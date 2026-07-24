'A Odisseia': Não impressiona, decepciona

Cotação: duas estrelas

Publicado em 24/07/2026 às 09:03

Alterado em 24/07/2026 às 12:37

O novo filme de Christopher Nolan, 'A Odisseia', é pretensioso e não preenche sua ambição Foto: detalhe do cartaz

O novo filme de de Christopher Nolan, ‘A Odisseia’, se propõe a contar, em três horas – e daquela forma que o diretor gosta, de ir e vir no tempo - a odisseia épica de Ulisses/Odisseu (daí o termo). Mas, apesar de ter sido o primeiro filme rodado inteiramente em câmeras Imax de 70mm (embora existam apenas 40 cinemas que possam exibi-lo assim no mundo!), ter um elenco estelar e gastado na produção, ele não impressiona. É escuro, mal-editado, com câmeras trêmulas. No fim, deixa um tremendo gosto de decepção.



Depois de 50 minutos de introdução modorrenta, começa a odisseia em si. Eles encontram com o Cíclope (qualquer boneco animado do Ray Harryhausen impressionava mais). Depois, enfrentam guerreiros gigantes. Tédio. Na parte de Circe, melhora um pouco. Já que Samantha Morton - que encarna a feiticeira que transforma os soldados em porcos - rouba a cena. A descida ao Hades, o mundo dos mortos, acontece numa praia brumosa. Ok. As sereias, mal as vemos. Pena. A cena da invasão de Tróia poderia ser o ápice do filme. Não é. E, quando o barco adentra o estreito onde estão os monstros Cila e Caríbides, o impacto é mínimo (qualquer cena de ‘O Senhor dos Anéis’ é melhor). Até o figurino decepciona. Tudo com a música estridente de Ludwig Goransson no talo, para nos acordar.



Os atores, no geral, são razoáveis. E muito conhecidos. O que incomoda. Já que não conseguimos acreditar que eles são aqueles personagens. E estão muito mal-escalados nos papéis (a controversa Helena de Tróia negra, de Lupita Nyong´o, mal aparece). E, apesar de Nolan tentar mostrar tudo num filme só, teve de pular alguns detalhes da jornada. Afinal, foram 20 anos de Odisseu (Matt Damon, ok) fora de casa, a ilha grega de Íthaca, onde a sua esposa, Penelope (Anne Hathaway, boa), esperou pacientemente pela sua volta. Talvez uma saga em duas ou três partes tivesse sido uma melhor opção.



Parte da jornada é contada pelo filho de Odisseu, Telêmaco (Tom Holland, fraco), e a parte em que ele viveu com a ninfa Calypso (Charlize Theron, apagada) numa ilha, sete anos, é lembrada em flashes. No fim, o filme não empolga (qualquer cena do épico ‘Lawrence da Arábia’ o supera). Nolan soa preguiçoso. É bem mais empolgante assistir ao episódio da semana de ‘Casa do Dragão’.



STREAMINGS+

*Para continuar no clima, quem quiser (re)ver ‘Tróia’ (no qual Ulisses/Odisseu aparece rapidamente), a megaprodução de Wolfgang Petersen (feito na esteira do sucesso de ‘Gladiador’) está no HBO Max. Tem cenas empolgantes e uma bela Helena (Diane Kruger).





'O Retorno' foca na parte final da Odisseia, quando Ulisses (vigorosa atuação de Ralph Fennes) finalmente volta ao lar Foto: divulgação

*Outro filme que explora a saga de Homero, ‘O Regresso de Ulisses’ (‘The Return’), está disponível para compra e aluguel no Prime Video e Apple TV. Foca-se apenas na parte em que Odisseu volta para casa e tem vigorosas atuações de Ralph Fiennes e Juliette Binoche.



*O Globoplay estreia ‘O Retorno’ (é o mesmo ‘O Regresso de Ulisses’, que tem outro nome no streaming) na sua semana com acesso aberto, até dia 27. No streaming, 50 filmes também serão liberados. Os cinco canais Telecine também ficarão abertos até o próximo dia 27.



*Já o clássico ‘Ulysses’ (1954), com Kirk Douglas (que mostra quase tudo o que está em ‘A Odisséia’), está disponível na plataformas Looke e A La Carte (pago), ou gratuito no Net Movie (com anúncios). Filmado nos mesmos locais gregos descritos por Homero.



*Entrou no HBO e HBO Max, ‘Mortal Kombat II’, sequencia do filme de ação, inspirado em videogame homônimo. Já a nova versão do filme do He-Man, o divertido ‘Mestres do Universo’, chegou no Prime Video.

*O longa ‘Barba Ensopada de Sangue’ chegou, simultaneamente, ao Globoplay e Telecine (aproveite a semana gratuita para ver). Baseado no best-seller de Daniel Galera, o filme acompanha um homem (Gabriel Leone) que parte em busca das suas próprias origens.

*O Looke, plataforma sem anúncios de filmes e séries, anuncia a estreia do título original ‘O Último Ronin’. O longa, que mistura ação e sci-fi, é ambientando em um futuro não muito distante.



*A segunda temporada do k-drama ‘Uma loja para assassinos’ chegou completa, nesta semana, no Disney+.



*‘Alpha’, o terceiro e mais recente filme de Julia Ducournau (‘Titane’, “Raw’), já chegou na plataforma Mubi.