Alguns filmes em cartaz

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Publicado em 03/04/2026 às 11:05

Alterado em 03/04/2026 às 11:08

‘A CRONOLOGIA DA ÁGUA’ (‘CHRONOLOGY OF WATER’)



Cotação: três estrelas

Adaptado do livro homônimo de Lidia Yuknavitch, mostra as memórias de Lidia (Imogen Poots, muito boa), mulher que cresceu marcada pelo abuso sexual do pai na infância e na adolescência. Ela encontra uma forma de escapar da realidade através da natação. Mas vive relacionamentos ruins e tem vício em álcool e drogas. Acaba se reequilibrando através da escrita (expia seus traumas escrevendo suas memórias) e lecionando. E, ao se casar e ser mãe, encontra a paz. Estreia na direção da atriz Kristen Stewart (a Bella, da saga ‘Crepusculo’). É ok.

‘VINGADORA’ (‘PROTECTOR’)



Cotação: duas estrelas

Neste filme de ação, Milla Jovovich faz Nikki, uma traumatizada heroína de guerra que, ao ter a sua filha sequestrada, sai em busca dos sequestradores, fazendo tudo o que puder para trazer a filha de volta. Milla, que é coprodutora do filme, já fez coisas melhores, quando era casada com os diretores Luc Besson (’O Quinto Elemento’) e Paul W.S. Anderson (série ‘Resident Evil’). Aqui ela faz um filme de ação rotineiro (ainda usando de seu físico), que é salvo no finalzinho por importante revelação.

‘RUAS DA GLÓRIA’

Cotação: duas estrelas



Ambientado no bairro da Glória (área centro-sul do Rio de Janeiro), o filme acompanha Gabriel, um jovem professor de literatura que acaba de se mudar para a cidade. Ao conhecer Adriano, um garoto de programa uruguaio (o limite da Glória com a Lapa é um tradicional ponto de pegação gay), vive uma paixão arrebatadora que rapidamente se transforma em obsessão. Quando Adriano desaparece, a vida de Gabriel sofre uma reviravolta. O filme se destaca por ser rodados nos locais e ter um forte clima realista.



STREAMINGS+

*Entrou esta semana no Prime Video ‘Caminhos do Crime’ (‘Crime 101’), estrelado por Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Ruffalo e Barry Keoghan. Apesar de ser um bom thriller policial, a produção não fez boa carreira nos cinemas. Na trama, Mike Davis (Hemsworth) é um ladrão de joias cuja série de assaltos ao longo da rodovia 101 tem deixado a polícia confusa. Enquanto planeja o último e maior golpe da sua vida, seu caminho cruza com o de uma corretora de seguros desiludida (Berry) e, juntos, formam uma aliança. Vale a vista.

*“2DIE4: 24 Horas no Limite” é o primeiro filme brasileiro finalizado para o formato IMAX®. O longa, que tem estreia marcada para 30 de abril, acompanha o piloto Felipe Nasr durante as 24 Horas de Le Mans — prova de resistência mais antiga do automobilismo mundial.



Bom thriller recém-exibido nos cinemas; já está no Prime Video Foto: divulgação

*Em 2026, o Canal Brasil celebra o 22º ano da faixa “É Tudo Verdade” em sua programação, reafirmando a parceria com o Festival Internacional de Documentários - É Tudo Verdade, que chega à 31ª edição no dia 9 de abril. Com curadoria de Amir Labaki, diretor-fundador do festival, a faixa no canal apresenta, a partir desta semana, sempre às quartas-feiras, às 20h, as estreias de ‘Os Arrependidos’, de Armando Antenore e Ricardo Calil, ‘A Paixão de JL’, de Carlos Nader, ‘A Última Floresta’, de Luiz Bolognesi, e ‘Daquele Instante em Diante’, de Rogério Velloso.

*MUBI anunciou a data de estreia no streaming do filme de animação ‘ARCO’. Depois de passar por salas de cinemas brasileiros, o longa, criado inteiramente em 2D, chega com exclusividade à plataforma em seu idioma original, e dublado em português, em 10 de abril.



*O Apple TV revela a estreia da segunda temporada de ‘Mulheres de Azul’ (‘Las Azules’): quarta-feira, 12 de agosto. Ambientada no início da década de 1970 e inspirada por eventos reais, a série continua a história das quatro mulheres que desafiaram as normas vigentes, na época, e se tornaram a primeira força policial feminina do México.



#millajovovich #kristenstewart #halleberry #lasazules #tomleao



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COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.