Três séries populares que encerraram carreira

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Publicado em 11/09/2026 às 09:09

Alterado em 11/09/2026 às 15:08



Três séries populares - e premiadas -, encerraram carreira, após cinco temporadas: ‘Hacks’, ‘The Boys’ e ‘The Bear’.



‘THE BEAR’ - Depois de uma primeira temporada sensacional, o que a fez ir adiante, ‘The Bear’ (Disney+) prosseguiu muito irregular, ficando cada vez mais chata e redundante. Até que se redimiu, em sua derradeira temporada. Ela se passa quase toda durante um mesmo dia, no restaurante que dá nome à série, quando Chicago sofreu com uma tempestade e eles quase ficaram sem provisões. Mas, por causa de estrelas Michelin, o restaurante está com todas as reservas esgotadas, e eles terão de fazer um bom serviço, enquanto lidam com seus problemas pessoais. Entre os quais, a saída do chefe Carmy Berzatto (Jeremy Allen White), que se cansou daquela loucura toda.



‘HACKS’ - Esta série seguiu mais regular e satisfatória em seu trajeto, e fechou bem o seu ciclo de cinco anos. ‘Hacks’ (HBO Max) é centrada na amizade entre uma velha diva da comédia, Deborah Vance (Jean Smart, ótima), e a jovem redatora que é convocada para atualizar suas piadas para os caretas dias atuais, Ava (Hannah Einbinder, uma das roteiristas da série). Os bastidores da vida de Deborah nos teatros de Las Vegas (onde mora), e de como é dificil para uma mulher se manter em voga depois de uma certa idade, são enfocados. Série ágil, leve, divertida, que dá o seu recado e tem desfecho condizente.



‘THE BOYS’ - Talvez a maior decepção da lista, justamente por ter sido a mais ousada e original em seu começo. Baseada em quadrinhos ingleses, ‘The Boys’ (Prime Video) satiriza o mundo dos super-heróis, mostrando tipos arrogantes, pretensiosos, violentos e estupidos que sabem do poder que têm sobre os reles mortais.

Capitaneados pelo Capitão Pátria (Homelander, um arremedo de Superman, feito magistralmente por Antony Starr), eles precisam neutralizar um bando denominado The Boys (liderada pelo inglês Butcher, feito por Karl Urban), que luta para extinguir os supers. Pelo menos, os que querem dominar o mundo. Pena que, depois de um começo espetacular e uma segunda temporada ok, foi caindo cada vez mais (se valendo só de palavrões, sexo e cenas escabrosas, para chocar), até uma temporada final para lá de decepcionante.

STREAMINGS+

*Entrou na plataforma Adrenalin Pura+, “Kraken: Terror no Mar” (“Kraken”), suspense inspirado na lenda da mitologia nórdica. Ambientada na Guerra Fria, a produção russa mostra uma missão de resgate em busca de um submarino, até se depararem com uma ameaça monstruosa que surge das profundezas marinhas.

*O documentário ‘Viva Marília’, dirigido por Zelito Viana, com codireção de Esperança Motta e roteiro de Nelson Motta, entrou em cartaz esta semana, os cinemas. O filme é narrado pela própria Marília, a partir de entrevistas, cenas de filmes, novelas, espetáculos, programas de TV, fotos e registros raros de seu acervo.



A ótima série policial 'Slow Horses' volta na próxima semana na AppleTV Foto: reprodução

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O diretor Zach Cregger (do sucesso ‘A Hora do Mal’) e o ator Austin Abrams virão ao Brasil para promover “Resident Evil”, que estreia dia 17 de setembro nos cinemas. A dupla estará na capital paulista para participar dos eventos de divulgação do longa na próxima semana.Este mês, na Mubi, estreia a coleção ‘1970s Erotica’, que reúne filmes que exploram a transgressão e os limites da representação sexual durante uma década de profunda transformação cultural. Do sexo explícito de ‘The Devil In Miss Jones’ ao polêmico ‘Caligula: The Ultimate Cut’, incluindo uma animação com Fritz, o gato.A segunda temporada de ‘Outlander: Blood of My Blood’ (spin-off de ‘Outlander’, que acabou este ano) chega ao Disney+ no dia 19 de setembro, mostrando a força do amor dos dois casais protagonistas. Em meio a uma iminente guerra, ambos lutarão para permanecer juntos, sobreviver e proteger o futuro das Terras Altas da Escócia.Na próxima quarta-feira, dia 16, chega ao AppleTV a sexta temporada da ótima ‘Slow Horses’, série de espionagem com uma equipe de agentes da inteligência britânica que trabalha em um dos departamentos de pior reputação do MI5. Os ‘pangarés’ são liderados pelo sebento Jackson Lamb (Gary Oldman, excelente no papel).Estreou no Netflix ‘Fito Páez: o mundo cabe em uma canção’, documentário sobre o astro do rock argentino Fito Páez.

*Filmes: na proxima terça-feira, chega ao VOD ‘O Fim da Rua’ (‘The end of Oak Street’); e na sexta-feira, dia 25, entra no HBO Max o terror de sucesso ‘Backrooms: um não-lugar’, ambos ainda em cartaz.