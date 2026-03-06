Filmes em cartaz

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Publicado em 06/03/2026 às 08:09

Alterado em 06/03/2026 às 12:48

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‘SIRÂT’

Cotação: quatro estrelas

O filme que concorre ao Oscar Internacional pela Espanha é o meu favorito na categoria. Ele começa mostrando um pai e seu filho menor indo a raves itinerantes, no deserto do Marrocos, em busca da filha que desapareceu (e que costuma ir nelas). Pergunta daqui e dali, recebem a dica de um grupo, de que vai acontecer uma rave numa área superisolada, mais pro meio do deserto, e pode ser que a moça esteja lá (é o tipo de lugar que quem não quer ser encontrado iria). O pai e o menino seguem o grupo por caminhos perigosos e tortuosos, sem saber muito bem o que irá acontecer ou o que irão encontrar na jornada. Todo sonorizado à base de psy trance, o filme de Oliver Laxe é diferente e surpreendente. E ousado.



‘A HISTORIA DO SOM’ ('THE HISTORY OF SOUND')



Cotação: duas estrelas

Baseado num conto (de Ben Shattuck, que escreveu o roteiro), e não numa historia real, como parece, o filme narra o encontro casual de dois homens (Josh O´Connor e Paul Mescal), que têm em comum o amor pela música. Acabam se envolvendo, romanticamente, e juntos começam a pesquisar e gravar sons que vão encontrando pela estrada, nos anos 1920, nos Estados Unidos. Assim registram, casualmente, a origem de estilos que seriam depois conhecidos como blues e gospel, além do jazz. A parte da pesquisa musical é a mais interessante da trama, que, no geral, é meio tediosa.



‘O CASO DOS ESTRANGEIROS’ ('I WAS A STRANGER')

Cotação: três estrelas

Quando uma médica síria é forçada a fugir de Aleppo com sua filha pequena, uma escolha desesperada desencadeia uma série de eventos que se espalha pelas fronteiras e puxa quatro estranhos para o mesmo redemoinho: Um contrabandista (Omar Sy) tentando salvar o filho. Um soldado lutando com sua consciência. Um poeta em busca de lar. Um capitão da guarda costeira entre o dever e a misericórdia. Seus caminhos se cruzam em uma noite, durante dramática travessia de bote no Mediterrâneo, onde a sobrevivência é incerta. Refugiados em sua própria terra e planeta. O filme mostra até onde as pessoas estão dispostas a ir para proteger aqueles que amam. Atual e necessário. Mas um bocado perturbador e chocante.



STREAMINGS+

*Entrou no Disney+ o revival da série de comédia ‘Scrubs’. Ambientada nos dias de hoje, reúne o elenco original com uma nova geração de internos. Os dois primeiros episódios já estão disponíveis. um novo episódio será lançado toda quinta-feira. As nove temporadas da comédia original estão disponíveis na plataforma.

*O Apple TV anunciou ‘Cidade das Estrelas’ (‘Star City’). A série, que amplia o universo de ‘For All Mankind’, estreia dia 29 de maio.

*O MGM+, anunciou que a série de aventura ‘Robin Hood’ foi renovada para sua segunda temporada. É uma das séries originais de maior sucesso da plataforma. O mesmo streaming anunciou que Matt Dillon vai estrelar’ The Magnificent Seven’, releitura do western dos 60s.



'Scrubs': a série está de volta com o elenco principal original e atualizada Foto: divulgação

*MUBI anuncia a estreia de ‘A Única Saída’ (‘No Other Choice’), de Park Chan-wook, para dia 13 de março. O filme é o representante da Coreia do Sul na categoria Melhor Filme Internacional no Oscar.

*‘Se Eu Tivesse Pernas, Eu Te Chutaria’ estreou no Telecine. Premiado pela atuação de Rose Byrne no Festival de Berlim e no Globo de Ouro, o filme ficará disponível no catálogo do streaming — que pode ser acessado pelo Globoplay, Prime Video e operadoras.

*O Samsung TV Plus anuncia a chegada do canal Western Bound (canal 2555), que traz uma programação dedicada a produções do gênero, incluindo filmes clássicos e até mesmo reality shows, com conteúdo e curiosidades sobre a cultura dos cowboys.

*O Filmelier+ lança este mês dois filmes que estão na disputa do Oscar: ‘Um Zé Ninguém Contra Putin’ (‘Mr. Nobody Against Putin’), que concorre na categoria documentário; e ‘A Voz de Hind Rajab’ (‘The Voice of Hind Rajab’), indicado a melhor filme estrangeiro.

*Com a fusão da Paramount com a Warner Bros. HBO Max e Paramount+ serão combinados como uma única plataforma de streaming. Já HBO permanecerá como marca independente.

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