Adaptações da Netflix viram sucesso nas livrarias

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Publicado em 08/05/2026 às 08:08

Alterado em 08/05/2026 às 11:58

Hoje em dia, os livros são consumidos de diversas formas. Além do papel, há também o formato digital. Contudo, se você passou os primeiros três meses de 2026 assistindo a séries ou filmes da Netflix, é bem provável que tenha acompanhado histórias que surgiram nas páginas de um livro, e não sabia.

Nas primeiras 13 semanas deste ano, adaptações de livros, tanto novas quanto de títulos já conhecidos, apareceram todas as semanas nas listas do Top 10 global. Do romance de época de ‘Bridgerton’ a thrillers psicológicos como ‘Dele & Dela’, o impacto de uma série ou filme da Netflix agora vai além das visualizações: ele se traduz em vendas e audições.



Em 2025, as produções baseadas em livros acumularam mais de 9 bilhões de visualizações no mundo todo, representando quase 20% do total de horas assistidas no serviço. Só neste ano, adaptações de 14 países diferentes, dos policiais noruegueses aos dramas turcos e romances coreanos, reforçam esse movimento e se consolidam como sucessos globais que transcendem idiomas e formatos.



No Brasil, esse movimento também vem ganhando força, séries como ‘Bom Dia, Verônica’, um dos thrillers brasileiros de maior repercussão da Netflix, e ‘De Volta aos 15’, que conquistaram forte engajamento entre o público jovem, mostram como as adaptações podem influenciar o interesse pelos livros que inspiram. Ao mesmo tempo, títulos como ‘Pssica’, baseado no romance de Edyr Augusto, e ‘O Filho de Mil Homens’, adaptação da obra de Valter Hugo Mãe, reforçam a diversidade dessas narrativas e sua capacidade de transitar entre formatos.



E vem mais: ‘O Diário de um Mago’, adaptação do best-seller de Paulo Coelho, um dos autores brasileiros mais lidos no mundo, já iniciou as gravações na Europa. E vale lembrar que ‘L´Amica Geniale’, de Elena Ferrante, virou minissérie no HBO Max (4 temporadas); e, recentemente, ‘A casa dos Espíritos’, de Isabel Allende, ganhou minissérie no Prime Video.



STREAMINGS+

*Falando em literatura, neste mês, o Brasiliana TV, o streaming 100% dedicado ao cinema brasileiro, adiciona novos títulos baseados em livros. Estreiam obras como ‘Amor & Cia’, de Helvécio Ratton, baseado na obra de Eça de Queiroz; e ‘O Corpo’, de José Antônio Garcia, inspirado em ‘A Via Crúcis do Corpo’, de Clarice Lispector.

*’Parthenope – Os Amores de Nápoles’, de Paolo Sorrentino (‘A Grande Beleza’), Com Gary Oldman, Celeste Dalla Porta e Stefania Sandrell, chegou ao streaming no Filmelier+. O filme apresenta uma ode visual à cidade de Nápoles, guiada pela sedutora musa Parthenope.



'Parthenope', de Paolo Sorrentino, com Gary Oldman, entrou no Filmelier+ Foto divulgação





*A sexta temporada de ‘Impuros’ estreou no Disney+, trazendo um dos momentos mais intensos da jornada de Evandro do Dendê, que agora enfrenta as consequências do atentado contra sua família e a chegada de um novo rival, interpretado por Bruno Gagliasso.

*Em maio, a Filmicca traz destaques francesese: ‘Adeus, Meninos’ (1987), a obra-prima de Louis Malle, um dos filmes mais tocantes já feitos sobre a infância e a guerra. Já o mestre Robert Bresson, se faz presente com dois títulos essenciais de sua filmografia: ‘Um condenado à Morte Escapou’ (1956) e ‘O Diabo Provavelmente’ (1977). Outros filmes de Bresson, como os maravilhosos ‘Au hasard Balthazar’ (1966) e ‘Mouchette’ (1967), estão no catálogo da Mubi.

*Indicado ao Oscar nas categorias de Melhor Filme Internacional e Melhor Som, ‘Sirt’, de Oliver Laxe, chegou ao catálogo do Telecine, também no streaming — que pode ser acessado via Globoplay, Prime Video e operadoras. É um filme incrível e tenso.



*A novela ‘Amor de Aluguel’ (‘Kiralk Ak’), um dos maiores fenômenos da teledramaturgia turca, chegou ao Noverama TV, no YouTube, com três episódios de uma vez (serão 148 capítulos, no total), convidando o público a maratonar. Os capítulos seguintes serão exibidos de segunda a sábado, a partir das 19h.



*A Netflix anunciou que ‘Nárnia: O Sobrinho do Mago’, novo filme de Greta Gerwig (‘Barbie’), será lançado globalmente nos cinemas em 12 de fevereiro de 2027, com exibições antecipadas em Imax a partir do dia 10, e chegará ao streaming em 2 de abril de 2027.



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