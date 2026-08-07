70mm: o formato gigante do passado que está voltando

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Publicado em 07/08/2026 às 08:45

Alterado em 07/08/2026 às 12:43

O novo filme de Christopher Nolan, ‘A Odisséia’, foi inteiramente rodado em câmeras Imax 70mm. Acontece que, atualmente, existem apenas 41 salas de cinema no mundo inteiro (!) que podem exibir o filme nesse formato. Nenhuma delas no Brasil (onde as salas Imax não são tão grandes, como as originais, e só temos uma dúzia delas).

Então, fica uma experiência muito restrita. Nos EUA, por exemplo, tem gente comprando ingressos para ver o filme em outras cidades ou estados, só para vê-lo no formato original. Curiosamente, o melhor cinema nesse estilo, o Pacific Dome Cinerama, em Los Angeles, se encontra fechado. Mas a Sony planeja reabri-lo em 2028.



O formato 70 mm foi desenvolvido na década de 1950, durante um período em que Hollywood buscava competir com a televisão, oferecendo uma experiência muito mais grandiosa nas salas de cinema. Na época, vários formatos largos foram desenvolvidos pelos grandes estúdios: Todd-AO (o primeiro em 70mm), CinemaScope (tela super larga, da Fox), VistaVision (tela gigante, da Paramount), Cinerama (formato proprietário que usava três projetores, formando uma supertela), SuperPanavision70, até chegarmos ao Imax atual.



Ou seja, entre os anos 1950 (no Brasil, chegou bem no final da década, virada para os anos 1960) e até fins dos anos 1990 (quando a maioria dos grandes cinemas de rua fechou), projetar nestes formatos era algo comum. Cada grande cidade tinha, pelo menos, uma dezena de salas assim. No Rio de Janeiro, por exemplo, o cine Roxy, em Copacabana (atualmente uma casa de shows) foi o primeiro a exibir em Cinerama 70mm. O Palácio, na Cinelândia (atual Teatro Riachuelo), exibia em CinemaScope. Também na Cinelândia, os cines Vitória e Pathé (extintos) exibiam em 70mm, sendo que o Vitória foi o primeiro da cidade a exibir um filme no formato SuperPanavision 70. O melhor deles, o majestoso Metro Boavista (também na Cinelândia, extinto) oferecia a chamada Dimensão 150, com uma tela curva de 150 graus e projeção em 70mm. A sala fechou no final dos anos 90, exibindo um festival de filmes neste formato. Em São Paulo, havia o Comodoro (extinto), que foi o primeiro Cinerama do país.



O Imax começou exibindo filmes curtos em 3D. Mesmo nos EUA, são poucas salas gigantes (altura de prédio de 10 andares!). As demais variam de tamanho. Com o tempo, passou a exibir filmes ‘normais’, com cenas filmadas ou adaptadas para este formato. Até chegar ‘A Odisséia’, o primeiro inteiramente rodado assim. Agora, todos estão ‘correndo atrás’ para fazer mais filmes ‘imensos’. A Disney já acena com a certificação Infinity Vision. Que isso se torne uma onda.



STREAMINGS+

*Já está disponível no Disney+ ‘The Calamity’, a etapa final do anime ‘Bleach: Thousand-Year Blood War’. Esta fase terá 10 episódios, que serão lançados aos sábados. Os capítulos inéditos ficarão disponíveis às 11h30 da manhã, no horário de Brasília.

*O inédito nos cinemas ‘Balística’ (‘Ballistic’), suspense dirigido por Chad Faust, protagonizado por Lena Headey (‘Game of Thrones’), entrou no catálogo do streaming Adrenalina Pura.



Esta fase de 'Bleach' terá 10 episódios que serão lançados aos sábados Foto: divulgação

*O Prime Video anuncia que o longa ‘O Último Nascer do Sol’, nova produção baseada no livro de Anna Todd, autora da série “After”, estreia no dia 26 de agosto. Já ‘Love of Your Life’, dirigido por Rachel Morrison, chegará ao público na plataforma da Amazon no dia 14 de outubro. E ‘Atraídos Pelo Destino’ estreia em 9 de setembro.

*O MGM+ anuncia que lançará no Brasil “Embassy”, suspense de ação com seis episódios, estrelado por Anna Kendrick, Sam Heughan e J.K. Simmons. A data de estreia ainda não foi anunciada.

*O Prime Video anunciou os novos atores que se juntam ao elenco da segunda temporada de ‘Jovem Sherlock’, série dirigida por Guy Ritchie: Olivia Williams (‘Duna: A Profecia’), Indira Varma (‘Roma’), Sophie Skelton (‘Outlander’) e Aidan Gillen (Game of Thrones).

*Para os fãs da encerrada série ‘Euphoria’, do HBO, entrou no HBO Max ‘Euphoria: um olhar para trás’, um documentário retrospectivo que celebra a série após o seu encerramento, com entrevistas inéditas com o elenco e equipe, imagens de bastidores e mais.

*Já ‘Gary’, episódio especial de ‘The Bear’, está no Disney+. Ele faz parte oficialmente do universo da série. Na cronologia, ele se passa antes dos acontecimentos da primeira temporada. É um prelúdio centrado nos personagens Richie (Ebon Moss-Bachrach) e Mikey Berzatto (Jon Bernthal), o irmão de Carmy (Jeremy Allen White).

*Antes de chegar ao streaming (deve entrar, em breve, no Prime Video), ‘Obsessão’, o filme de terror de maior sucesso do ano, já chegou para compra e aluguel em VOD nas plataformas Prime Video, AppleTV e You Tube. Ainda está em cartaz nos cinemas.

*A nova montagem do musical ‘Ópera do Malandro’ ficará em cartaz no Teatro Multiplan (Village Mall, Barra) até o final de agosto.

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