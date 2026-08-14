Produções latinas que estão no Disney +

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Publicado em 14/08/2026 às 08:09

Alterado em 14/08/2026 às 12:13

O catálogo do Disney+ é um dos que têm mais produções da América Latina, dentre os serviços de streaming que temos aqui. A empresa tem bases de produções no Brasil, Argentina e México

Um dos melhores exemplos é ‘Sou Luna’, série que encantou os telespectadores com a história de Luna Valente (Karol Sevilla), jovem que deixa seu lar, no México, e embarca para a Argentina com seus pais adotivos, onde terá de se adaptar aos novos costumes locais.

Já ‘Violetta’ (também exibida no canal pago Disney Channel) rodou o mundo com a história da protagonista, interpretada por Tini Stoessel (talentosa jovem atriz muito popular na Argentina). Ela volta para Buenos Aires, após passar anos na Europa, onde descobre novas amizades, amores e a vocação para a música. O sucesso mundial fez com que a produção ganhasse uma versão compacta, chamada ‘Violetta: Momentos Favoritos’, e uma continuação no filme ‘Tini: Depois de Violetta’ (2016). Todos disponíveis no Disney+.

Em ‘Playback: Juntas Somos Uma’, série argentina, acompanhamos a história de duas amigas, Emma (Juli Castro) e Camila (Antonella Podestá), que alcançam sucesso instantâneo graças a um videoclipe que gravam para participar de um concurso de talentos.





A jovem atriz, muito popular na Argentina, Tini Stoessel, protagoniza 'Violetta' Foto: divulgação

Como a América Latina tem muitos países apaixonados por futebol, ‘O11ZE’ supre esse lado. A série argentina conta a história de Gabo (Mariano González), um jovem que ama o esporte e ganha uma bolsa de estudos no renomado Instituto Acadêmico Esportivo. Após três temporadas, a série ganhou uma sequência em ‘011ZE: Nova Geração’. Agora capitão do Atlético de Madrid, na Espanha, Gabo volta ao Instituto para ajudá-lo a se recuperar de uma má fase.

Entre o fim da terceira temporada e o retorno de ‘Sou Luna’, a atriz Karol Sevilla protagonizou o drama ‘Sempre Fui Eu’. Ela deu a vida a Lupe, uma jovem que viaja para a Colômbia para comparecer ao funeral do pai, que era uma grande estrela musical do país.



E não podemos esquecer de ‘Meu Querido Zelador’, comédia de humor negro que acompanha as desventuras do picareta Eliseo (o ótimo Guillermo Francella), o zelador de um prédio de alto padrão, em Buenos Aires. Está ganhando uma versão brasileira, sob a forma de longa metragem, já em produção, com Matheus Narchtergale.



STREAMINGS+

*Sem passar pelos cinemas brasileiros, como os anteriores, o terceiro filme da série ‘Jackass’, chamado ‘Jackass: o último é o melhor’, chegou nas plataformas digitais esta semana via Paramount Home Entertainment. O longa estará disponível para compra por meio do Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store. Já o aluguel poderá ser feito pela Claro TV+, Vivo Play e Oi.



*O MGM+ anunciou “American Hostage”, uma série de antologia estrelada e com produção executiva do vencedor do Emmy Jon Hamm. Cocriada por Shawn Ryan e Eileen Myers, a produção de oito episódios estreia no domingo, 20 de setembro, com dois primeiros episódios, seguidos de estreias semanais, no MGM+.





O terceiro filme da série ‘Jackass’, chamado ‘Jackass: o último é o melhor’, chegou nas plataformas digitais esta semana Foto: divulgação

*No oitavo mês do ano, a plataforma Filmicca recebe 20 curtas-metragens brasileiros de diferentes cineastas. Gabriel Martins, André Novais Oliveira e Maurílio Martins assinam a maior parte da seleção: Filme de Sábado (2009) a Nossa Mãe Era Atriz (2023). A eles se somam Karine Teles, diretora de Romance (2021), e Carol Aó, que estreou na ficção com O Céu Não Sabe Meu Nome (2024).



*O Prime Video anuncia que ‘Madden’, estrelado por Nicolas Cage e Christian Bale, estreará globalmente no dia 18 de novembro. Com direção de David O. Russell, a produção é inspirado na vida de John Madden ao lado de seu melhor amigo Al Davis. A trama acompanha desde a parceria campeã do Super Bowl com a equipe do Raiders, até ele se tornar a voz mais reconhecível do futebol americano e construir a franquia mundial de videogame Madden NFL.



*O inédito nos cinemas brasileiros ‘Balística’ (‘Ballistic’), suspense dirigido por Chad Faust, protagonizado por Lena Headey (‘Game of Thrones’), entrou no catálogo do streaming Adrenalina Pura.



*‘A Nona Jedi’, o novo anime Star Wars, já está disponível no Disney+. a animação chegou ao streaming com seus oito episódios na semana passada. A trama acompanha Lah Kara, aprendiz de Jedi, em uma jornada espacial para resgatar o pai, levado por forças malignas.