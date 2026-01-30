‘Pluribus’: a série de maior sucesso da AppleTV

...

Publicado em 30/01/2026 às 14:41

Já se tornou clichê dizer que a AppleTV é a nova HBO, pela qualidade de suas séries. Como o streaming da Apple não concorre diretamente com os grandes, fica menos ligado em modismos, apostando em produções diferentes e para um público mais adulto. Exemplo disso é ‘Pluribus’, criada por Vince Gilligan (showrunner de ‘Breaking Bad’ e produtor de ‘Better Call Saul’), que mistura ficção-científica, drama psicológico e humor negro.

A trama acompanha Carol Sturka (Rhea Seehorn, excelente) uma escritora de romances juvenis que se vê imune a um inexplicável fenômeno global em que a humanidade passa a compartilhar pensamentos e sentimentos em uma consciência coletiva, tornando todo mundo gentil e agradável, de uma maneira muito esquisita. Carol, que não é assim, repele aquilo tudo.



A primeira temporada (com 9 episódios) apresenta esse mundo onde a felicidade é regulada como um sistema e quase todos os seres humanos vivem em estado constante de sinceridade e transparência. É tudo muito sem graça. Carol, uma das poucas pessoas que não foram afetadas pelo misterioso vírus alienígena (junto com apenas outras 12 no mundo inteiro) que desencadeou essa transformação, torna-se uma figura central ao explorar os limites desse novo mundo. Sua condição única a coloca em situações bizarras, já que os demais não conseguem mentir ou esconder emoções, respondem e atendem a tudo o que ela pede.

No começo, ela tenta fugir disso tudo, mas o isolamento lhe faz mal. Depois, passa a desfrutar dessa estranha condição e começa a investigar como vivem e se alimentam as pessoas. Descobre algo parecido ao do filme ‘Soylent Green’ (1973).



Por tudo isso, ‘Pluribus’ se tornou a produção de maior sucesso da história da Apple TV+. Além disso, resultou num merecido Globo de Ouro para Rhea Seehorn (que carrega a série nas costas, atuando praticamente sozinha na maioria das cenas). ‘Pluribus’ se destaca por sua estranheza (às vezes, lembrando um longo episódio em capítulos da clássica ‘The Twilight Zone’), colocando o livre-arbítrio e a autenticidade humana no centro do conflito. Às vezes ela pode cansar, por demorar a chegar a algum lugar. E, como acaba sem concluir, teremos de esperar, até 2027, para ver onde vai dar.



STREAMINGS+

*AppleTV teve seis indicações ao Oscar 2026, incluindo Melhor Filme para ‘F1 - O Filme’ (‘F1’), também indicado Melhor Som, Efeitos Visuais e Melhor Montagem. O documentário ‘Embaixo da Luz de Neon’ (‘Come See Me in the Good Light’) pegou a indicação de Melhor Documentário em Longa-metragem, e o filme ‘O Ônibus Perdido’ (‘The Lost Bus’) ganhou uma indicação para Melhores Efeitos Visuais.

*O Prime Video anunciou que ‘Elle’, série prequel do filme ‘Legalmente Loura’, estreará em 1º de julho, exclusivamente na plataforma. Antes mesmo da estreia, já foi encomendada uma segunda temporada.



'Elle', série prequel do filme 'Legalmente Loira', estreia em julho, no Prime Foto: divulgação

*O Disney+ anunciou que a nova série ‘The Testaments’ estreia com seus três primeiros episódios em 8 de abril. A produção é baseada no romance homônimo de Margaret Atwood, e dá continuidade ao universo de ‘The Handmaid’s Tale’ (‘O Conto da Aia’).

*O Apple TV anunciou que a quinta temporada de ‘For All Mankind’ estreará na sexta-feira, 27 de março. A nova fase do drama espacial terá 10 episódios, lançados semanalmente, explorando as tensões crescentes entre a próspera colônia de Marte e as nações da Terra.

*O Prime Video divulgou a data de lançamento da série de suspense erótico ‘56 Dias’, adaptada do best-seller de Catherine Ryan Howard. Os oito episódios serão lançados na quarta-feira, 18 de fevereiro.

*O filme ‘Imperfeitamente Perfeita’ (‘Ella Mckay’), de James L. Brooks (produtor dos Simpsons), chega ao Disney+ em 5 de fevereiro, sem passar pelos cinemas brasileiros. O drama com toques de comédia, estrelado por Emma Mackay (de ‘Sex Education’), foi um dos maiores fracassos do ano passado, nos EUA. Outro filme que não foi bem de bilheteria, ‘Springsteen: Deliver Me from Nowhere’, que retrata a fase deprê em que Bruce Springsteen (Jeremy Allen White, de ‘The Bear’) estava gravando o álbum ‘Nebraska’, já está no Disney+



#springsteen #pluribus #elle #f1 #rheaseehorn #tomleao

