‘Um hit para dois’: balada pop de boa qualidade

Cotação: três estrelas

Publicado em 19/06/2026 às 11:14

Alterado em 19/06/2026 às 11:16

O diretor irlandês John Carney, mais uma vez, nos dá um filme cujo fio condutor é a música. Ele já tinha feito isso no ótimo ‘Sing street - Música e sonho’ (‘Sing street’, 2016), cujo tema, músicos de rua, em Dublin, ele já havia abordado antes em ‘Apenas uma vez’ (‘Once’, 2006) e, depois, com ‘Flora & Filho – Música em família’ (‘Flora and son’, 2023). Agora, com ‘Um hit para dois’ (‘Power ballad’), ele aborda o lado ‘de dentro’, o da composição de um sucesso, o que faz uma balada ser poderosa.



Na trama, o americano Rick Power (Paul Rudd, bem à vontade no papel, inclusive cantando suas partes), é um compositor que sempre sonhou ser levado a sério e fazer sucesso enquanto artista. Mas uma paixão repentina, durante turnê de sua banda pela Irlanda, o fez casar e se aquietar. Acabou largando o sonho e trabalhando como o vocalista de uma banda de casamentos. Numa dessas festas, ele conhece Danny Wilson (Nick Jonas), um ex-astro pop adolescente (amigo do noivo) que, à sua maneira, também tenta encontrar sua voz enquanto músico solo. Está num hiato após a boy band, e sem saber pra onde ir.

Deste encontro inesperado, entre uma cerveja e outra, Rick apresenta uma de suas composições para o novo amigo (Danny é bastante receptivo com ele e o convida para ouvir algumas bases que está compondo). Nesta noite, Rick não apenas faz uns ajustes nas novas músicas de Danny, como lhe entrega uma poderosa balada, que ele tinha composto e nunca gravado. O que ele não esperava era que Danny, meses depois desse encontro, transformaria a música num hit global, com um grande porém: sem dar para ele nenhum crédito. Rick, então, ‘corre atrás do prejuízo’, indo até Los Angeles confrontar o impostor.



É o filme mais pop do diretor, e o com mais obviedades no roteiro (foi inspirado num caso real, envolvendo o astro pop inglês Robbie Williams). Mas a presença magnética de Rudd, um Nick Jonas adequado ao papel (ele mesmo um ex-cantor de boy band, assim como Williams), e alguns comentários sobre o que acontece nos bastidores do mundo da música (esse tipo de caso acontece o tempo todo), fazem de ‘Um hit para dois’ um filme agradável como uma canção de sucesso. Bom de ver e ouvir.



STREAMINGS+

*O Prime Video divulgou a data de estreia da primeira temporada de ‘Elle: Legalmente Loira’, o prelúdio do filme original, de 2001. A série estreia todos os seus 8 episódios no dia 1º de julho. Antes mesmo do começo, o Prime Video já confirmou a segunda temporada.

*O Disney+ divulgou ‘Fúria’, nova série dramática original que estreia em 27 de julho no streaming. A mesma plataforma anunciou a estreia de ‘Estilhaços’ (‘The Shards’), nova série dramática do FX produzida por Ryan Murphy e baseada no best-seller de Bret Easton Ellis. O lançamento está marcado para 5 de agosto.



A série prequel do filme 'Legalmente Loira' chega em julho, já renovada para uma segunda temporada Foto: divulgação

*O Prime Video anunciou para o dia 23 de setembro o lançamento de ‘A Hipótese do Amor’, filme Original Prime baseado no best-seller de Ali Hazelwood, e protagonizado por Lili Reinhart e Tom Bateman.

*O DOC Canal Brasil, serviço de streaming disponível no Prime Video, aproveitando o clima de Copa, traz o especial ‘O País do Futebol’.

*O Disney+ anunciou a estreia da quinta e última temporada de ‘The Bear’. Será na quinta-feira, 25 de junho, exclusivamente no Disney+. Os oito episódios estarão disponíveis no dia do lançamento.



*Apple TV anunciou que a sexta temporada de ‘Slow Horses’, ótimo drama de espionagem estrelado por Gary Oldman, estreia em 16 de setembro. A plataforma anunciou, também, que adquiriu os direitos de ‘One Month Mark’. A comédia romântica, ainda sem data, será estrelada por Jennifer Lawrence. E ‘O Segredo de Widow's Bay’ (‘Widow’s Bay’) foi renovado para a segunda temporada.



*A Netflix divulgou a estreia do filme ‘A Última Casa’, thriller de ficção científica: 7 de agosto de 2026. Estrelado por Wagner Moura e Greta Lee, o longa acompanha uma família de quatro pessoas que, de repente, se vê presa dentro de casa e precisa sobreviver.

*Disney+ anuncia que a segunda temporada da série ‘Amor da Minha Vida’, com Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, chega em outubro.

*Filmes: ‘Por cima do seu cadáver’ (‘Over your dead body’), com Samara Weaving e Jason Segel, está no Prime Video; e no HBO Max entrou ‘Eles vão te matar’ (‘They will kill you’), com Zazie Beets.

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COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.