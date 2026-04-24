Documentários imperdíveis com dois diretores ímpares

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Publicado em 24/04/2026 às 13:14

Alterado em 24/04/2026 às 13:14

Às vésperas de completar 100 anos (no próximo 28 de junho) e com a sequência de sua sátira espacial ‘Spaceballs’ a caminho, Mel Brooks ganhou um belo documentário, ‘Mel Brooks: O Homem de 99 anos!’, disponível, em duas partes (de 2h40 cada), no HBO Max. Dirigido pelo cineasta Judd Apatow, ele nos conta a extraordinária carreira de Melvin Kaminsky, mais um judeu oriundo do Brooklyn, NY, que, desde cedo, queria se dar bem na vida. Embora sua paixão inicial tenha sido a bateria (que ele tocava com fervor), Mel acabou trabalhando como roteirista em shows televisivos de humor (para bancar seu primeiro casamento), o que acabou levando-o ao cinema, onde ele se encontrou.

Estreou bem com ‘Primavera para Hitler’ (‘The Producers’, 1967, que tornou-se musical de sucesso na Boadway), e, nos anos 70, fez uma série de filmes/paródias que consolidaram sua carreira, como ‘Banzé no Oeste’ (‘Blazing Saddles’, 1972) e ‘O Jovem Frankenstein’ (‘Young Frankenstein’, 1974), dois de seus melhores.

O documentário traça a sua vida pessoal, seu amor eterno pela última esposa, Anne Bancroft (1931-2005), e sua amizade de toda a vida com Carl Reiner (1922-2020). Aos 99, Mel mostra-se ainda ativo, com mente ágil e bom humor. E pronto para emplacar 100 anos. Mazel Tov, Mel!

Outro documentário imperdível (este em cinco partes de 50 minutos cada) é ‘Mr. Scorsese’ (AppleTV), da atriz e diretora Rebecca Miller, que segue a carreira e vida do lendário cineasta americano Martin Scorsese. Oriundo de outro grupo étnico forte de Nova York, os italianos do Queens, Marty conta, de modo bem franco, de onde veio (uma área barra pesada, cheia de futuros mafiosos, inclusive um tio dele era do ramo) e para onde foi (seguiu carreira artistica e escapou daquele destino). E de como a fama o levou ao uso de drogas (teve overdose de cocaína, e quase morreu, no final dos anos 70). Até o seu renascimento atual, envolvido em dezenas de projetos.



Martin Scorsese tem uma minissérie biográfica em 5 capítulos no AppleTV Foto: divulgação

Marty (que fez parte da chamada ‘Nova Hollywood’, anos 60/70) começou como editor de ‘Woodstock’ (onde conheceu sua montadora da vida toda, Thelma Schoonmaker), e foi do céu ao inferno e voltou, nos dando filmes incríveis como ‘Taxi Driver’ (1976), ‘Touro Indomável’ (‘Raging Bull’, 1980) e ‘Os Bons Companheiros’ (‘The Goodfellas’, 1990, que inspirou a série ‘Família Soprano’, do HBO), usando muito de sua experiência real de vida, nos personagens e cenários de Nova York. Aos 84, Scorsese é uma lenda viva em plena atividade. Auguri, Marty!



STREAMINGS+

*O advogado Zambrano, nêmesis do porteiro Eliseo na série argentina ‘Meu Querido Zelador’ (‘El Encargado’), vai ganhar série própria, produzida pelos mesmos criadores, Cohn e Duprat.

*O filme ‘Nouvelle Vague’, de Richard Linklater, entrou no catálogo do Telecine, que também está com o indicado ao Oscar de Melhor Filme Internacional, ‘Sirt’, de Oliver Laxe, que também pode ser acessado no streaming, via Globoplay, Prime Video e operadoras.

*O documentário ‘Escrito e Dirigido por Quentin Tarantino’, do canal francês ARTE, entrou na programação do canal Curta!



Um novo longa metragem com Jack Ryan chega em maio no Prime Video (que tem uma série com o personagem) Foto: divulgação



*O Prime Video anunciou a estreia do filme ‘Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma’: 20 de maio. Na trama, o agente Jack Ryan (John Krasinski) é forçado a retornar ao campo quando uma missão secreta internacional revela uma conspiração mortal.

*’Os Testamentos: Das Filhas de Gilead’, a continuação de ‘The Handmaid’s Tale’, chegou ao Disney+. Apesar de se tratar de uma sequência direta da premiada série, a nova produção é baseada no livro ‘Os Testamentos’, de Margaret Atwood.

*O Apple TV anunciou ‘Incondicional’, sua nova série original. O drama israelense estreia na sexta-feira, 8 de maio.

*O Prime Video anunciou os novos integrantes do elenco para a segunda temporada da série ‘Tremembé’: Giovanna Antonelli e Ícaro Silva (que fará o papel do jogador de futebol Robinho).

*A série ‘Tucci na Itália’, com o ator Stanley Tucci, retorna com uma segunda temporada, que estreia dia 12 de maio, no Disney+.

*O Prime Video anunciou a renovação de ‘Young Sherlock’, que traz Hero Fiennes Tiffin no papel do jovem Sherlock Holmes. Com direção de Guy Ritchie, a nova temporada terá 8 episódios.

*A Netflix divulgou a série de ação ‘Homem em Chamas’. A produção é baseada na série de livros de sucesso de A.J. Quinnell.



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