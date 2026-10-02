‘Digger’: uma mordaz sátira de humor negro

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 02/10/2026 às 08:04

Alterado em 02/10/2026 às 12:41

A sinopse não explica bem qual é a do filme; o cartaz, muito menos; o trailer, tampouco. 'Digger', o novo trabalho de Alejandro G. Iñárritu (de filmes aclamados como 'Biutiful', 'Amores perros', 'Babel'), é um filme difícil de vender. Até mesmo pelo cartaz e seu título, um trocadilho com o nome do protagonista e o ato de cavar com uma pá, em inglês. Mas, fácil de ver. Caso você esteja acostumado aos filmes de tons farsescos dos irmãos Coen. Ou curte os delírios de Terry Gilliam (parece uma versão deste para o 'Dr. Strangelove', de Kubrick). O (sci-fi, comédia, drama, wtf?) estrelado por Tom Cruise, em atuação digna de aplausos, vai dividir opiniões. Já está dividindo a dos críticos de cinema, nos EUA, que o definem tanto como ousado, quanto como pretensioso.

Mas 'Digger' é deslumbrante por todos os lados. Desde o seu formato de tela VistaVision (um tipo de projeção gigante, dos anos 1950, que cai muito bem em telas Imax), com um desenho de som impressionante (cada ruído conta), uma cenografia primorosa (você vê onde foram enfiados os mais de US$120 milhões que o filme custou) e um elenco de apoio sensacional (que inclui John Goodman, Riz Ahmed, Sandra Huller, e Jesse Plemons, entre outros). Mas é Cruise quem domina a cena, de ponta a ponta, no papel que dá nome ao filme: o de Digger Rockwell, o homem mais poderoso do mundo (um Cidadão Kane dos tempos modernos), que precisa lidar com um gigantesco problema, criado por uma de suas imensas plataformas de óleo estacionada na Groenlândia: um desastre de proporções épicas, que pode acabar com parte da vida no planeta.

Assim, enquanto espera ter repostas de ambientalistas, do governo dos EUA, e de si próprio, Digger, um homem grosso e sem nenhum escrúpulo, cava um modo de escapar do problema e salvar a humanidade, saindo como herói. Essa sátira de humor negro vai além do que podemos contar aqui (há uma surpresa logo após os primeiros 20 minutos). Porque há segredos e detalhes que só assistindo (e não é musical!). O comentário atual que faz é forte.

Quem for ao cinema para ver mais um filme de ação do Tom Cruise não terá isso. Contudo, é uma obra que deverá ganhar prêmios e, quiçá, virar cult.



STREAMINGS+

*O Prime Video divulgou seu novo longa original, ‘Masterplan’. É estrelado por Stanley Tucci (‘O diabo veste Prada’), Simona Tabasco (‘The White Lotus’) e Victor Belmondo (neto de Jean-Paul Belmondo). Na trama, ladrão lendário (Tucci) decide roubar a Mona Lisa, e recruta dois jovens desconhecidos para ajudá-lo: Chiara, uma especialista italiana em crimes cibernéticos, e Jay, um especialista francês em explosivos. O longa estará disponível a partir de 16 de outubro.

*O documentário ‘Baila, Vini’ (sobre o jogador de futebol Vinicius Jr) foi indicado ao Emmy Internacional 2026 na categoria “Melhor Documentário Esportivo”. A lista completa dos indicados para a 54ª edição da premiação foi anunciada no ultimo dia 23 pela Academia Internacional de Artes e Ciências Televisivas, colocando a produção brasileira da Netflix na disputa. Os vencedores serão conhecidos no dia 23 de novembro, em cerimônia televisionada.







A trama de 'Masterplan', filme original do Prime Video, estrelado por Stanley Tucci, envolve o roubo da tela Mona Lisa Foto: divulgação

*O Disney+ confirmou oficialmente que o ator brasileiro Cauã Reymond fará parte do elenco da segunda temporada da série ‘Tudo é justo’ (‘It´s all fair’), que estreia em novembro.

*O MGM+ anuncia a produção da série de drama original ‘Rules of prey’, adaptação da famosa série de livros “Prey”, do jornalista vencedor do Prêmio Pulitzer John Sandford. A série, baseada no primeiro livro de uma coleção de 35 best-sellers do ‘The New York Times’, foi criada por Bruce Terris. Jensen Ackles estrelará a série de oito episódios, cuja produção começa neste mês, em Toronto.

*O Prime Video divulgou o longa ‘Madden’, estrelado por Nicolas Cage, Christian Bale, Kathryn Hahn e Sienna Miller. Com direção de David O. Russell, narra a jornada de John Madden (Cage, irreconhecível) ao lado de seu melhor amigo, Al Davis. A trama acompanha desde a parceria campeã do Super Bowl com a equipe do Raiders, até ele se tornar a voz mais conhecida do futebol americano e lançar os videogames Madden NFL. O filme estreia dia 18 de novembro.



*O filme de ação “Seven Snipers”, estrelado por Tim Roth, Inédito no Brasil, chegou ao streaming Adrenalina Pura+, ontem.



*O MGM+ anunciou a série “A Ilha do Tesouro”, releitura do clássico romance de mesmo nome de Robert Louis Stevenson. A produção, que terá seis episódios, estreia em 11 de outubro na plataforma.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.