganha um filme documental antes de sua aposentadoria, que será após a Copa de Futebol Feminina, em 2027 Foto: divulgação

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Após levar mais de 18 milhões de pessoas aos cinemas no Brasil, “Homem-Aranha: Um Novo Dia” já está disponível nas principais plataformas digitais de aluguel e compra. Nas lojas digitais da Apple TV, Amazon Prime, Claro TV+, Google Play e Vivo Play.

*Também chegou no VOD 'A Queda 2', sequência daquele filme no qual duas irmãs ficam presas numa enorme torre. Desta vez, uma delas vai escalar uma perigosa montanha na Tailândia.

*Já o novo filme da série ‘The Evil Dead’ entrou no HBO Max. E o longa ‘Matchbox’, com John Cena, já estreou no AppleTV.

*O Disney+ anunciou ‘Virando o jogo’, nova série nacional que mergulha no universo do Jogo do Bicho. Protagonizada por Glória Pires, Carolina Dieckmmann e Gabz, a produção acompanha três mulheres que desafiam uma estrutura historicamente dominada por homens e se unem para conquistar espaço em um dos mais tradicionais e violentos impérios da contravenção carioca.

*A Netflix e a Shondaland anunciaram uma nova minissérie ambientada no universo de ‘Bridgerton’. Inspirada no sucesso de ‘Rainha Charlotte: Uma História Bridgerton’, a produção, ainda sem nome, vai voltar no tempo para acompanhar a juventude de Lady Violet e revelar a história de amor com o Visconde Edmund Bridgerton, o homem que se tornaria seu marido.

*“Delegado” estreia no Canal Brasil no dia 30 de outubro, às 22h, com exibição de um episódio por semana às sextas-feiras. Dirigida por Leonardo Lacca e Marcelo Lordello, a série tem sete episódios de 35 minutos e acompanha Felipe (Johnny Massaro), um jovem de classe média que ingressa na Polícia Civil movido por um ideal de justiça.