TOM LEÃO
Magnum, um super-herói Marvel diferente
Publicado em 13/02/2026 às 11:09
Alterado em 13/02/2026 às 11:10
.
A nova série original Marvel, ‘Magnum’ (‘Wonder Man’), é algo diferente das que costumamos ver com a marca, nas produções Disney+. Focada em um personagem inédito na TV, tem um clima mais adulto do que juvenil, e não é centrada nos efeitos especiais.
A trama acompanha Simon Williams (Yahya Abdul-Mateen II, de ‘Watchmen’, da HBO), um ator lutando para fazer a carreira em Hollywood decolar enquanto esconde superpoderes que podem prejudicá-lo (que, a princípio, ele não sabe que tem). Ele vê a chance de entrar para o show business ao descobrir que um remake do antigo filme de super-heróis ‘Wonder Man’ (seu favorito, quando criança) está em produção. Na disputa pelo papel principal, ele conhece Trevor Slattery (Ben Kingsley, ótimo), artista que busca uma segunda chance após se passar pelo terrorista internacional conhecido como Mandarim (‘Homem de Ferro 3’, 2013) e ter problemas com a lei.
Lançada com todos os seus 8 episódios de meia hora, a série foi aclamada pela crítica especializada. A revista ‘Time’ afirmou que “Magnum é a melhor série da Marvel no Disney+ até agora”. Muitas das resenhas exaltam a dinâmica entre Simon e Trevor, na qual rola uma boa química. Simon conhece tudo da carreira de Trevor, que sente-se lisonjeado e resolve ajudá-lo nos testes em Hollywood. Mas há algo por trás disso tudo, que não vamos revelar aqui.
Para além do carisma da dupla principal, ‘Magnum’ também nos conquista por sua sátira aos super-heróis do cinema, bem como por mostrar os bastidores da industria, ainda que não da mesma forma cruel e escrachada como na série de comédia ‘The Studio’ (AppleTV). Mas, também, com alguns atores fazendo eles mesmos em participações especiais. O The Hollywood Reporter acredita que “a série subverte o gênero de uma maneira peculiarmente discreta. Ao eliminar a escala épica e as batalhas fantásticas pelas quais esses filmes de super-heróis são conhecidos”. Realmente, consegue.
Embora caia um pouco de ritmo no meio (introduz mais um super, o Doorman, num capítulo em preto e branco), depois de começar com dois ótimos episódios - e mostrar por que o herói, originalmente branco nos gibis, virou negro -, consegue arrematar bem a ideia geral, e deixa boa brecha para a continuação. Realmente, nem parece que estamos vendo uma série Marvel produzida pela Disney.
STREAMINGS+
*Uma nova série chegou com exclusividade ao Filmelier+. Os assinantes já podem conferir a primeira temporada completa de ‘Eu, Meu Pai e um Bebê’ (‘Daddy Issues’), sitcom britânica estrelada por Aimee Lou Wood (‘The White Lotus’, ‘Sex Education’) e David Morrissey (‘The Walking Dead’). Os seis episódios, com cerca de 30 minutos cada, já estão disponíveis no serviço de streaming.
*O MGM+ anunciou o início da produção da segunda temporada de ‘O Instituto’, série de suspense baseada no best-seller de Stephen King. As filmagens começaram dia 3 de fevereiro, em Halifax, no Canadá. Nos novos episódios, Alfie Allen (‘Game of Thrones’) interpreta Nolan Reeves, um bilionário europeu excêntrico que trabalha com tecnologia e é um dos principais investidores do Instituto.
'Predador: Terras Selvagens' já está no Disney+ Foto: reprodução
*A Netflix anuncia ‘Emergência Radioativa’, nova minissérie brasileira inspirada no acidente real com o Césio-137, ocorrido em Goiânia em 1987. Com estreia marcada para 18 de março, a produção, que revisita um dos episódios mais marcantes da história recente do país, tem direção geral de Fernando Coimbra, e é protagonizada por Johnny Massaro, ao lado de Paulo Gorgulho e Leandra Leal.
*‘Sutura’, drama médico nacional, entrou no catálogo do AXN, após passar pelo Prime Video. A trama acompanha a Dra. Mancini (Cláudia Abreu), uma cirurgiã renomada que enfrenta as consequências de um trauma recente, busca recuperar sua carreira e seu propósito.
*Neste mês, vários filmes da Lituânia entram no catálogo do Filmicca. Entre eles, ‘A noiva do Diabo’, ‘O fato’, ‘Já não lembro mais de seu rosto’ e ‘Pão de nozes’, produzidos entre os anos 1970-80.
*O filme ‘Predador: Terras Selvagens’ já está disponível no Disney+. ‘A Garota da Vez’, estrelado e dirigido por Anna Kendrick, entrou no HBO Max. ‘Ballerina’ (do universo John Wick), com Ana de Armas, está no Prime Video. E o Apple TV estreia hoje, ‘Eternidade’, comédia romântica com Elizabeth Olsen, Miles Teller e Callum Turner.
*Peacock estreou a comédia de humor negro ‘The Burbs’, que foi filme nos anos 80, dirigida por Joe Dante e estrelada por Tom Hanks. Ainda não sabemos qual plataforma irá exibi-la no Brasil.