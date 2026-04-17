Dois diretores franceses adaptam dois livros

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Publicado em 17/04/2026 às 11:14

Alterado em 17/04/2026 às 11:14

‘O ESTRANGEIRO’: PARA CAMUS, EXISTIR NÃO FAZ SENTIDO

Cotação: quatro estrelas

Baseado no clássico da literatura mundial escrito por Albert Camus, filósofo e escritor franco-argelino, ‘O Estrangeiro’ (‘L´Étranger’), de François Ozon, já está em cartaz. O longa, que passou no Festival de Cinema Francês do Brasil 2025, explica a filosofia do absurdo da condição humana a partir de uma história incomum e cativante, com respostas à complexa questão da existência e do sentido da vida.

O filme (em belo preto e branco solarizado) é estrelado por Benjamin Voisin, que interpreta Meursault, um francês que vive na Argélia dos anos 1930 e parece indiferente a tudo e a todos. Essa apatia começa a se solidificar quando ele recebe a notícia da morte de sua mãe, à qual reage com total indiferença, chamando a atenção das pessoas. Pouco depois, reencontra Marie (a ótima Rebecca Marder, de ‘A Garota Radiante’), uma antiga amiga, com a qual acaba se envolvendo romantica e sexualmente. Marie tem planos de se casar com Mersault, que também reage indiferente a isso. Nesse meio tempo, ele se envolve com um problema de um amigo barra pesada, o cafetão Sintès (Pierre Lottin), que acaba levando ao assassinato de um árabe.



Na versão de Ozon (uma das melhores adaptações de uma obra literária já vistas, e um de seus melhores filmes), a obra assume uma postura mais questionadora sobre o colonialismo francês. No entanto, o que sobressai mesmo é o mote do livro de Camus: a indiferença de uma pessoa aos acontecimentos à sua volta. Já que, para ele, nada na vida faz sentido. Pois milhares de seres humanos vieram e morreram antes de nós, e isso vai continuar acontecendo, sem que nada realmente mude. Não há depois. O desfecho com a música ‘Killing an arab’, do The Cure (inspirada no livro de Camus), é perfeito.



‘O MAGO DO KREMLIN’ (‘THE WIZARD OF THE KREMLIN’)



Cotação: duas estrelas

O novo filme de Olivier Assayas, ‘O Mago do Kremlin’, é baseado no livro homônimo de Giuliano da Empoli. A trama mergulha no universo da política russa contemporânea, nos bastidores do poder no entorno do presidente russo (que nem é a figura principal da trama). Ao acompanhar a trajetória de Vadim Baranov (Paul Dano), que se torna o principal estrategista de comunicação do país durante a ascensão de Vladimir Putin (Jude Law, meio esquisito, maquiado para o papel), o filme mergulha no Kremlin, sede do governo russo, nos conturbados anos 1990, marcados pela queda da União Soviética. Alicia Vikander também está no elenco. OK, para quem curte o tema.



STREAMINGS+

*As sextas-feiras de abril serão ‘godardianas’ na Filmicca. Até o dia 24, a plataforma recebe três obras de Jean-Luc Godard, um dos arquitetos da Nouvelle Vague. O drama policial ‘Bando à parte’ (1964), ‘A Chinesa’ (1967) e o sci-fi ‘Week-end à francesa’ (1967).

*A quarta temporada de ‘Meu Querido Zelador’ (‘El Encargado’) estreia na íntegra em 1º de maio, no Disney+. Estrelada por Guillermo Francella, a comédia de humor negro de grande sucesso agora apresenta o zelador no topo do poder. Eliseo se torna a pessoa mais influente da Argentina, mas uma conspiração liderada por seu grande rival, Matías Zambrano, ameaça levá-lo à ruína.

*A premiada animação ‘A Sapatona Galáctica’ (‘Lesbian Space Princess’) chegou, com exclusividade, ao Filmelier+.

*Filme com maior arrecadação de bilheteria na história da série, ‘Pânico 7’ (‘Scream 7’) já está disponível para compra e aluguel nas plataformas digitais. A compra poderá ser realizada por meio do Amazon Prime Video, Apple TV, Google Play e Microsoft Store. Já o aluguel pode ser feito pela Claro TV+, Vivo Play e Oi.

*A nova temporada de ‘Euphoria’ já está disponivel no HBO Max, que também voltou com ‘Hacks’. Ambas em suas últimas temporadas.



O ladino Eliseo (Guillermo Francella) volta em maio, com ainda mais poderes Foto: reprodução

*Dirigido por Rosane Svartman e Carol Minêm, ‘(Des)controle’ chegou ao catálogo do Telecine no streaming — via Globoplay, Prime Video e operadoras. O longa (protagonizado por Carolina Dieckmann) também será exibido, regularmente, no Telecine Premium.

*A Netflix anunciou que a temporada 5 de ‘Bridgerton’ contará com novos rostos em meio aos já conhecidos. A quinta temporada vai destacar a filha do meio, Francesca Stirling (Hannah Dodd).

*Estreou na AppleTV ‘Margo Está Em Apuros’ (‘Margo’s Got Money Troubles’). A série é estrelada por Elle Fanning, ao lado de Michelle Pfeiffer e Nicole Kidman. Na trama, Margo (Fanning) é uma jovem que precisa lidar com a maternidade, dívidas crescentes e pouca grana, que descobre uma maneira de ganhar dinheiro com a internet.

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COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.

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