Dois bons filmes europeus baseados em figuras históricas

...

Publicado em 17/07/2026 às 12:12

Em 'Primavera', vemos como a chegada de Vivaldi a um orfanato de moças mudou completamente a vida de uma delas Foto: divulgação

O primeiro deles, ‘Primavera’ (já em cartaz), é ambientado em Veneza no início do século XVIII, e acompanha Cecília (Tecla Insolia), jovem violinista que cresceu no Ospedale della Pietà, o maior orfanato da cidade e lar de uma das orquestras mais respeitadas da Europa. Ali ela só pode se apresentar atrás de uma grade para os ricos patronos da instituição. O sonho da maioria das internas é conseguir um marido com posses para sair dali. Tudo muda com a chegada do novo professor de violino: Antonio Vivaldi (Michele Riondino). Aos poucos, Cecilia passa a colocar a carreira de musicista em primeiro lugar.



Além do encontro entre os dois protagonistas - sendo Cecilia pouco mais importante na trama do que Vivaldi -, o filme (primeiro dirigido pelo diretor de óperas Damiano Michieletto) resgata a história pouco conhecida da orquestra do Ospedale della Pietà, formada inteiramente por órfãs que se apresentavam com o rosto coberto por máscaras, invisíveis ao público, mas famosas em toda a Europa. Nos 40 anos em que lecionou lá, Vivaldi compôs vasto material, incluindo a sua mais famosa obra, ‘As quatro estações’. Ainda assim, só teve sua arte descoberta e reconhecida 200 anos depois de sua morte.



Já “A Divina Sarah Bernhardt” (estreia) nos mostra a lendária atriz francesa, uma das mulheres mais famosas do mundo na virada do século 19 para o 20, considerada a primeira celebridade global (no dia de seu enterro, Paris parou, tipo o de Carmen Miranda, no Rio). O filme acompanha Bernhardt no auge como atriz, e mulher à frente de seu tempo. Sandrine Kiberlain dá vida à "Divina", como ficou conhecida. Também explora o relacionamento amoroso dela com o ator Lucien Guitry e o encontro com figuras importantes da época.



A trama se foca em dois episódios marcantes: a homenagem que ela recebeu em Paris, em 1896, e a amputação de sua perna direita, em 1915 — consequência da grave lesão que sofreu no joelho durante a apresentação final da ópera Tosca, no Rio de Janeiro, em 1905. Aliás, a atriz esteve no Brasil em três ocasiões: a primeira, ainda durante o reinado de D. Pedro II; depois, para promover produções francesas. E, por último, em sua última turnê. Mas nenhuma de suas passagens pelo Brasil é mostrada no filme, apenas mencionadas.



Ambos os filmes valem, sobretudo, pela atuação das atrizes principais, e por evitar a fórmula das cinebiografias recentes.



STREAMINGS+

*A Filmicca, plataforma de streaming nacional, anuncia o relançamento de ‘A Professora de Piano’. O drama protagonizado por Isabelle Huppert retorna em versão restaurada, dia 23 de julho.



*O clássico de Cacá Diegues protagonizado por Zezé Motta, ‘Xica da Silva’, retornou aos cinemas brasileiros numa restauração em 4K. Lançado originalmente em 1976, o longa – que fez muito sucesso nos cinemas - volta para comemorar os seus 50 anos de lançado.





A série documental "Não Se Reprima", sobre o fenômeno musical Menudo, traz depoimento dos integrantes originais Foto: divulgação

*O filme espanhol “Surda” chega às plataformas digitais para aluguel e compra. O filme espanhol já está disponível no Prime Video, AppleTV, Google TV, YouTube, Vivo TV e ClaroTV+. Com direção de Eva Libertad, a produção é protagonizada por sua irmã, Miriam Garlo, a primeira mulher surda a vencer um prêmio Goya.



*O Canal Brasil estreia no dia 24 de julho a série documental "Não Se Reprima". Dirigida por Rafael Terpins, a série revisita o fenômeno Menudo no Brasil das décadas de 1970 e 1980, com depoimentos de fãs, jornalistas, historiadores e músicos, além dos ex-integrantes Ricky Meléndez, Johnny Lozada e Ramone Acevedo (na foto).



*A Netflix anunciou que o filme ‘Elize: Sombras de Uma Mulher’ estreia em 22 de julho. Protagonizado por Lorena Comparato, o longa do autor e roteirista Raphael Montes (‘Bom Dia, Verônica’) é inspirado no caso real de Elize Matsunaga, que chocou o país após assassinar e esquartejar o marido (o herdeiro da fábrica de alimentos Yoki) no apartamento do casal. Atualmente, ela está livre.



*Depois de conquistar milhões de espectadores nos cinemas, as comédias ‘Se Eu Fosse Você’ e ‘Se Eu Fosse Você 2’ passam a integrar o catálogo do Disney+ a partir desta sexta-feira. O público poderá reviver as divertidas trocas de corpo vividas por Helena e Cláudio, casal vivido por Gloria Pires e Tony Ramos.



*O terror “Passageiro do Mal” (‘Passenger’) está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais. O título pode ser adquirido por meio do Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store. Já o aluguel pode ser feito pela Claro TV+, Vivo Play e Oi.