Dois filmes, duas cinematografias distintas

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Publicado em 05/06/2026 às 08:09

Alterado em 05/06/2026 às 11:53

‘O bolo do presidente'

Cotação: quatro estrelas

Enquanto a população do Iraque dos anos 1990 luta para sobreviver, em meio à guerra, Lamia, de 9 anos, é escolhida para preparar um bolo em comemoração ao aniversário do presidente (o hediondo Saddam Hussein). Em uma paisagem de medo e escassez, onde ingredientes básicos são praticamente impossíveis de encontrar, Lamia parte em uma jornada determinada pela cidade grande em busca de ovos, farinha e açúcar. Acompanhada pela avó, pelo fiel amigo Saeed e pelo galo de estimação, Hindi, ela atravessa o caminho negociando com vendedores e driblando policiais.



Essa jornada inusitada (a atuação da atriz mirim Baneen Ahmad Nayyef é arrebatadora), cheia de reviravoltas imprevisíveis (graças a um roteiro bem urdido), faz de ‘O bolo do presidente’ (Mamlatek al-qasab’, no original), uma obra ao mesmo tempo atraente para o grande público, com certa ressonância política, e também um belo exemplo do moderno cinema iraquiano (de um diretor estreante, Hasan Hadi).

A cena final é comovente.

‘As correntes’

Cotação: três estrelas

Em ‘As correntes’ (‘Las corrientes’, no original), Lina (Isabel Aimé Gonzalez-Sola), uma estilista argentina de 34 anos no auge da carreira, viaja à Suíça para uma cerimônia de premiação. Depois de um impulso súbito, ela se joga no rio Ródano (pula, de repente, e depois volta, normalmente). De volta a Buenos Aires, não conta a ninguém o que aconteceu, mas algo dentro dela mudou. De forma silenciosa, uma fobia à água começa a reorganizar sua rotina, seus vínculos e a imagem de controle que ela construiu ao redor de si.

Ao acompanhar Lina (uma personagem muito interessante e bem desenvolvida) em seu processo de afastamento da vida que conhecia como mulher, mãe, artista e figura pública, a diretora argentina Milagros Mumenthaler constrói um instigante quebra-cabeça existencial, marcado por delicadeza formal e profunda interioridade psicológica. Lembra bastante filmes franceses dos anos 1960/70. Só estreia no dia 18 de junho, mas tem prés nos fins de semana.



STREAMINGS+

*Filmes: o nacional ‘Velhos bandidos’ (ainda nos cinemas), com Fernanda Montenegro e Ary Fontoura, entrou no Prime Video. Já o fracassado ‘A noiva!’ está no HBO Max, que também tem a comédia musical ‘Spinal Tap 2: o último ato’, inédito nos cinemas brasileiros. E ‘Avatar: fogo e cinzas’ entra no Disney+ dia 24 de junho.

*O Apple TV anunciou a data de estreia da segunda temporada da série ‘Sugar’, elogiado drama de detetive estrelado e com produção executiva de Colin Farrell: sexta-feira 19 de junho.

*A Netflix anunciou ‘MED’, sua primeira série médica brasileira original. Protagonizada por Clara Moneke e ambientada em um hospital universitário, a produção mergulha na rotina intensa de jovens médicos em formação, explorando os desafios da profissão.



Estreia em breve, na Mubi, 'Fatherland', novo filme de Pavel Pawlikowski Foto: reprodução



*A MUBI apresenta o novo filme de Pawe Pawlikowski (‘Ida’, ‘Guerra Fria’), ‘A terra do meu pai’ (‘Fatherland’). Estrelada por Sandra Huller, o filme é centrado na relação do escritor Thomas Mann com sua filha Erika (Sandra Huller). A produção teve sua estreia mundial na competição oficial do Festival de Cannes 2026, em que Pawlikowski recebeu o prêmio de Melhor Direção. Ainda sem data de estreia.

*Em junho, o Brasiliana TV adiciona ao seu catálogo clássicos como ‘Independência ou morte’, de Carlos Coimbra, estrelado por Tarcísio Meira e Glória Menezes; o suspense adaptado do livro de Rubem Fonseca ‘Bufo & Spallanzani’, com José Mayer e Tony Ramos. E também ‘Domingos’, com a cineasta e atriz Maria Ribeiro apresentado um perfil do amigo e mentor Domingos de Oliveira.

*Destaque exclusivo no line-up do canal por assinatura Adrenalina Pura+, que conta com mais de 30 títulos inéditos no Brasil chegando direto para os assinantes em 2026, o filme de ação romeno ‘Fúria no Asfalto’, dirigido por Anghel Damian, já está na plataforma.

*A série ‘Os testamentos das filhas de Gilead’ foi oficialmente renovada para uma segunda temporada no Disney+. A produção, sequência de ‘The Handmaid’s Tale’, já acumula mais de 45 milhões de horas assistidas globalmente desde a sua estreia.

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COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.