‘Homem-Aranha: um novo dia’: o melhor da nova fase

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 31/07/2026 às 08:05

Alterado em 31/07/2026 às 12:23

Desde sempre, Homem-Aranha (Spider-Man) foi meu herói favorito dos gibis de supers. Esperei muitos anos até que fosse realizado um filme que fizesse jus ao herói. Aquele tosco, dos anos 70 (na verdade, era o piloto de uma série de TV que foi ao ar entre 1977-79), não contou. Mas, os dois primeiros do Sam Raimi, sim. Enfim, o Spidey que amávamos ganhou vida (via Tobey McGuire) e dimensão nas telonas.

Desde então, o Aranha está sempre nas telas e teias. Depois da trilogia do Raimi, o nosso amigo da vizinhança já ganhou dois reboots. O primeiro, com Andrew Garfield, rendeu dois filmes passáveis (embora Emma Stone tenha sido uma boa Mary Jane). Depois, mais uma vez (já que a Sony tem os direitos e precisa fazer um filme do Aranha de tempos em tempos, ou os perde), tentaram novamente. Desta vez, com Tom Holland. Este saiu-se melhor. Mas, até agora, não me tinha causado a mesma emoção que os do Raimi.

Até agora. Porque 'Spider-Man: Brand New Day', de Destin Daniel Cretton (de ‘Shang-Chi’) é o filme que esperávamos nessa nova encarnação. Deixou de ser um romance juvenil, uma historinha de amigos em turnê pela Europa, e virou uma genuína trama do Aranha em seu solo natal, Nova York. Faz a maior diferença para o herói que a cidade seja coadjuvante de suas aventuras. Vários personagens Marvel/MCU dão as caras neste novo: a Viúva Negra (Florence Pugh), o Hulk (Mark Ruffalo), Frank Castle a.k.a. O Justiceiro (Jon Bernthal) e... este outro personagem não posso dizer quem é. Surpresa. Só posso dizer que é feito por Sadie Sink, de ‘Strangers Things’.

A nova trama se passa quatro anos após a última aventura (mesmo tempo entre o filme anterior e o atual, na vida real). Reencontramos a namorada de Peter, MJ (Zendaya) e seu melhor amigo, Ned (Jacob Batalon), ambos sem saber quem ele é por causa do feitiço do Doutor Estranho - como visto no filme anterior -, que apagou a memória de todos.

Assim, encontramos um Peter Parker solitário, amargurado, sem amigos e sem emprego (e sofrendo uma evolução interna). Até que uma série de eventos o traz de volta à ação, numa trama que nem nós - nem o Aranha -, sabemos exatamente qual é e onde vai dar, até entramos na segunda (surpreendente) parte do filme.

No fim das contas, a nova aventura é bastante satisfatória, e nos dá uma boa mistura de ação e drama, com tudo o que a gente espera de um bom gibi live action do aracnídeo (agora mais maduro). E que, além de deixar a porta aberta para próxima aventura, também sugere um potencial crossover com outros famosos heróis da Marvel.



STREAMINGS+

*Amazon anunciou na San Diego Comic-Con (SDCC), no último fim de semana, o lançamento de duas novas minisséries: ‘Blade Runner 2099’, estrelada por Hunter Schaeffer e Michelle Yeoh, que se passa 50 anos após os acontecimentos do filme ‘Blade Runner 2049’. Estreia no Prime Video dia 25 de novembro, com todos os seus 8 episódios formando uma história fechada e que não terá uma continuação. Antes disso, no dia 7 de outubro, chega ‘Carrie, a estranha’, também com todos os 8 episódios, baseada no livro de Stephen King que deu origem ao filme de terror clássico de Brian DePalma.



Amazon anunciou, na San Diego Comic-Con, as minisséries 'Blade Runer 2099' e 'Carrie, a estranha', ambas com 8 episódios Foto: divulgação



*A autobiografia de Marcelo Rubens Paiva, ‘Feliz Ano Velho’ (publicada em 1982), vai ganhar nova adaptação para as telas pela Netflix. O anúncio foi feito durante a 24ª edição da Flip (Festa Literária Internacional de Paraty), na semana passada.

*A Mubi anuncia a realização do Mubi Fest 2026, em São Paulo, de 11 a 13 de setembro. É sua quinta edição no Brasil. Este ano, o evento será realizado em mais 9 cidades ao redor do mundo, além de São Paulo: Nápoles (Itália), Chicago (Estados Unidos), Istambul (Turquia), Guadalajara (México), Berlim (Alemanha), Santiago (Chile), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia) e Londres (Reino Unido).

*A Netflix divulgou a data de estreia da segunda parte de ‘Cem Anos de Solidão’: 5 de agosto. A prévia antecipa os acontecimentos que conduzem ao desfecho da saga de Gabo: a passagem do tempo sobre Macondo, a chegada do progresso e suas consequências.

*O Prime Video anunciou que a terceira temporada da série de fantasia ‘O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder’, estreia na plataforma dia 11 de novembro, com os 4 primeiros episódios.

*O premiado filme ‘Hamnet’ entrou no catálogo do Netflix. Já ‘O Drama’, com Zendaya e Robert Pattinson, está no Prime Video. E ‘Supergirl’ chegou ao VOD. Mas só chega no HBO Max em agosto. No Disney+, já chegou ‘O Diabo Veste Prada 2’.

*A primeira e única colaboração entre os cineastas franceses François Truffaut e Jean-Luc Godard, ‘Uma História de Água’ (196), chegou na Filmicca. O curta metragem tem narração do próprio Godard.

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