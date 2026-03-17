‘Zootopia 2’: animação campeã chegou ao streaming

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Publicado em 13/03/2026 às 08:01

Alterado em 17/03/2026 às 10:05

A animação ‘Zootopia 2’, que acompanha a coelha Judy Hopps (voz original de Ginnifer Goodwin) e o raposa Nick Wilde (voz de Jason Bateman) unindo forças para solucionar o mistério em torno da cobra Gary (Key Huy Quan), entrou nesta semana no Disney+. Apesar da continuação chegar quase 10 anos depois, ‘Zootopia 2’ começou a ser planejado ainda durante a produção do primeiro longa. A nova trama finalmente traz as cobras para a cidade e, para isso, a produção contou com uma base forte: a história da Disney nas animações. O visual de Gary, a víbora que vira Zootopia de cabeça para baixo, foi inspirado em cobras famosas do estúdio, como Kaa, de ‘Mogli: O Menino Lobo’ (1967) e Sr. Chio, de ‘Robin Hood’ (1973).



Para dar vida ao mundo de ‘Zootopia 2’, os animadores observaram os hábitos dos bichos no mundo real. Além de receber coelhos, porcos-espinhos, cobras e tartarugas no estúdio, membros foram a aquários locais para estudar mamíferos marinhos e semiaquáticos. Um dos locais mais importantes que está no novo filme é a Feira do Brejo. Assim como os animais, a primeira inspiração para ele veio da natureza, com artistas de storyboard usando fotos de pântanos e de bichos que moram nessas áreas. Porém, o local também bebe de uma fonte mais inusitada: os parques aquáticos.



Uma das diretoras de arte dos ambientes do filme é Limei Z. Hshieh, que usou a experiência que adquiriu ao trabalhar numa empresa de design de parques temáticos: “Me disseram para pensar na Feira do Brejo como um parque aquático, e como minha formação é em design de parques temáticos, fiquei muito animada para trabalhar nisso.”, disse.

Ao todo, o filme traz aproximadamente 1.850 bichos diferentes. A equipe criou 178 personagens que serviram de base. No total, 67 espécies aparecem no longa, que é o terceiro filme mais visto do ano no Brasil, e faturou mais de $1 bilhão de dolares (!) nas bilheterias internacionais.



STREAMINGS+

*Neste domingo, acontece a cerimônia de entrega dos Oscars (com transmissão do canal TNT). E alguns dos filmes mais cotados já estão em plataformas de streaming. ‘O Agente Secreto’, por exemplo, já está disponível no Netflix. Já ‘Valor Sentimental’, seu principal concorrente na categoria ‘filme internacional’, está na Mubi, que também tem no catálogo ‘Foi Apenas um Acidente’.

*Já no Telecine — que pode ser acessado via Globoplay, Prime Video e operadoras de TV paga. O indicado à categoria de Melhor Atriz no Oscar 2026 (Rose Byrne), ‘Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria’, está disponível. E ‘Sorry, Baby’ estará disponível a partir do dia 31 de março. ‘Sirát’, ainda sem data, chegará neste semestre.



Estreia hoje, no AppleTV, a nova série documental em três partes ‘A Seita Secreta de Yoga’ (‘Twisted Yoga’) Foto: divulgação

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Apple TV anunciou que a nova série documental em três partes ‘A Seita Secreta de Yoga’ (‘Twisted Yoga’) tem estreia mundial nesta sexta (hoje). A produção acompanha jovens estudantes de yoga que se aproximam do 'guru' romeno Gregorian Bivolaru, líder de uma rede internacional de estúdios dedicados a rituais tântricos. Com o tempo, eles passam a suspeitar que estão envolvidos em uma seita.O longa ‘Mike & Nick & Nick & Alice’ estreia em 27 de março, no Disney+. O filme é estrelado por Vince Vaughn, James Marsden, Eiza González, Keith David. É uma comédia de ação para maiores de 18 anos, sobre dois gângsteres e a mulher que amam, tentando sobreviver à noite mais perigosa de suas vidas.O Prime Video anunciou que a quarta temporada da série animada ‘A Lenda de Vox Machina’ estreia no dia 3 de junho. A nova temporada terá três episódios lançados semanalmente.

*A Netflix lança dia 18 de março ‘Emergência Radioativa’, nova minissérie nacional com Johnny Massaro e Paulo Gorgulho, que revisita um dos episódios mais marcantes da história recente do Brasil: o acidente com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987.

*O Disney+ anunciou que a série dramática original ‘Os Testamentos: Das Filhas de Gileád’, que faz parte do universio de ‘The Handmaid´s Tale’, estreia em 8 de abril com seus três primeiros episódios, seguidos por novos episódios lançamos semanalmente.



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