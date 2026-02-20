Ghibli Fest para se esbaldar depois do Carnaval!

...

A segunda parte do Ghibli Fest trará sete títulos que não estavam na primeira Foto: reprodução

O Ghibli Fest - Parte Dois (2026) já começou. Está acontecendo, desde ontem, e até 4 de março, no Circuito Estação NET de Cinema (salas Estação Net Botafogo, Net Gávea e Net Rio), depois de sua primeira etapa que aconteceu entre os dias 18 de setembro e 1º de outubro de 2025, e celebra as obras-primas do maior estúdio de animação da história (o japonês Studio Ghibli, de Hayao Myiazaki).



Esta contínuação é uma celebração aos filmes de Hayao Miyazaki, Isao Takahata, que marcaram época e que ainda podem continuar a ressoar com as audiências do futuro. O novo festival conta com 7 filmes inéditos: ‘O Conto da Princesa Kaguya’, ‘O Mundo dos Pequeninos’, ‘As Memórias de Marnie’, ‘O Castelo no Céu’, ‘Contos de Terramar’, ‘O Rei dos Gatos’ e o incrível ‘Princesa Mononoke’, além do retorno dos grandes sucessos da primeira edição.



Lista de Filmes: Nausicaa do Vale do Vento (Hayao Miyazaki, 1984), com 117 min. O Castelo no Céu (Hayao Miyazaki, 1986), com 125 min. Meu Amigo Totoro (Hayao Miyazaki, 1988), com 86 min. O Serviço de Entregas da Kiki (Hayao Miyazaki, 1989), com 103 min. Porco Rosso: O Último Herói Romântico (Hayao Miyazaki, 1992), com 93 min. Sussurros do Coração (Yoshifumi Kondo, 1995), com 111 min.

Princesa Mononoke (Hayao Miyazaki, 1997), com 134 min. A Viagem de Chihiro (Hayao Miyazaki, 2001), com 125 min. O Reino dos Gatos (Hiroyuki Morita, 2002), com 75 min. O Castelo Animado (Hayao Miyazaki, 2004), com 119 min. Contos de Terramar (Goro Miyazaki, 2006), com 115 min. Ponyo: Uma Amizade Que Veio do Mar (Hayao Miyazaki, 2008), com 100 min. O Mundo dos Pequeninos (Hiromasa Yonebayashi, 2010), com 94 min. O Conto da Princesa Kaguya (Isao Takahata, 2013), com 137 min. As Memórias de Marnie (Hiromasa Yonebayashi, 2014), com 103 min.

Confira a programação no site do Estação.



*O Disney+ anunciou ‘Dear Killer Nannies – Criado por Assassinos’, uma nova série dramática inspirada na infância e na adolescência de Juan Pablo Escobar, filho do narcoterrorista colombiano Pablo Escobar Gaviria. Com um elenco de destaque, liderado por John Leguizamo (como Pablo Escobar), a nova produção narra a história sob a perspectiva de Pablito, o filho de Escobar ainda criança, explorando sua relação com o pai, o ambiente em que cresceu e os assassinos de aluguel contratados para protegê-lo, que acabaram se tornando suas ‘babás’ improvisadas. A série, ainda sem data, estreará no Disney+ na América Latina e no Hulu nos EUA.



*MUBI anuncia que ‘Foi Apenas um Acidente’, do iraniano Jafar Panahi, chega à plataforma no dia 6 de março. O filme recebeu quatro indicações à 83ª edição do Globo de Ouro, tornando-se a primeira produção iraniana a concorrer a Melhor Filme (Drama), Melhor Direção (Jafar Panahi), Melhor Roteiro (Mehdi Mahmoudian e Jafar Panahi) e Melhor Filme em Língua Estrangeira. É um forte candidato à 98º edição do Oscar®, com indicações a Melhor Roteiro Original e Melhor Filme Internacional, como representante da França.





Vem aí uma série dramática inspirada na infância e na adolescência de Juan Pablo Escobar, filho do narcoterrorista colombiano Pablo Escobar Foto: reprodução

*O Prime Video anunciou, durante a programação do 76º Festival de Cinema de Berlim (Berlinale), que ‘A Casa dos Espíritos’ estreia globalmente em 29 de abril em mais de 240 países e territórios. É a primeira adaptação em língua espanhola do romance de Isabel Allende. ‘A Casa dos Espíritos’ é uma saga familiar de oito episódios que abrange meio século. A trama foca em três gerações de mulheres — Clara, Blanca e Alba — em um país conservador da América do Sul, moldado por lutas de classes, agitação política e magia.



*Três filmes de Wes Anderson acabaram de entrar no catálogo Netflix: ‘O Grande Hotel Budapest’, ‘The French Dispatch’ e ‘Trem para Darjeeling’. No Prime Video, entrou a versão completa e inédita de ‘Calígula’, com Malcolm McDowell e Helen Mirren, e também os recentes ‘O Bom Bandido’ (‘Roofman’), com Channing Tatum e Kirsten Dunst, e ‘Juntos’ (‘Together’), com o casal Dave Franco e Alison Brie.

