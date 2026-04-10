‘Pai mãe irmã irmão’: filme ‘detox’ de qualidade

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 10/04/2026 às 08:09

Alterado em 10/04/2026 às 12:34

O novo filme de Jim Jarmusch (em cartaz) dá gosto de ver Foto: divulgação

O novo filme de Jim Jarmusch, ‘Pai Mãe Irmã Irmão’, é um verdadeiro detox para quem não aguenta mais ver filmes sempre iguais e derivativos, que dominam o cinema atual. E mostra que o veterano diretor do cinema indie americano ainda tem muito a dizer. Esse filme é um prazer de se ver.

São três histórias distintas (cerca de 40 minutos cada) passadas em diferentes lugares e países. Na primeira, ‘Pai’, passada no interior de Nova Jersey, EUA, dois irrmãos (Adam Driver e Mayim Bialik), filhos de um pai recluso (feito magistralmente pelo músico Tom Waits, digno de aplausos), vão visitá-lo para ver se ele está bem após a morte da mãe. Aparentemente um freak, Pai esconde um segredinho.



No segundo, passado em Dublin, na Irlanda, duas irmãs bastante diferentes entre si (Cate Blanchett, caretinha; e Vicki Krieps, uma diva influencer da internet) vão visitar a mãe (Charlotte Rampling) em sua perfeita casinha no subúrbio. Juntas, rola aquele climão de Mãe instigando uma irmã contra a outra, para ver qual das duas foi a mais bem-sucedida na carreira/vida. Tudo é dito nos detalhes e olhares.



O terceiro e último episódio se passa na França, quando irmãos gêmeos (Indya Moore e Luka Sabbat), que moram em Nova York, vão visitar o apartamento, em Paris, onde passaram a infância, para recolher objetos pessoais dos pais deles, que faleceram num acidente. Olhando a memorabília, Irmão e Irmã descobrem que os pais foram pessoas muito loucas e bacanas, como nunca imaginaram, quando crianças.



Em comum, os três episódios têm uma conexão bizarra que inclui: skatistas, relógios Rolex e a frase de efeito ‘Bob, your uncle’, um termo em inglês que serve para arrematar uma conversa. Um filme bem escrito, dirigido, atuado e fotografado que, em breve, estará no catálogo da Mubi.



STREAMINGS+



O fracassado filme da Supergirl, de 1984, entrou no HBO Max, abrindo caminho para o novo, que chega este ano Foto: divulgação

*Novidades AppleTV: ‘Consequência’(‘Outcome’), longa estrelado por Keanu Reeves, estreia hoje; ‘O Segredo de Widow’s Bay’, série que mistura terror e comédia, com Matthew Rhys (‘The Americans’), estreia, com 10 capítulos, dia 29 de abril; Já o longa ‘Propeller One-Way Night Coach’, dirigido e escrito por John Travolta, integra a seleção oficial do 79º Festival de Cannes, que acontece entre 12 e 23 de maio, na França. O filme estreia mundialmente dia 29 de maio, no Apple TV; e a minissérie em 10 episódios ‘Cabo do Medo’ (‘Cape Fear’), com Javier Bardem, Amy Adams e Patrick Wilson, terá estreia mundial no Apple TV no dia 5 de junho. É adaptação de filme dos 60s, que teve remake nos 90s, feito por Martin Scorsese.



*Novidades da Netflix: a plataforma anunciou a estreia global da segunda temporada de ‘Avatar: O Último Mestre do Ar’ em 25 de junho. E divulgou a data oficial da nova temporada de ‘Treta’: (‘Beef’) dia 16 de abril (três anos depois da primeira temporada!)



*Ingmar Bergman chegou à plataforma Filmicca, com o belo drama familiar ‘Fanny & Alexander’ (1982), filme que ele próprio descreveu como a obra mais pessoal de sua carreira, e que levou quatro Oscars, incluindo o de Melhor Filme Internacional.



*Estreia hoje, às 22h, no Curta! a série inédita ‘Fronteiras da Memória’. O primeiro episódio, sobre a Argentina, denuncia os crimes cometidos durante a ditadura militar, e apresenta iniciativas de luta por justiça. Também hoje, às 20h40, a história de Zuzu Angel é resgatada em episódio inédito da série ‘Como Nascem os Heróis’.



*A comédia ‘Anaconda’ (que tem Selton Mello no elenco) entrou no HBO Max, que também está com o longa ‘Supergirl’ (1984), aproveitando que vem aí o novo filme da prima de Superman.



*As filmagens da sétima temporada da série brasileira ‘Impuros’ começaram esta semana, no Rio de Janeiro. A série, que já conta com cinco temporadas disponíveis no Disney+, tem a estreia da sexta confirmada para 1º de maio na plataforma.



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