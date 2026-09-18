Séries e filmes para quem gostou de 'Fúria'

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Publicado em 18/09/2026 às 08:07

Alterado em 18/09/2026 às 12:25

Comentada aqui há duas semanas, a série ‘Fúria’ nos leva a navegar pelo catálogo do Disney+ por títulos que acompanham mulheres em busca de justiça. Juntamos alguns destes títulos, para quem já acabou de ver a série prosseguir no clima.

‘Dormindo com o Inimigo’ (‘Sleeping with the enemy’, 1991) conta a história de Laura Burney (Julia Roberts), uma mulher cuja vida aparentemente perfeita esconde os abusos do marido, Martin (Patrick Bergin). Cansada dessa vida, ela finge a própria morte para recomeçar longe dele, um plano que funciona até o falso viúvo descobrir a verdade. O filme fez sucesso.

Quando o assunto é vingança no universo das séries, é quase impossível não pensar em ‘Revenge’. A série acompanha Emily Thorne (Emily VanCamp), uma jovem que retorna ao rico mundo dos Hamptons anos após a morte do pai, assassinado na prisão após falsa acusação de terrorismo. Com uma nova identidade, ela busca vingança contra aqueles que arruinaram sua vida com base em uma herança deixada pelo falecido pai.

‘O Estrangulador de Boston’ (‘The Boston Strangler’, 2023) narra a história real da investigação sobre o serial killer que dá nome à produção (que já foi motivo de um filme, em 1968). A trama volta à década de 1960 para acompanhar as jornalistas Loretta McLaughlin (Keira Knightley) e Jean Cole (Carrie Coon, de ‘The Guilded Age’ e ‘The White Lotus’), enquanto trabalham para conectar as mortes e trazer a atenção ao caso. Com as próprias vidas em risco, elas desafiam o sexismo da época em busca da verdade sobre um dos matadores mais notórios dos EUA.



A série ‘Jessica Jones’, da Marvel, conta a história da personagem homônima (Krysten Ritter), que atua como detetive particular em Nova York. Enquanto tenta recomeçar a própria vida, ela precisa lidar com o retorno de Kilgrave (David Tennant), um sádico ex-namorado que, no passado, usou o seu poder de controlar mentes para prendê-la em um relacionamento abusivo. Ritter estará de volta como a Viúva Negra, na nova temporada de ‘Dexter: resurrection’.



STREAMINGS+

*O streaming Prime Video, da Amazon, está com um catálogo fabuloso, adquirido do pacote MGM/UA. Contudo, grande parte dos filmes está dublado em português ou em espanhol (ambos sem opção para trocar o audio ou as legendas), ou apenas em inglês. Quando tem legendas, está em português de Portugal. Dá a impressão que simplesmente jogaram o acervo lá, de qualquer maneira. Muito desleixo.

*As principais salas do Grupo Estação, em Botafogo, estão passando por grandes reformas. O Estação Claro Rio, que fica onde era o antigo cine Botafogo, terá a fachada renovada, bem a tempo para o Festival de Cinema do Rio. E o tradicional Estação Botafogo (onde outrora funcionou o cine Capri), por ser o mais antigo do grupo, terá todos os seus equipamentos de projeção e poltronas trocados.







'Carrie' é a primeira adaptação, em formato de série, do famoso livro de Stephen King, que já foi tema de vários filmes Foto: divulgação



*A série ‘Carrie, a Estranha’ estreia seus oito episódios dia 7 de outubro, no Prime Video. Baseada no livro de Stephen King, ‘Carrie’ é uma releitura da história (que foi muito bem adaptada para cinema por Brian DePalma), feita pela primeira vez para a televisão por Mike Flanagan. O próprio King já disse nas redes sociais que gostou muito da adaptação, e que as atualizações foram pertinentes.

*Falando em ‘Carrie’, todas as versões da história estão no Prime Video. Desde o filme original de DePalma, passando por dois remakes (um deles, o melhor, com Chloe Moretz e Juliane Moore, que insere mais detalhes do livro que no filme de 1976, ficou de fora), além de uma malfadada continuação, que ninguém mais lembra que existiu.

*Mubi anunciou a data de estreia de ‘Making Marie Antoinette’. O documentário chega à plataforma no dia 6 de novembro. O documentário de Eleanor Coppola mostra os bastidores do filme de Sofia Coppola, filha dela e de Francis. No momento, ele está disponível só para aluguel e compra na AppleTV e Prime Video.

*As séries ‘The Pitt’ e ‘DTF St. Louis’ (ambas HBO Max) e ‘Widow´s Bay’ (AppleTV) foram as grandes vencedoras dos Emmys 2026. ‘Widow´s Bay’ levou 14 prêmios (concorreu a 19). Matthew Rhys ganhou dois prêmios: um por ‘The Beast in Me’ (série limitada) e outro por ‘Widow´s Bay’, sendo o primeiro ator a conseguir tal feito.