‘All Her Fault’, a série mais vista do momento no Prime Vídeo, não é uma produção da Amazon

Publicado em 23/01/2026 às 08:44

Alterado em 23/01/2026 às 08:51

Entrou no catálogo do Prime Video a minissérie limitada ‘All Her Fault’. É uma trama de suspense psicológico lançada em 2025 pelo streaming americano Peacock, mas que se tornou a série mais vista do momento na plataforma da Amazon. Baseada no livro homônimo da escritora irlandesa Andrea Mara, a trama saiu de Dublin e foi para Chicago, nos Estados Unidos. Contudo, foi gravada em Melbourne. Isso se deu porque a atriz principal e produtora executiva da série, Sarah Snook (a ‘Shiv’, de ‘Succession’), mora na Austrália e tinha acabado de ter filho. Ela ganhou o prêmio Critic´s Choice pelo papel nesta série.

A trama acompanha uma mãe (Snook) que vive o maior pesadelo de sua vida: o desaparecimento do filho. Certa tarde, ela vai pegar a criança na casa de um amiguinho e, chegando lá, a dona da casa não sabe do que se trata, e a babá não atende mais ao telefone. A partir desse ponto, a narrativa se desenrola em meio a uma teia de segredos, mentiras e revelações inesperadas, explorando como o medo e a desconfiança podem transformar relações familiares.



Além de Sarah Snook, nomes como Dakota Fanning, Abby Elliot (‘The Bear’) e Michael Peña compõem o elenco principal. Dirigida por Minkie Spiro e Kate Dennis, a série tem oito episódios e um desfecho que foge do óbvio lugar comum das séries atuais (e mais pesado do que no livro). O grande diferencial de ‘All Her Fault’ está na forma como mistura drama familiar e investigação policial. A série não se limita ao mistério do desaparecimento (que não é exatamente um sequestro, como parece), mas também mergulha nos personagens, mostrando como cada um lida com a situação. Ninguém é inocente, todos têm os seus ‘podres’. É uma boa dica para quem gosta de thrillers cheios de reviravoltas e dilemas morais. O final deixará os espectadores pensativos. E divididos.



STREAMINGS +

*Estreia 27 de janeiro, no Disney+, a série de 8 episódios ‘Magnum’ (‘Wonder Man’). A trama acompanha Simon Williams, um aspirante a ator de Hollywood, lutando por sua carreira. Simon descobre que um diretor amigo seu (feito por Ben Kingsley) está fazendo uma nova versão de um filme de super-herói, e se candidata para o papel. Detalhe: ele descobre que realmente tem superpoderes.

*O Prime Video anunciou a data de estreia do k-drama ‘O Beijo da Sereia’ : 2 de março. A trama acompanha Cha Wooseok (Wi Hajun), um investigador de elite da Unidade de Investigação de Fraudes de Seguros (SIU). Ele investiga um esquema de fraude de seguros ligado a uma série de mortes misteriosas — apenas para acabar envolvido com Han Seol-ah (Park Minyoung), uma deslumbrante e provocante leiloeira de arte e principal suspeita dos crimes.

*O Apple TV anuncia uma nova série original criada pelo vencedor do prêmio Emmy Alex Cary (‘Homeland’), estrelada por Dakota Fanning. Na produção ainda sem título, Fanning atuará como uma agente secreta do Tesouro americano. O Apple TV anunciou, também, a nova série documental sobre a espetacular trajetória da carreira da estrela americana do tênis Andre Agassi, ainda sem data de estreia.



'Magnum', a nova série da Marvel/Disney, se passa no mundo do cinema Foto: reprodução

A série ‘Vanished’ estreia no MGM+ no domingo, 1º de fevereiro. Os episódios serão lançados semanalmente. Na trama, quando uma viagem em casal toma um rumo sombrio com o desaparecimento repentino do seu namorado, em um trem no sul da França, Alice (Kayley Cuoco) cai numa teia de intriga e perigo, descobrindo segredos chocantes sobre o homem que ela pensava conhecer.A Netflix anunciou que o filme de ação brasileiro ‘Salve Geral: Irmandade’ estreia em 11 de fevereiro. Dirigido por Pedro Morelli e produzido pela O2 Filmes, o longa-metragem é o primeiro spin-off de uma série brasileira da Netflix, ‘Irmandade’, criada por Morelli. Com duas temporadas, lançadas em 2019 e 2022, a produção ultrapassou 10 milhões de visualizações em todo o mundo.

