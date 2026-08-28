'Coyote vs Acme': apenas diversão ligeira

Cotação: duas estrelas e 1/2

Publicado em 28/08/2026 às 12:14

Alterado em 28/08/2026 às 12:14

Muitos devem se lembrar do desenho da Warner Bros. dos anos 70, ‘O show do Papa-Léguas’ (‘The Road-runner show’), que trazia as desventuras de um coiote (Wile E. Coyote) atrás do ligeiro papa-léguas (bip-bip), através das paisagens do deserto americano. Foi um dos maiores sucessos da linha de animação Looney Tunes (ainda dos tempos do lendário Chuck Jones, em sua última grande criação). No Brasil, o sucesso do desenho animado foi tamanho que, além de batizar o famoso bar de boêmios Bip Bip, em Copacabana (ainda em atividade), também inspirou o nome da famosa loja carioca Bibi Sucos (hoje uma rede), cujo dono original era fã do personagem do desenho.

Dito isso, vamos a “Coyote vs. Acme”, que estreou nesta semana. O longa é um híbrido entre animação e live action (desenhos animados com atores de verdade) e traz Wile E. Coyote e Papa-Léguas em uma nova (e improvável) aventura. A trama mostra Wile, que após usar por tanto tempo os produtos Acme -- que falharam inúmeras vezes e, além de o deixarem na mão, o machucaram (como vimos nos desenhos, no fim ele sempre se dava mal usando os produtos da empresa) --, decide processar a Acme Corporation. Para isso, contrata o advogado Kevin Avery (homenagem ao animador Tex Avery), feito por Will Forte (do ‘Saturday Night Live’), que vai defender o cliente contra seu ex-chefe (feito por John Cena, da série do HBO “O Pacificador”), enquanto desenvolve uma relação de amizade com o toon.

Ainda que não tenha a mesma qualidade de acabamento de um dos melhores híbridos de filme e animação do cinema, ‘Uma cilada para Roger Rabbit’, de 1989 (longe disso, é até meio tosco), o filme cativa pela premissa e pela aparição de vários personagens famosos dos Looney Tunes (como Pernalonga, Piu-Piu e Patolino). Mas ela logo se esvai e se torna cansativa para um longa. Curioso é saber que: o filme quase não vê a luz do dia. O CEO da Warner decidiu engavetá-lo (para recuperar os custos nos cortes de impostos), mas a distribuidora Ketchup comprou a produção (por US$ 50 milhões) e o lança nos cinemas. Agora é esperar que ele faça sucesso, para compensar o gasto.



STREAMINGS+

*O novo filme de Garth Jennings ( ‘O Guia do Mochileiro das Galáxias’), ‘Pulp: Até Onde Você Vai Por um Bis?’, chega à Mubi em 25 de setembro. É um documentário sobre a banda inglesa de brit pop Pulp, realizado durante a turnê da banda, no ano passado.

*Já ‘Akira’, de Katsuhiro Otomo, um anime para adultos, lançado no Japão em 1988, que chegou ao Brasil em 1991, foi relançado em formato 4K remasterizado, que já está em cartaz desde ontem.



A Mubi vai lançar o documentário da bacana banda inglesa de brit pop, Pulp Foto: divulgação

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O Prime Video está despejando montes de filmes do catálogo adquirido da MGM/UA. Contudo, a maioria dos filmes está apenas com legendas em inglês (quando tem), outros apenas dublados, e alguns até dublados e legendados em espanhol! E quando tem legenda em português, está com português de Portugal. Maior bagunça!O Prime Video anunciou o reality show ‘Oi, Sumido!’. Com direção de Boninho, é baseado no formato sul-coreano original ‘Exchange’. Cinco jovens ex-casais se reencontram, agora solteiros, para morar juntos sem saber, a princípio, quem é ex de quem. Curioso.O Disney+ acaba de anunciar a segunda temporada da série original ‘Amor da Minha Vida’, que chega em 9 outubro na plataforma. A produção é protagonizada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros. Já ‘Made in Korea’ chega com sua 2ª temporada em 9 de setembro.



A nova temporada de 'American Horror Story' terá 13 episódios e trará de volta personagens de temporadas anteriores Foto: divulgação

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A A2 Filmes — uma das maiores distribuidoras independentes do país — programa a rede de canais FilmPlus, na plataforma Roku.O Prime Video anunciou a segunda temporada de ‘A Lista Terminal’. Quase cinco anos após sua estreia, a série de suspense e ação retorna com oito episódios, todos estreando em 21 de outubro.O Disney+ apresenta ‘American Horror Story: 13’, do FX, a nova temporada da série antológica de terror de Ryan Murphy. Formada por 13 episódios de 30 minutos, ‘AHS: 13’ estreia com seus três primeiros episódios na quinta-feira, 24 de setembro, às 22h, exclusivamente na plataforma. Personagens de temporadas antigas estarão de volta nesta (e todas as temporadas anteriores, estão no Disney+).

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