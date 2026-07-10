‘Backrooms: Um não-lugar' volta com versão maior

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 10/07/2026 às 08:02

Alterado em 10/07/2026 às 11:51

O filme ‘Backrooms: Um não-lugar’ (‘Backrooms’) ganha versão estendida e retorna, no final deste mês (hoje nos EUA), aos cinemas brasileiros com 15 minutos adicionais de conteúdo inédito. Dirigido por Kane Parsons, o cineasta mais jovem da A24 (tinha apenas 20 anos quando o dirigiu), o longa baseado em uma lenda nascida em fóruns online bateu diversos recordes ao redor do mundo desde sua estreia. O filme já acumulou US$ 350 milhões, mundialmente, com um orçamento modesto, na casa dos US$10 milhões.

Protagonizada por Chiwetel Ejiofor (‘12 Anos de Escravidão’) e Renate Reinsve (do oscarizado ‘Valor Sentimental’), o filme registrou a maior abertura da história da A24, além de se tornar a maior estreia de um terror original da história do cinema e tornar Kane Parsons o cineasta mais jovem a estrear um filme no topo das bilheterias. O terror ‘Obsessão’, em cartaz, o superou em bilheteria.



Ambientado em 1990 (e usando aquela estética de tecnologia retrô, meio em voga atualmente), ‘Backrooms’ acompanha Clark (Ejiofor), um vendedor de móveis que encontra um portal estranho no porão da loja dele, cheio de objetos familiares. Esse portal leva a um labirinto infinito de salas de escritório vazias. Curioso (e meio abalado - está em crise matrimonial e morando na loja), ele chama a funcionária Kat (Lukita Maxwell, de ‘Shrinking’) e o namorado dela, Bobby (Finn Bennett), para ajudar a mapear esse lugar bizarro, filmando a sua jornada pelas inumeras salas. Enquanto isso, a terapeuta dele, Dra. Mary Kline (Reinsve), que também está lidando com traumas próprios, acaba entrando nos Backrooms, quando vai em busca do paciente desaparecido. A jornada de todos será bastante assustadora.

'Backrooms' é um filme realmente original e intrigante, que nos deixa curiosos e assustados até o final (que não é bem um final, o que pode gerar uma continuação totalmente aceitável). A trama tem um certo toque sci-fi e um fundo psicológico. Tudo o que encontramos nos backrooms (estes ‘não-lugares’) pode ter sido criado pela mente de quem transita neles. Sem um final convencional, sem explicações, ‘Backrooms' (cujo conceito surgiu numa thread em 2019, que depois virou uma série no YouTube, e foi assim que a A24 achou Kane Parsons) nos dá um respiro desse monte de filmes caros, manjados e derivativos que infestam o cinema atual. Se não fosse a força que ele trouxe da internet, talvez não tivesse feito tanto sucesso. Já que é um filme nada fácil (o autor queria ter feito uma série em quadrinhos) e que não dá respostas fáceis. Não tem o tal 'terceiro ato', que tanto estraga a maioria dos filmes, recentemente. Bravo!



STREAMINGS+

*O Prime Video anunciou a série de ação ‘Neagley’ (spin-off de ‘Reacher’), estrelada por Maria Sten. Os três primeiros episódios da quarta temporada de ‘Reacher’ estreiam dia 12 de agosto, seguidos por novos episódios semanais até 16 de setembro. Logo após o final de ‘Reacher’, todos os oito episódios de ‘Neagley’ serão lançados no dia 16 de setembro de 2026, exclusivamente no Prime Video.

*A Disney divulgou ‘Camp Rock’, que apresenta a nova geração de rockers e traz uma primeira prévia do primeiro single do filme, "One Beat Away". A série estreia em 14 de agosto no Disney+.



‘Neagley’ (spin-off de ‘Reacher’), estrelada por Maria Sten, estreia dia 16 de setembro, com todos os episódios, no Prime Video Foto: divulgação

*A Netflix acaba de divulgar ‘Nando Entre Dois Mundos – Um Filme Sintonia’, spin-off da série nacional ‘Sintonia’ (2019-2025), que conquistou o público ao retratar, de forma autêntica, a realidade, sonhos e os desafios da quebrada. Com estreia marcada para 12 de agosto, Christian Malheiros retorna ao papel de Nando em um longa marcado por drama familiar, escolhas e consequências.



*O Prime Video anunciou o fim das filmagens da segunda temporada da série ‘Tremembé’. Gravada em São Paulo, a produção ficcional é inspirada nas histórias reais envolvendo famosos condenados por alguns dos crimes de maior repercussão no País na penitenciária conhecida como ‘prisão dos famosos’. Sem data de estreia.

*A Netflix divulgou ‘Fúria’, nova série brasileira, que estreia em 29 de julho, e mergulha no universo do MMA para contar uma história de rivalidade e segredos do passado. Não confundir com série homônima do Disney+, que também estreia neste mês.

*O Disney+ anunciou que ‘Sou Luna: de volta à pista’ estreia em 24 de julho. Nela, veremos o lançamento do álbum ‘Soy Luna: Volver a Rodar’, marcando o retorno da série mexicana após 10 anos.



*Filmes: entrou no catálogo do Prime Video o ótimo sci-fi ‘Devorador de Estrelas’ (‘Project Hail Mary’), estrelado por Ryan Gosling. No Disney+, está ‘Casamento Sangrento: a Viúva’, sequencia de filme de 2019 (‘Ready or Not’), estrelado por Samara Weaving. Já o HBO Max tem o terror recém-saído dos cinemas, ‘A Múmia’, de Lee Cronin.

_______

COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.