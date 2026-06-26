'Toy Story 5': valeu pela atualização

Cotação: três estrelas

Publicado em 26/06/2026 às 08:01

Alterado em 26/06/2026 às 13:16

Os filmes da série ‘Toy Story’, criados pelo agora cancelado John Lasseter (também criador da série ‘Carros’), e lançados pela Pixar a partir de 1995 (portanto, já com 30 anos), estão entre os melhores e mais criativos produtos da animação moderna. A trilogia inicial é perfeita, com um final dramático (traumatizante, para alguns) que fechava bem o ciclo dos brinquedos que ganham vida, quando ninguém está vendo, e terminam com o crescimento do menino Andy, quando este deixa de brincar com bonecos, e os passa adiante.

Depois de um quarto filme, que lançou novos personagens (como Forky/Garfinho), mas que não ficou na memória, os brinquedos estão de volta em ‘Toy Story 5’, agora enfrentando a concorrência da tecnologia. A função lúdica do cowboy Woody (voz original de Tom Hanks), do astronauta Buzz Lightyear e da caipirinha Jessie, e todo o resto da turma, é desafiada quando eles começam a ser substituídos por brinquedos modernos, como os tablets. O nome do novo inimigo é Lilypad, um sofisticadíssimo tablet que chega às mão da dona atual dos brinquedos, a pequena Bonnie, que logo se encanta com os joguinhos e pelo fato de ficar conectada com suas amigas.



O novo filme, dirigido por Andrew Stanton (‘Wall-E’), codirigido por Kenna Harris e escrito por Stanton e Harris, introduz essa novidade inevitável para as crianças de hoje. Nesta quinta aventura, os brinquedos descobrem que não estão mais competindo apenas entre si pela atenção da criança, mas também com dispositivos tecnológicos. A chegada de Lilypad, um tablet falante (voz de Greta Lee, no original), transforma a rotina de Bonnie e ameaça o espaço dos brinquedos tradicionais. O grupo precisa se unir para provar que ainda tem valor e que a imaginação não pode ser substituída por telas. É o primeiro filme no qual Woody não é o protagonista.



No fim das contas, a novidade funciona a contento. Tanto que o filme foi a maior estreia do anos nos EUA (US$160 milhões, apenas no primeiro fim de semana). O que indica que, quando aparecer uma nova boa ideia, os brinquedos estarão de volta.



STREAMINGS+

*A Netflix anunciou o início das gravações da segunda temporada de ‘Os donos do jogo’, série que explora as disputas de poder e as relações familiares no universo do jogo do bicho carioca.

*O Apple TV anunciou a estreia de “Brothers” para a quarta-feira, 23 de setembro. Protagonizada por Matthew McConaughey e Woody Harrelson - que são produtores executivos -, a comédia acompanha McConaughey e Harrelson interpretando versões ficcionais de si mesmos. A amizade dos dois torna-se um caos quando eles descobrem um segredo guardado há décadas (chegou-se a dizer que, de certa forma, eles são irmãos na vida real. Será?).



Dwayne 'The Rock' Johnson virá ao Rio de Janeiro para lançar a versão live action de 'Moana' Foto: divulgação

*’Oh Estações, Oh Castelos’ (1958), de Agnès Varda, chegou ao catálogo da Filmicca. Realizado no início da carreira da cineasta, o curta percorre o Vale do Loire apresentando os castelos da região em ordem cronológica de construção, com narração da atriz Danièle Delorme e trechos recitados de poemas franceses.

*O MGM+ divulgou o trailer oficial, arte e novas imagens da série de drama criminal ‘Donos do Oeste’ (‘The Westies’), estrelada por J.K. Simmons e cocriada por Chris Brancato e Michael Panes. Os dois primeiros episódios da série (que tem 8 no total) estreiam no domingo, 12 de julho, seguidos de um novo episódio por semana.

*O Curta! participa da 18ª edição do In-Edit Brasil — Festival Internacional do Documentário Musical com quatro produções: “A Noite de Alaíde”, “Canecão - Tantas Emoções”, “Massa Funkeira” e “Ninguém Pode Provar Nada”. Os filmes estão entre os 38 da seção Panorama Brasileiro. O festival, em São Paulo, vai até domingo.



*A turnê global do live-action de ‘Moana’ passará pelo Brasil no início de julho, trazendo o astro Dwayne "The Rock" Johnson ao Rio de Janeiro. O anúncio oficial sobre a vinda ao país foi feito pelo próprio astro no perfil oficial da Disney Studios Brasil, após revelarem a lista das demais cidades que receberão o evento mundial, incluindo Havaí, Xangai, Sydney, Londres, Miami, Porto Rico, Los Angeles, Nova York e Tóquio. O filme estreia nos cinemas dia 8 de julho.

*O filme ‘As Ovelhas Detetives’ entrou no catálogo do Prime Video.



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