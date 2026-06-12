‘Mestres do universo’: boa diversão nostálgica

Cotação: três estrelas

Publicado em 12/06/2026 às 08:08

Alterado em 12/06/2026 às 10:59

Nunca fui fã do desenho do He-Man, quando criança. Achava chato e ainda tinha lição de moral no final. Acho aquele filme dos 80s, com Dolph Lundgren, muito melhor. Por isso, nada de nostalgia ou coisa de fã me afetou no julgamento do filme "Mestres do universo". Ele é ágil, bem-humorado, tem boa escalação de elenco, boa trilha e cenas de ação. Por vezes, me lembrou coisas dos "Star Wars" originais; em outras, me remeteu à galhofa do Flash Gordon camp dos 80s (tem até solos de guitarra de Brian May, do Queen, feitos só para o filme), pelo visual e autoparódia. De quebra, o próprio Dolph Lundgren aparece numa ceninha, dando conselhos ao herói.

Mas, uns dos maiores acertos é o ator principal e o tom do personagem. O Adam (o nome do príncipe de Eternia, que vai virar o He-Man) de Alan Galitzine é bobo, ingênuo e relutante na medida certa. É uma criançona que ainda não entendeu o seu papel na ordem das coisas. Sua sidekick, Teela (a filha de brasileiros Camila Mendes; no elenco há também a brasileira Morena Baccarin), é uma moça esperta e safa, que tem uma quedinha por Adam, mas não é nenhuma princesa em perigo. Já o vilão Esqueleto (Jared Leto), por vezes me lembrou vilões do Batman da TV, pois é meio caricato e um tanto afetado, não assusta, realmente. Tanto o He-Man como o Esqueleto do filme dos anos 80 eram mais másculos e assustadores. Isso faz o novo filme ficar numa linha tênue entre a comédia e ação.

No geral. vemos onde foi enfiado o dinheiro do orçamento (custou na casa dos US$200 milhões) e o roteiro mistura bem referencias para fãs do desenho, sem esquecer de que estamos nos anos 20 do novo século. A trilha pop esperta se mescla bem com o score, e a mudança de etnia do personagem Duncan passa batida (Idris Elba é carismático e bom ator). Ou seja: dá para ver o novo filme sem ter nenhum contato com o antigo ou o desenho que o originou, apenas pela diversão. E quem for atrás de referências, as terá. No final, duas cenas pós-créditos revelam coisas que podem vir a acontecer, caso o filme pague seus custos. Mas ele foi mal nas bilheterias mundiais (só foi bem no Brasil). A não ser que a Amazon, que bancou o filme (em breve, no Prime Video), o faça só para o streaming.



STREAMINGS+



*A série ‘X-Men ´97’, da Marvel Animation, retorna ao Disney+ com sua segunda temporada (com 9 episódios) em 1º de julho. A equipe de mutantes dos X-Men, agora dividida e espalhada por diferentes épocas, luta para encontrar o caminho de volta para casa.

*O Apple TV anunciou ‘Lucky’, nova minissérie estrelada por Anya Taylor-Joy, que também é produtora executiva. A estreia mundial será na quarta-feira, 15 de julho. Baseada no romance homônimo de Marissa Stapley, é um thriller que acompanha a golpista Lucky, que é forçada a fugir após um assalto multimilionário dar errado.



A segunda temporada de 'X-Men '97' chega em julho no Disney+ Foto: divulgação





*O documentário ‘Zico, o samurai de Quintino’ bateu a marca de 65 mil espectadores, em cinco semanas nos cinemas, alcançando o posto de terceiro documentário brasileiro mais assistido no circuito comercial nos últimos cinco anos. O filme chegou ao formato VOD (vídeo sob demanda) nas plataformas Claro+, Vivoplay, Google TV / YouTube Filmes, Amazon Store e Apple TV.

*O Prime Video revelou a data de estreia do filme "Corrida dos bichos" para o dia 7 de agosto. O thriller de ação brasileiro se passa em um Rio de Janeiro de um futuro próximo. Na trama, um jogo em que magnatas, os jogadores, controlam pessoas de classes baixas, os bichos, durante uma corrida em busca de um prêmio milionário.

*Lançado na Semana da Crítica do Festival de Cannes, "A vida secreta de Kika", de Alexe Poukine, chegou ao canal Filmelier+.

*O Prime Video anunciou "Parceiras no crime", comédia de ação estrelada e produzida por Octavia Spencer e Hannah Waddington. A série terá todos os seus oito episódios lançados no dia 15 de julho.



A nova série 'Lucky', estrelada por Anya Taylor-Joy, estreia no AppleTV em julho Foto: divulgação

*Joshua Jackson junta-se ao elenco da terceira temporada do drama "Seus amigos e vizinhos" ("Your friends & neighbors"), do AppleTV. Além de Jackson, a nova temporada, ainda sem data de estreia, também terá a participação de Michelle Monaghan.

*"De menor - a série", de Caru Alves de Souza, estreia no Canal Brasil no dia 25 de junho. Ao longo de seis episódios, a produção aborda audiências judiciais envolvendo jovens em situação de vulnerabilidade e lança um olhar crítico sobre temas como desigualdade, violência institucional e exclusão social.