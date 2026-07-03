'O afinador': um filme com roteiro primoroso

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 03/07/2026 às 08:52

Alterado em 03/07/2026 às 12:04

'O afinador' é um ótimo filme que está passando batido, mas poderá vingar no VOD Foto: detalhe do cartaz / reprodução

Com tantos filmes derivativos, manjados e sem boas ideias nos cercando o tempo todo, é muito bom descobrir uma pequena joia como ‘O afinador’ (‘Tuner’) em cartaz. O longa, dirigido por Daniel Roher (vencedor do Oscar pelo documentário ‘Navalny’, de 2022, sobre a tentativa de assassinato por envenenamento do politico de oposição russo Alexei Navalny), apresenta um roteiro muito bem urdido, quase totalmente fora de todas as regras e cartilhas do cinema e da TV atuais. A intenção é dar ao espectador um bom filme, como se fazia nos anos 70.



O protagonista Niki, um afinador de pianos, é feito pelo inglês Leo Woodall. Dustin Hoffman, numa pequena participação, faz o seu mestre no negócio de afinação. A bela sino-americana Havana Rose Liu faz seu interesse amoroso. A trama mostra como Niki, treinado por Harry (Hoffman), passa de um músico dedicado (abandonou devido a problema de saúde) para um exímio abridor de cofres, usando de seu ouvido absoluto.

Essa habilidade rara não só o ajuda a trabalhar com pianos de qualidade na casa de ricaços, como o leva ao crime. Tudo começa quando ele acaba atraindo a atenção de um agente de segurança (feito pelo astro israelense Lior Raz) por seus dotes. Este o contrata para abrir cofres em casas que ele cuida (levando apenas itens caros, mas não notáveis, para não chamar a atenção). Niki acaba entrando num mundo que não é o seu (ele o faz motivado por problemas financeiros). Ao mesmo tempo, Niki desenvolve uma relação com Ruthie (Liu), estudante de composição, que ele conheceu num de seus trabalhos.



O filme, que é todo passado em Nova York, tem duas boas reviravoltas (com direito à participação especial do ator francês Jean Reno), prende a atenção do começo ao fim, nos fazendo vibrar e torcer para que tudo dê certo com o afinador no desfecho eletrizante. É com pequenos e criativos filmes como este que o cinema mostra que ainda respira em meio a tanta porcaria cara e redundante. Não perca quando chegar ao VOD.





STREAMINGS+

*O Prime Video anunciou que o documentário de longa-metragem ‘Djokovic: o Lobo no Inverno’, sobre a extraordinária trajetória do sérvio Novak Djokovic, considerado por muitos o maior tenista de todos os tempos, estreia em 20 de agosto.

*O magnífico filme mudo ‘A Paixão de Joana d'Arc’, de Carl Theodor Dreyer, entrou no catálogo da Filmicca. Produzido na França em 1928, o filme é amplamente considerado um dos marcos do cinema.

*O Prime Video anuncia seu novo longa brasileiro, ‘Marília’. Com início das filmagens programadas para este julho, é o segundo projeto Amazon Brasil dedicado à falecida artista sertaneja, somando-se à série documental ‘Marília Mendonça: Sentimento Louco’, que também está em desenvolvimento. A desconhecida Marina Versos, escolhida entre centenas de concorrentes, fará a cantora.

*O Looke divulga os principais lançamentos de julho: Estreiam o longa original de ação ‘Sob o Código da Honra’, o drama ‘Fazendo as Pazes com o Passado’ e o suspense de guerra ‘Zona de Morte’. Já no dia seguinte, 26, chegam a cinebiografia ‘Os Heróis de Halyard’, o drama ‘Um Lugar para Recomeçar’ e o policial ‘Vares X’.

*‘O Diabo Veste Prada 2’, estrelado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, chega ao Disney+ em 29 de julho.



'Fúria' é a nova série original Hulu que estreia em julho, no Disney+ Foto: divulgação

*A francesa Isabelle Huppert chega ao Filmelier+ com um de seus mais recentes filmes: “A Mulher Mais Rica do Mundo” (“La Femme Plus Riche Du Monde”), filme livremente inspirado na história real da herdeira de uma gigante mundial de cosméticos, a L´Oreal.

*A nova série dramática original ‘Fúria’ chega ao Disney+ na América Latina em 27 de julho. A estreia contará com os três primeiros episódios, seguidos de um novo episódio a cada semana.

*O excelente ‘Blue Moon’, que não passou nos cinemas brasileiros e rendeu indicação ao Oscar de melhor ator para Ethan Hawke, entrou no HBO Max. Já o ótimo ‘Nuremberg’ (comentado aqui) está no Prime Video. Por outro lado, David Letterman ganhou um canal todo seu nos Samsung Channels, com coletâneas de seus programas.



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