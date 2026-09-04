‘Fúria’: uma nova boa série de drama policial

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Publicado em 04/09/2026 às 08:04

Alterado em 04/09/2026 às 17:35

A série dramática ‘Fúria’ (‘Furious’), do Hulu, acaba de ser renovada para uma segunda temporada (a primeira, com episódios semanais, num total de 8, encerrou esta semana) no Disney+. O thriller, criado e produzido por Elizabeth Meriwether (produtora das boas séries ‘Dying for Sex’ e ‘The Dropout’) e estrelado pela também produtora executiva Emmy Rossum (do filme ‘O Fantasma da Ópera’), é muito boa.



Ela começou discreta e foi ganhando força semana após semana, com um crescimento consistente de audiência. Eu mesmo comecei a ver ,semanas depois da estreia, e usei o piloto como teste. Me fisgou e continuei. O que nos faz continuar é um roteiro bem amarrado, bons personagens com atores bem escalados, e uma trama interessante que não é apenas o que parece ser, na superfície. E o arremate é bem feito.



A trama acompanha Alice Black (Emmy Rossum, muito bem no papel, numa atuação visceral), que foi afastada do cargo de agente de homicídios da polícia de Nova York, e jogada num cargo burocrático no FBI. Lá, ela acaba desenterrando um caso escabroso do passado, e na busca por uma misteriosa e calculista assassina em série (Lola Petticrew, excelente revelação). As duas seguem seus próprios caminhos rumo à justiça (a assassina quer se vingar dos homens que a fizeram mal no passado; entre eles, figurões da política nova-iorquina, envolvidos num esquema de prostituição de menores) e, à medida em que suas vidas se entrelaçam, a linha entre o bem e o mal começa a se tornar cada vez mais tênue. Isso fez com que, nos EUA, certos grupos reclamassem de alguns aspectos da série, que não toma partido de lado algum.



Como foi uma mulher, Elizabeth Meriwether, quem criou -- inspirada na trama do filme ‘O Mistério da Viúva Negra’ (‘Black Widow’, 1987) --, escreveu e dirigiu vários episódios da série, não dá para reclamar de sexismo ou misoginia, o que lhe dá um controle total sobre o todo. Além das duas citadas atrizes principais, destaque no elenco para os ótimos Scoot McNairy (o policial parceiro de Alice, Danny Kelly) e Quincy Tyler Bernstine (a agente do FBI Nora Washington), cada qual com os seus problemas.

Uma das melhores séries do ano.



STREAMINGS+



*“A Dança do Universo”, longa-metragem que narra a trajetória do físico e escritor Marcelo Gleiser, dirigido por João Jardim, está na plataforma da Aquarius; acompanha o cientista desde a juventude em Copacabana, até a criação da Ilha do Conhecimento, espaço idealizado por ele no interior da Itália para reunir pesquisadores e estimular o diálogo entre diferentes áreas do saber.



'A Dança do Universo', novo longa-metragem original Aquarius, narra a trajetória do físico e escritor Marcelo Gleiser Foto: divulgação

*Baseada no popular webtoon de mesmo nome, com 3 bilhões de visualizações, a série chinesa ‘A Imperatriz se Casou Novamente’, chega no Disney+ em 4 de novembro, com todos os 10 episódios.

*O Prime Video divulgou ‘A Hipótese Do Amor’. O filme acompanha Olive (Lili Reinhart), uma brilhante candidata ao doutorado focada em seu futuro no meio acadêmico. Ainda sem data de estreia.

*O MGM+ anunciou a aquisição de ‘Secret Service’, um suspense de espionagem com cinco episódios estrelado por Gemma Arterton. A série estará disponível para os espectadores do MGM+ nos EUA, Canadá, América Latina e Itália. Ainda sem data de estreia.

*A Netflix divulgou ‘Habeas Corpus’, drama jurídico protagonizado por Marjorie Estiano e Any Gabrielly, que terá oito episódios, com estreia para 23 de setembro. A trama combina tensão de tribunal com toques de melodrama e relações pessoais.

*’Kingdom Hearts’, série de anime original, inspirada na mundialmente famosa saga de videogames para PlayStation, foi aprovada para produção e será lançada no Disney+. Desenvolvida em colaboração com o criador de videogames Tetsuya Nomura e a equipe criativa da Square Enix, a série reimagina a saga com uma história completamente nova. Ainda sem data de estreia.

*O Prime Video anunciou planos de investir mais de US$ 2 bilhões na América Latina entre 2027 e 2030 (no México, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile). O anúncio foi feito durante o Prime Video Presents Latin America, evento na Cidade do México.

*Filmes: ‘Corrida contra o tempo’ (com Gal Gadot) e ‘Turbulência’, entraram no Prime Video; o novo da Supergirl chega ao HBO Max no próximo dia 9; e, no Disney+, já entrou ‘O Mandaloriano & Grogu’, enquanto que ‘Toy Story 5’, chega no dia 23 de setembro.