Alguns filmes em cartaz

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Publicado em 01/05/2026 às 11:37

Alterado em 01/05/2026 às 11:45

‘ZICO, O SAMURAI DE QUINTINO’

Cotação: três estrelas

O documentário com pegada de drama, de João Wainer, investiga em diversas dimensões a personalidade única de um dos maiores jogadores da história do futebol. Navegando pelo arquivo pessoal do craque (vídeos feitos em super-8 e VHS que estavam guardados num baú do jogador, que jamais haviam sido mostrados antes), o filme costura histórias e personagens da trajetória de Zico (nascido Arthur Antunes Coimbra, 73 anos), de ídolo no Flamengo, na Seleção (nunca ganhou uma Copa, das três que participou, infelizmente) e no Japão. Com depoimentos de jogadores, amigos e família, o filme nos revela uma identidade forjada no subúrbio do Rio de Janeiro, mas com valores e uma disciplina que só os japoneses entenderiam no seu recomeço do outro lado do mundo. Atenção: quem for ao cinema com a camisa do Flamengo paga 50% no ingresso.

‘VIDAS ENTRELAÇADAS’ (‘Couture’)

Cotação: duas estrelas

Estrelado por Angelina Jolie, o filme de Alice Winocour retrata as vidas de três mulheres — uma cineasta, uma modelo e uma maquiadora — que têm seus destinos cruzados durante a Paris Fashion Week. Mas o foco maior é em cima da personagem de Jolie, Alice Walker, que, como a atriz na vida real, descobre que está com câncer de mama, justamente quando vive o auge de sua carreira. Se o filme (o primeiro a ter acesso aos bastidores do showroom da Maison Chanel) tivesse se concentrado apenas em Jolie (que está ótima no papel), teria ficado menos disperso e mais envolvente.

‘BOA SORTE, DIVIRTA-SE, NÃO MORRA’

Cotação: três estrelas

Já vimos todo tipo de filme envolvendo viagem no tempo e já conhecemos todos os truques. Mas esta comédia de ação com ficção científica (‘Good Luck, Have Fun, Don't Die’, no original), dirigida por Gore Verbinski (‘O Chamado’ e ‘A Cure for Wellness’), consegue nos trazer algo novo e bastante satisfatório. Em parte, graças a Sam Rockwell, como um homem que diz ser do futuro e faz de reféns os clientes de uma lanchonete de Los Angeles em busca de recrutas para uma missão destinada a salvar o mundo (ele já esteve lá dezenas de vezes). A boa entrega do elenco faz a absurda trama andar, até um final que faz sentido, dentro da maluquice proposta.



STREAMINGS+

*Com estreia mundial marcada para a quarta-feira, 5 de agosto, a nova temporada de ‘Ted Lasso’ (a quarta) traz Ted (Jason Sudeikis) retornando a Richmond, na Inglaterra, e assumindo seu maior desafio até então: treinar um time de futebol feminino da segunda divisão.

*Estreia nesta sexta (1º) no Disney+ a quarta temporada da série argentina ‘Meu Querido Zelador’ (‘El Encargado’), com Guillermo Francella.



Na próxima temporada, Ted Lasso irá treinar um time de futebol feminino Foto: divulgção

*Filmes recentes chegando nos streamings: ‘O Morro dos Ventos Uivantes’ (HBO Max); ‘Socorro!’ (‘Send Help!’, a nova comédia de terrir de Sam Raimi), no Disney+; e ‘Melania’ (suposto documentário sobre a Primeira Dama dos EUA, Melania Trump), no Prime Video.

*‘Prazer Máximo Garantido’ estreia mundialmente na quarta-feira, 20 de maio, no AppleTV. Na história, em 10 episódios, uma mãe recém-divorciada (Tatiana Maslany), convencida de que presenciou um assassinato, inicia sua própria investigação em uma trama perigosa.

*A série documental ‘Imagens do Estado Novo 1937-45’ estreia no Canal Brasil, nesta sexta (1º), às 20h. Dirigida por Eduardo Escorel, a produção é composta por cinco episódios de 50 minutos. A obra propõe uma releitura do período ditatorial de Getúlio Vargas.

*Uma das melhores novas séries do HBO, que pouca gente tem falado a respeito, é ‘Rooster’. Estrelada por Steve Carell (muito bem no papel de um escritor convidado a fazer residência numa universidade), tem novos episódios, todos os domingos, também no HBO Max.

*A Sato Company anunciou o lançamento do canal Anime Sato, no YouTube, dedicado à exibição de séries e filmes asiáticos para toda a América Latina. A programação é totalmente gratuita.

*O Prime Video anunciou a data de estreia e primeiras imagens da nova série dramática, ‘Sterling Point’, de Megan Park. Os oito episódios chegam exclusivamente no streaming em 5 de agosto.

*‘Deixando Neverland’ chegou às plataformas digitais. Apresenta os relatos de James Safechuck e Wade Robson sobre suas experiências na infância com Michael Jackson. São dois episódios.

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