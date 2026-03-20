‘Devoradores de estrelas’: um sci-fi humanista

Cotação: três estrelas

Publicado em 20/03/2026 às 09:47

Alterado em 20/03/2026 às 09:57

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Antes de mais nada, é sempre bom lembrar: filme é uma coisa. Livro é outra. Nos livros, nós imaginamos a voz e o jeito dos personagens e montamos várias cenas em nossa cabeça. Nos fiilmes, tudo nos é entregue já pronto, cabendo ao leitor da obra adaptada fazer as comparações. Posto isso, ‘Devoradores de estrelas’ (‘Project Hail Mary’), em cartaz, é mais uma boa adaptação de livro conhecido (e cultuado) que ganha as telas.



O filme, estrelado por Ryan Gosling (praticamente sozinho em cena, e com longas falas), adapta o romance homônimo de Andy Weir (que o vendeu para a MGM, agora da Amazon, por US$ 3 milhões, em 2020), mas simplifica alguns elementos para caber em pouco mais de duas horas de trama. Enquanto o livro mergulha em detalhes científicos e no processo gradual de descoberta do protagonista, o longa prioriza ritmo e emoção, mantendo o núcleo da história. Isso o torna mais leve e palatável, e faz com que as 2h30 não cansem o espectador.



Na trama, o professor de ciências Ryland Grace (Gosling) acorda em uma espaçonave, anos-luz de casa, sem nenhuma lembrança de quem é ou como chegou ali. À medida em que sua memória vai retornando, ele começa a descobrir sua missão: resolver o enigma de uma substância misteriosa que está fazendo o nosso Sol morrer. Para isso, ele precisará recorrer ao seu conhecimento científico e a ideias nada convencionais para salvar a Terra da extinção. Contudo, uma amizade inesperada (com uma inteligência alienígena de formato rochoso) indica que ele não terá que fazer isso sozinho.



O livro é mais denso e científico, mergulha em explicações técnicas e acompanha o raciocínio do protagonista passo a passo (o que seria algo tedioso de se ver no cinema). Já o filme (dirigido por Phil Lord e Christopher Miller, da animação do ‘Aranhaverso’) privilegia ritmo e emoção, e evita cenas de ação desnecessárias. Ambos, porém, preservam o coração da história: a improvável amizade entre Grace (Gosling está muito bem no papel) e Rocky (o ET animado por CGI) e a luta pela sobrevivência da humanidade. Tudo isso com muitas doses de humor e ironia, o que deixa a trama mais acessível para plateias de todas as idades, e que nunca leram o livro.



STREAMINGS+



*O vencedor do Oscar de Melhor Documentário, ‘Um Zé Ninguém Contra Putin’ (‘Mr. Nobody Against Putin’), estreia no Filmelier+, no dia 26 de março. O documentário foi filmado por um professor de uma pequena cidade da Rússia, e registra, em tempo real, o impacto da propaganda estatal dentro das escolas durante o avanço da guerra.

*O brasileiro Adolpho Veloso, que concorreu ao Oscar de Melhor Fotografia por 'Sonhos de Trem', está com um dos seus primeiros filmes, o premiado ‘Rodantes’, disponível na FILMICCA.



O vencedor do Oscar de Melhor Documentário, ‘Um Zé Ninguém Contra Putin’ (‘Mr. Nobody Against Putin’), estreia no Filmelier+ no dia 26 de março. Foto: divulgação

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A minissérie de quatro episódios ‘Malcolm: A Vida Continua Injusta’, continuação de ‘Malcolm in the middle’ (2000-2006), estreia em 10 de abril no Disney+. Na trama, após ficar afastado de sua família por mais de uma década, Malcolm (Frankie Muniz) volta ao círculo familiar quando seus pais, Hal (Bryan Cranston) e Lois (Jane Kaczmarek), exigem sua presença na festa de 40 anos do casamento deles.AppleTV lançou, esta semana, a nova minissérie de suspense psicológico ‘Mulheres Imperfeitas (‘Imperfect Women’), estrelada por Elisabeth Moss e Kerry Washington, que também são produtoras executivas, e também com Kate Mara. Baseada no romance ‘Imperfect Women’, de Araminta Hall, a série de oito episódios apresenta um crime que abala a amizade de três mulheres.A sexta temporada de ‘Impuros’ chega em 1º de maio no Disney+, com o lançamento de todos os episódios. Com direção de Tomás Portella, René Sampaio e Tatiana Fragoso, a série nacional, protagonizada por Raphael Logam, contará com o ator Bruno Gagliasso, como Playboy, novo e violento rival de Evandro.MUBI anuncia que ‘A Única Saída’ (‘No Other Choice’), curioso thriller de humor negro de Park Chan-wook (‘Oldboy’), chega com exclusividade à plataforma nesta sexta.O Apple TV anunciou que o ator Jeff Daniels será o novo integrante da quinta temporada de ‘The Morning Show’, ainda sem data de estreia. A série é protagonizada e tem produção executiva de Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston. Na trama, Daniels será ‘Lukas’, um bilionário do mercado de investimentos.

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COTAÇÕES: ***** excelente / **** muito bom / *** bom / ** regular / * ruim / bola preta: péssimo.