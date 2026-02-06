Alguns filmes em cartaz

...

‘MARTY SUPREME’



Cotação: três estrelas

Um dos títulos mais cotados nas premiações do Oscar 2026 (tem grandes chances nas categorias Melhor Filme e Melhor Ator), o filme de Josh Safdie (seu primeiro sem o irmão Benny) conta, de forma muito frenética, como o picareta Marty Mauser (Timothé Chalamet, excelente) se tornou num dos maiores jogadores de tênis de mesa (ping-pong), trazendo visibilidade e inovações para um esporte considerado menor, na época (os anos 1950). Ele faz de tudo (mesmo) para conseguir chegar numa grande competição, no Japão, deixando um rastro de caos por onde passa. O filme é tão intenso, que nos deixa cansados quando termina (poderia ser pouco mais curto).



‘A ÚNICA SAÍDA’ (‘NO OTHER CHOICE’)



Cotação: quatro estrelas

O novo filme do aclamado cineasta coreano Park Chan-wook, especialista em elaboradas tramas de vingança (sendo ‘Oldboy’ o seu melhor), enverada aqui pelo caminho do drama de humor negro, ao mostrar um homem que, após anos desempregado, estuda quem são os seus concorrentes a um cargo numa grande empresa (só três candidatos). O que ele fará pela vaga? Eliminar seus concorrentes! Mas não será simples assim. Um filme engenhoso, meio agridoce, e com final sem lição de moral barata. Concorre a Filme Internacional, no Oscar 2026.

‘SONG SUNG BLUE; UM SONHO A DOIS’



Cotação: duas estrelas

Lightning (Hugh Jackman) e Thunder (Kate Hudson) formam uma dupla especializada em cantar músicas de Neil Diamond em mafuás. E, assim, entre canções (muitas), seguimos a trajetória deles nos 90s. Baseado em documentário de igual nome (2019). Vai interessar mais a fãs dos atores e do artista homenageado. Já que, no geral, não apresenta nada que não tenhamos visto antes. A não ser esse bizarro submundo dos artistas que fazem covers de outros, nos Estados Unidos.



*O Apple TV anuncia que a quarta temporada da série de comédia ‘Ted Lasso’ estreia mundialmente no segundo semestre de 2026. Atualmente em produção, a nova temporada trará novos personagens com vários novos atores no elenco.



*Na quinta-feira, 12 de fevereiro, às 23h, os três primeiros episódios de ‘História de Amor: John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette’ estreiam no Disney+. Os outros seis episódios serão lançados às sextas-feiras. É uma nova antologia de Ryan Murphy.



A nova antologia de Ryan Murphy tratará de histórias de amor reais e marcantes Foto: reprodução

MUBI anuncia a data de estreia de ‘Blossoms Shanghai’, do cineasta Wong Kar Wai (Chungking Express, In the Mood for Love, 2046). A série de TV estreia com exclusividade na plataforma no dia 26 de fevereiro. com 30 episódios. Adaptada do premiado romance de Jin Yucheng, ‘Blossoms’, a série marca a primeira incursão na TV de Wong Kar Wai. Todos os episódios são dirigidos por ele.

*Entrou no catálogo do HBO Max o documentário ‘Becoming Led Zeppelin’, que mostra os primeiros anos de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos, a inglesa Led Zeppelin, antes de se tornar megafamosa. Pena que não é a história completa.

*As gravações de ‘Os 12 Signos de Valentina’, série da Netflix baseada no livro de Ray Tavares, já começaram. E a protagonista será interpretada por Giovanna Grigio (‘Rebelde’, 2022). A atriz fará Valentina, uma jovem que, depois de ser traída pelo namorado e culpar a incompatibilidade astral pelo fim do relacionamento, decide transformar a vingança em um método: ficar com um garoto de cada signo do zodíaco e contar tudo sobre os encontros num videocast.

*O aclamado filme ‘Valor Sentimental’ (‘Sentimental Value’), de Joachim Trier (‘A Pior Pessoa do Mundo’) chega com exclusividade à plataforma MUBI no dia 13 de fevereiro. O filme concorre a 9 Oscars 2026, incluindo filme, direção, filme internacional e pela atuação de seus três principais protagonistas. Ainda em cartaz nos cinemas.

*O Apple TV anunciou a renovação (terceira temporada) da série ‘Seus Amigos e Vizinhos’ (‘Your Friends & Neighbors’), estrelada por Jon Hamm: estreia na sexta-feira, dia 3 de abril. Já a Parte 2 da quarta temporada de Bridgerton estreia 26 de fevereiro, na Netflix.

