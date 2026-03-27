‘Nuremberg’: o maior julgamento do século 20

Cotação: quatro estrelas

Publicado em 27/03/2026 às 09:09

Alterado em 27/03/2026 às 11:20

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Nem todo bom filme lançado no ano passado esteve na lista do Oscar. O que não signifique que não o merecia. É o caso de ‘Nuremberg’ (prêmio de ‘Melhor Filme’ no Festival de San Sebastian 2025), uma daquelas produções para serem vistas no cinema e que trazem um bom elenco e uma boa trama (baseada em fatos reais): o julgamento dos principais carrascos nazistas, no Tribunal de Nuremberg (entre novembro de 1945 e outubro de 1946), estabelecido após o fim da Segunda Guerra Mundial.



Mas, não já vimos este filme antes? Sim. Contudo, este (já em cartaz), dirigido por James Vanderbilt, conta a história do ponto de vista do psiquiatra americano Dr. Douglas Kelley (Rami Malek, Oscar por ‘Bohemian Rhapsody’), enviado pelo exército dos Estados Unidos como o responsável por assegurar a saúde mental dos prisioneiros nazistas após o final da guerra, enquanto aguardavam seu julgamento (cuja pena era o enforcamento). Dentre os homens sob seus cuidados está o carismático Hermann Göring (Russell Crowe, em atuação digna de Oscar), segundo no comando do Reich após Hitler. A relação que se desenvolve entre médico e paciente ganha contornos complexos e passa a explorar conceitos como o bem e o mal.



‘Nuremberg’ é a adaptação do sucesso literário ‘O Nazista e o Psiquiatra’, de Jack El-Hai, e traz diálogos, reproduzidos ao pé da letra, entre Göring e Kelley (aliás, o discurso da abertura do julgamento tambem é literal). O elenco, além de Malek e Crowe, conta com nomes como Michael Shannon (como o juiz Robert H. Jackson, que foi quem deu permissão para o psiquiatra ver os nazistas e o julgamento acontecer), Leo Woodall (como o jovem sargento Howie Triest, que, por ser de familia alemã judia, serve como intérprete entre as partes) e Lotte Verbeek, como Emmy, a bela esposa de Göring, que sabia de tudo, mas ignorava os fatos. Como aquela esposa fútil, de ‘A Zona de Interesse’.



Para quem reclama de que não se fazem mais filmes como antigamente, este é um bom exemplo de que ainda fazem, sim.



STREAMINGS+

*O sci-fi ‘Justiça Virtual’ (‘Mercy’), com Chris Pratt e Rebecca Ferguson, entrou no Prime Video. E o canal Fuel, dedicado aos esportes de ação, entrou no lneup da Claro, com sinal original em ingles, sem anuncios locais ou legendas em português.

*A Apple Original Films anunciou o longa-metragem ‘What Happens at Night’, de Martin Scorsese, estrelado e produzido por Leonardo DiCaprio e Jennifer Lawrence. As filmagens estão em andamento na República Tcheca, ainda sem data prevista de lançamento.



A ótima série 'Hacks' retorna em abril, com a sua quinta e última temporada Foto: divulgação

*O Prime Video anunciou a data de estreia da série ‘Amores Improváveis’. Baseada na série de livros bestseller da autora Elle Kennedy e adaptada para a televisão por Louisa Levy, todos os episódios da série estarão disponíveis no dia 13 de maio de 2026.

*O Disney+ anunciou renovação da série 'Paradise' para uma terceira temporada. Já o Prime Video, anuncia a renovação da série ‘Detetive Alex Cross’ para sua terceira temporada, com oito episódios. O Prime Video anunciou, também, a segunda temporada de ‘Cangaço Novo’, que estreia em 24 de abril, com os sete episódios. Já ‘Hacks’ (HBO Max), estreia sua quinta e última temporada no dia 9 de abril.

*Apple Original Films revela a comédia de humor negro ‘Consequência’ (‘Outcome’), estrelada por Keanu Reeves, Jonah Hill (que também a dirige), Cameron Diaz, Matt Bomer, Susan Lucci, Laverne Cox, David Spade e Martin Scorsese, entre outros, com estreia mundial, no Apple TV, na sexta-feira, 10 de abril.

*Após quatro temporadas de sua série de sucesso no Prime Video, o agente Jack Ryan (John Krasinski) está de volta em um longa-metragem que o joga novamente no mundo da espionagem para sua missão mais pessoal e perigosa. O thriller ‘Jack Ryan de Tom Clancy: Guerra Fantasma’ chega ao streaming no dia 20 de maio.

*’Hannah Montana: Especial de 20° Aniversário’ chegou esta semana no Disney+. O especial celebra a série que marcou toda uma geração, exatamente duas décadas após sua estreia no Disney Channel. Filmado diante de uma plateia ao vivo em um estúdio, o especial traz uma entrevista exclusiva com Miley Cyrus, sobre uma das personagens mais emblemáticas da cultura pop recente.

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