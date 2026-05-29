Dois documentários bastante interessantes

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Publicado em 29/05/2026 às 12:02

Um dos maiores símbolos arquitetônicos de São Paulo (e do Brasil) virou um filme que tem clima de sci-fi na abertura. O documentário ‘Copan’, de Carine Wallauer, mergulha nas entranhas do gigantesco e sinuoso edificio projetado por Niemeyer. O doc venceu a Competição Brasileira de Longas e Médias-Metragens do É Tudo Verdade 2025. Está em cartaz apenas nas cidades de Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Porto Alegre, Salvador e São Paulo, chegando ao Rio de Janeiro e outras cidades nas semanas seguintes. Esperamos que, um dia, passe no cinema o que existe no térreo do Copan, a ser reaberto.



Filmado por todo o edifício (que tem um prédio quase irmão deste no centro de Belo Horizonte), o longa acompanha a rotina de moradores e funcionários em meio a uma eleição pela administração do condomínio (que tem mais de cinco mil moradores!). Tudo de forma natural, sem narração em off. Assim, o edifício se torna palco de uma eleição acirrada. O síndico, há 30 anos no cargo, luta para manter sua posição, enquanto uma disputa maior se desenrola fora da área do prédio, com Lula e Bolsonaro disputando a presidência do Brasil em 2022. Dessa forma, ‘Copan’ transforma o prédio em um microcosmo das tensões políticas e sociais do país, que estão se repetindo no momento atual.



Não menos interessante (e muito divertido) é ‘Buenos Aires’, de Tuca Siqueira, que não trata da capital da Argentina, mas de uma cidadezinha homônima, na Zona da Mata de Pernambuco, Nordeste do Brasil. O município de Buenos Aires (que, até 1928, se chamava Jacu) tem o mesmo nome da capital portenha (sem explicação, assim como temos uma Paris no Texas), e uma professora de espanhol apresenta (em espanhol) personagens e lugares da cidade, numa paisagem de contrastes sociais com influências das diferentes culturas.



Apesar de não haver vestígios da passagem anterior de portenhos pelo lugar, alguns habitantes enfatizam a ‘coincidência’ de diversas formas e criam um vínculo afetivo com o país vizinho. Jogos de futebol (com Boca Juniors e Peñarol locais), um Caminito, e a chegada de um argentino como novo morador (além de crianças batizadas como Messi) evidenciam essas ligações durante a última Copa do Mundo. A única coisa que não tem lá naquela área é o clima fresquinho da Buenos Aires original. Muito interessante.



STREAMINGS+

*O suspense de ação ‘Rio de Sangue’, protagonizado por Giovanna Antonelli´, chega ao Disney+ no dia 5 de junho, após passagem pelos cinemas (ainda em cartaz em alguns). Na trama, Antonelli interpreta Patrícia Trindade, uma policial afastada após uma operação fracassada e jurada de morte pelo alto escalão do narcotráfico.



*Netflix lança nesta sexta (29) a minissérie ‘Brasil 70 – A Saga do Tri’. Apresenta detalhes da recriação do universo da seleção brasileira de 1970, e mostra como o elenco e a produção deram vida a um dos capítulos mais marcantes da história do futebol mundial: a campanha do Brasil rumo à conquista do tricampeonato Mundial, no México.





Rio de Sangue', estrelado por Giovana Antonelli, chega ao Disney+ na semana que vem Foto: divulgação

*O Canal Brasil exibe, no dia 1 de junho, às 20h, o documentário inédito ‘No Vazio do Ar’, dirigido por Priscilla Regis Brasil. O longa é um retrato de memória familiar e tragédias que a diretora resgata ao retornar para o Aeroporto Brigadeiro Protásio, em Belém (Pará), onde seu tio voava, 30 anos após sua morte. Entre recordações pessoais e relatos dos pilotos, a trama registra a precariedade, o mercado clandestino e o crime nos céus da Amazônia.



*O Disney+ amplia seu catálogo de produções nacionais com a estreia de ‘IC – Investigação Criminal’, nova docussérie que mergulha nos bastidores de alguns dos casos criminais mais chocantes do Brasil. Com 26 episódios, a produção original da Medialand revela como evidências, depoimentos e contradições são fundamentais para transformar suspeitas em respostas.



*O Prime Video divulgou as primeiras imagens de ‘Vought Rising’, a nova série ambientada no universo de ‘The Boys’ (encerrada) estrelada por Jensen Ackles e Aya Cash. O teaser oferece um primeiro vislumbre do próximo capítulo da série/saga, com estreia prevista para 2027. Ambientada na década de 1950, esta série prelúdio explora as origens distorcidas da Vought International.



*’O Testamento de Ann Lee’, a cinebiografia de uma líder religiosa do século XVIII (Amanda Seyfried), já está disponível no Disney+.



