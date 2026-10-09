Elenco de vozes é o destaque no filme do Mandaloriano

...

Publicado em 09/10/2026 às 09:54

Alterado em 09/10/2026 às 12:59

O longa do Mandaloriano & Crogu, baseado na série do Disney+, chama mais atenção pelo cast do que pela trama em si Foto: divulgação

O longa ‘O Mandaloriano e Grogu’ (dirigido por Jon Favreau e baseado na série homônima do Disney+, já com três temporadas), depois de passar pelos cinemas, pousou na plataforma este mês. A produção acompanha os heróis do título em aventuras pela galáxia distante para caçar senhores de guerra do tirano Império Galáctico.

O filme traz novos e antigos personagens, com um cast que inclui nomes como Sigourney Weaver, Jeremy Allen-White e Martin Scorsese (estes dois últimos dublando personagens) Caso você não tenha acompanhado a série e quer ver o filme, aqui vai um resumo:

O Mandaloriano do título é Din Djarin, que foi adotado ainda criança por um clã remanescente do povo do planeta de Mandalore. Seguindo os rígidos costumes dessa cultura, ele cresceu e se tornou um caçador de recompensas, ofício que o colocou no caminho do pequeno Grogu, um ex-aprendiz de Jedi que foi primeiro uma “recompensa” a ser caçada e depois se tornou seu filho adotivo. O personagem é interpretado por Pedro Pascal e pelos dublês Brendan Wayne e Lateef Crowder (já que está sempre de capacete).

Já Grogu, carinhosamente apelidado de “Baby Yoda” pelos fãs, é um aprendiz de Jedi que sobreviveu ao expurgo que a Ordem sofreu quando o Império Galáctico foi instaurado. Acolhido Din Djarin, ele teve a chance de continuar seus treinos com ninguém menos do que Luke Skywalker (Mark Hamill), mas preferiu ir atrás do Mandaloriano, que o adotou e o transformou em “Din Grogu”.

A primeira grande novidade no elenco de ‘O Mandaloriano e Grogu’ é a Coronel Ward, personagem interpretada por Sigourney Weaver, que estreia no universo ‘Star Wars’ após explorar mundos diversos em séries de filmes como ‘Alien’ e ‘Avatar’. Ward é uma pilota de Starfighter da Nova República que contrata Din Djarin e Grogu para a nova missão, necessária para prevenir uma nova guerra.



Os outros destaques são: Jeremy Allen White, da série ‘The Bear’ (também do Disney+), que aparece como a voz do personagem Rotta, o Hutt (filho do famoso Jabba, dos filmes originais ‘Star Wars’). O filme também traz dois parentes de Jabba, os primos Hutt. Por fim, Hugo, um cozinheiro que tem sempre uma boa dica, foi dublado por ninguém menos que Martin Scorsese, lendário diretor de filmes como ‘Taxi Driver’ (1976) e outros clássicos do cinema. O ser, feito em CGI, pegou as caracteristicas e meneios de Marty. Ficou bem legal.



STREAMINGS+



*‘Missão Resgate de Natal’ (‘The man with the bag’), comédia estrelada por Arnold Schwarzenegger e Alan Ritchson (‘Reacher’), estreia no Prime Video no dia 2 de dezembro. Na trama, o famoso saco vermelho do Papai Noel (Schwarzenegger) é roubado por uma elfa rebelde e rancorosa (Awkwafina), ameaçando o Natal.



*A Netflix divulgou ‘Marcha das Onças’, novo filme de Lawrence Wahba. O longa, criado e produzido no Brasil, é o primeiro documentário de natureza da Netflix na América Latina, e terá sua primeira exibição durante a 50ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, no dia 16 de outubro. O filme é narrado pela atriz Fernanda Torres, sob a perspectiva de uma das onças.



Schwarzenegger vem aí, novamente, numa comédia natalina de ação, como o próprio Papai Noel, que tem seu saco roubado! Foto: divulgação

*Estrelado por Jackson Antunes, Thais Lago e Eucir de Souza, o filme ‘Território do crime’ estreia em 12 de outubro, às 22h30, no Space e na HBO Max. A produção policial, dirigida por Gustavo Bonafé, explora os limites da lealdade, o preço do poder e a luta por justiça em uma cidade marcada pela disputa entre forças do crime.



*A Netflix anunciou que ‘Dom de Iludir’, série de melodrama estrelada por Marieta Severo, Alice Wegmann e Nanda Costta, estreia em 28 de outubro. Dirigida por Mauro Mendonça Filho, a trama de intrigas familiares, com 10 episódios, se passa no Rio de Janeiro.

*A segunda temporada da novela turca “Amor de Aluguel” estreia no canal Noverama TV, disponível no YouTube, a partir de 19 de outubro. O público poderá continuar acompanhando a história do casal Defne e Ömer. Os novos capítulos chegam dublados e com exibição diária de segunda a sábado, às 19h, gratuitamente.



*O Prime Video revelou os primeiros detalhes da aguardada série Original Prime, ‘Bloodaxe’. A produção é assinada pelos showrunners Michael Hirst (criador de Vikings) e Horatio Hirst. Todos os oito episódios da primeira temporada serão lançados com exclusividade no streaming em mais de 240 países, em data a ser divulgada.



*As gravações de ‘Delegacia de Homicídios’, a primeira série policial brasileira do Disney+, chegaram ao fim no Rio de Janeiro. A produção criada por José Júnior é protagonizada por Marcello Melo Jr e Vanessa Giacomo, e conta com grandes nomes no elenco, como Danni Suzuki, Marcelo Serrado, Giovanna Ewbank e Otaviano Costa.