Mais uma série de antologia com a mão de Ryan Murphy

Publicado em 27/02/2026 às 09:20

Alterado em 27/02/2026 às 12:23

A fulminante paixão entre John Kennedy Jr. e Carolyn Bessette, é contada em 'Love Story', a nova série de antologia de Ryan Murphy Foto: divulgação

‘História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette’ (‘Love Story’) é o novo título da série ‘American Story’, que consiste em produções criadas e produzidas por Ryan Murphy e Brad Falchuk (juntos desde ‘Glee’). Iniciada em 2011 com ‘American Horror Story’, esse universo se expandiu com ‘American Crime Story’, ‘American Horror Stories’, ‘American Sports Story’ e, agora, ‘História de Amor’. Em comum, as produções têm o formato de antologia – em que cada temporada conta uma história – e o foco num gênero específico.

A série acompanha a intensa paixão entre John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) e Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon), que vieram de mundos bem diferentes. Enquanto ele é filho de um ex-presidente dos EUA, nascido no berço de ouro de uma família poderosa, ela batalhou para subir na vida, indo de vendedora a executiva da grife Calvin Klein. Vindos de mundos tão distintos, John e Carolyn tiveram uma conexão imediata, que deu origem a um romance acompanhado de perto pelo público e mídia, quase como se fosse um conto de fadas.



A produção confiou a missão de interpretar John F. Kennedy Jr. ao estreante modelo canadense Paul Anthony Kelly. Já a escolhida para viver Carolyn Bessette foi Sarah Pidgeon (do recente remake para ‘Eu sei o que vocês fizeram no verão passado’). O elenco de apoio traz nomes como o da tarimbada Naomi Watts (‘Cidade dos Sonhos’) como Jackie Kennedy Onassis, e Grace Gummer (‘Mr. Robot’) como Caroline Kennedy, respectivamente mãe e irmã de John. Alessandro Nivola (‘O Brutalista’) vive o estilista Calvin Klein, que, aparentemente, foi quem apresentou JFK Jr à Bessette.



A dupla de atores principais tem uma boa química - o que é muito importante -, e a produção é esmerada, como tudo o que Murphy faz. E, como os 90s são os novos 80s (a timeline se passa entre 1992-99), a trilha sonora tem muita coisa bacana daquela virada de período, como Primal Scream, Cocteau Twins e Beastie Boys.

Infelizmente, como sabemos, essa love story teve final trágico, quando John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette morreram, em 16 de julho de 1999, na queda de um pequeno avião pilotado por ele. A irmã de Carolyn, Lauren, estava junto e também morreu. Foi mais uma tragédia na lista de infortunios da família Kennedy.

A série já está disponível no Disney+, com episódios inéditos, todas às sextas-feiras, num total de 9 episódios (hoje, passa o quinto).



STREAMINGS+

*A segunda temporada de ‘Monarch: Legado de Monstros’ (‘Monarch: Legacy of Monsters’) chega hoje ao Apple TV, com 10 episódios. Além de Godzilla e Kong, a trama apresenta o Titã X, uma criatura bioluminescente descrita como um verdadeiro cataclismo vivo.



*A Netflix anunciou que ‘Peaky Blinders: O homem imortal’, longa baseado na aclamada série ‘Peaky Blinders’, estreia globalmente em 20 de março. Com Cillian Murphy de volta no papel de Tommy Shelby. O elenco também tem Rebecca Ferguson (‘Duna’), Tim Roth, Barry Keoghan (‘Saltburn’) e Stephen Graham (‘Adolescência’).

*A série ‘O11ZE: Nova Geração’, a sequência de ‘O11ZE’, estreia na íntegra em 18 de março, exclusivamente no Disney+. A produção argentina é centrada num time de futebol chamado Os Falcões.





Nicolas Cage estreia como protagonista de série com 'Spider-Noir', personagem que vem do 'aranhaverso', da animação do Homem-Aranha Foto: divulgação

*O Prime Video divulgou a data de estreia da série live-action ‘Spider-Noir’. Com lançamento mundial no dia 27 de maio, a produção (cujo personagem vem do ‘aranhaverso’) conta com Nicolas Cage em seu primeiro papel principal em uma série, e estará disponível para streaming em dois formatos: preto e branco e colorido.



*A segunda temporada de ‘Paradise’ estreou no Disney+ na última segunda-feira. A nova temporada traz algumas respostas, novos mistérios, personagens inéditos e muito mais. Achei ok.



*A Netflix anunciou que Winona Ryder e Chris Sarandon estarão na terceira temporada de ‘Wandinha’ (‘Wednesday’). Os novos integrantes se juntam à Eva Green, que interpretará Ophelia, irmã de Mortícia Addams, além dos retornos de Jenna Ortega (Wandinha), Catherine Zeta-Jones (Mortícia), Luis Guzmán (Gomez) entre outros.



*O filme ‘Predador: Terras Selvagens’ (‘Predator: Badlands’) teve uma estreia gigante no Disney+, tornando-se o maior lançamento do streaming no Brasil em 2026, após o sucesso nos cinemas.



*O Samsung TV Plus anuncia a estreia do Omelete TV, canal que passou a ser exibido com exclusividade no serviço esta semana.



*Filmes: ‘Anônimo 2’ (‘Nobody 2’) e ‘Coração de Lutador’ entraram no Prime Video; e ‘Entrevista com o Demônio’ está no HBO Max



