Cinco filmes e séries baseados em histórias reais, no Disney +

Publicado em 16/01/2026 às 11:29

Alterado em 16/01/2026 às 11:29

A injusta condenação de Amanda Knox (em caso ocorrido na Itália, há 20 anos), causa indignação no telespectador, pelos erros absurdos Foto: divulgação

1-‘Mauricio de Souza, o filme’: é a cinebiografia de Mauricio de Sousa, quadrinista que criou a Turma da Mônica. Lançado em 2025, ano em que ele completou 90 anos, o longa é protagonizado por Mauro Sousa, filho de Mauricio. O filme é caprichado e gostoso de ver.

2-‘O Rei da TV’: a série se dedica a investigar vida e obra do apresentador Silvio Santos, a partir de um dos pontos mais críticos de sua carreira, quando perdeu a voz e correu risco de nunca mais recuperá-la. Luiz Guilherme, Mariano Mattos e José Rubens Chachá (ótimo), o interpretaram em diferentes momentos da vida. No geral, a série é bem melhor do que os filmes que vieram depois dela.

3-‘Bohemian Rhapsody’: a jornada do grupo britânico Queen é contada neste filme de 2018, batizado com nome de uma das maiores canções da banda e da história do rock. Mostrando desde a formação do Queen até a lendária apresentação do grupo no Live Aid de 1985, o longa venceu quatro categorias no Oscar, incluindo a de melhor ator para Rami Malek (que interpreta o vocalista Freddie Mercury). A timeline do fime está errada, no começo, botando o primeiro Rock in Rio (1985) alguns anos antes do que realmente aconteceu.

4-‘Mike Além de Tyson’: Mike Tyson é dono de uma das trajetórias mais grandiosas e infames dos esportes. Lenda do boxe, conhecido tanto por sua força nos ringues quanto pelas polêmicas dentro e fora dele, o atleta tem sua jornada contada em ‘Mike’, minissérie biográfica não autorizada, que investiga as diferentes faces dessa personalidade controversa interpretada por Trevante Rhodes (‘Moonlight: Sob a Luz do Luar’). É muito divertido.

5- ‘Ford vs Ferrari’: o filme volta a 1966 para contar uma história de superação nas ‘24 Horas de Le Mans’, tradicional corrida automobilística que mistura velocidade e resistência. O designer de carros Carroll Shelby (Matt Damon) uniu forças ao piloto Ken Miles (Christian Bale) para criar um carro para a Ford capaz de derrotar o veículo da poderosa Ferrari. É melhor do que o recente sucesso ‘F1’.

Bônus: ‘A história Distorcida de Amanda Knox’ (‘The Twisted Tale of Amanda Knox’). A minissérie em 8 capítulos narra um dos maiores erros judiciários da história - que levou a americana Amanda Knox a ser presa na Itália, em 2007, por um crime que não cometeu -, que teve uma investigação cheia de erros e omissões (e preconceito). Destaque para Grace Van Patten no papel-título. Emocionante.



STREAMINGS+

*Estreia hoje, no Disney+, a comédia argentina ‘Homo Argentum’, uma antologia na qual o excelente Guillermo Francella (da série ‘O Zelador’, que já já estará de volta) protagoniza 16 vinhetas satíricas que expõem a hipocrisia dos habitantes de uma grande cidade (no caso, Buenos Aires). Foi o maior sucesso do cinema argentino de 2025.

*O Prime Video anunciou a data de estreia de ‘O Refúgio’ (‘The Bluff’), filme de pirata estrelado por Karl Urban (‘The Boys’) e Pryanka Chopra Jones. Chega ao catálogo em 25 de fevereiro.



O talentoso Guillermo Francella (da boa série 'O Zelador') estrela 'Homo Argentum', que entra hoje no catálogo do Disney+ Foto: divulgação

*O drama gay 'O Amor É Estranho' (‘Love is Strange’, 2014), dirigido por Ira Sachs e protagonizado por Alfred Molina, John Lithgow e Marisa Tomei, entrou no catálogo da FILMICCA.

*Estreou esta semana no Apple TV a segunda temporada de ‘Sequestro’ (‘Hijack’), protagonizada por Idris Elba (‘Luther’). Desta vez, no lugar de um avião, o perrengue se passa a bordo de um trem, na Alemanha. É o 'Duro de Matar' do streaming. hehe.



*O Prime Video divulgou o trailer oficial da quinta temporada de ‘LOL: Se Rir, Já Era!’, com estreia marcada para 6 de fevereiro.

*‘Ted Bundy: A Confissão Final’ (‘No Man Of God’), com Elijah Wood, entrou no Filmellier+. Baseado em fatos reais, o longa acompanha um analista do FBI que desenvolve um vínculo complexo com o serial killer Ted Bundy, durante seus últimos anos no corredor da morte.



*A segunda temporada da série ‘The Pitt’ já está no HBO Max.



*E a segunda metade da segunda temporada de ‘High Potential’ voltou ao Disney, com a segunda parte de um episódio-chave.



*Dois blockbusters recentes no Prime Video: a versão live action de 'Como Treinar o Seu Dragão' (muito boa, tanto quanto o desenho original) e o mais novo filme 'Jurassic Park': ‘Jurassic World: Rebirth’, com Scarlett Johansson, um dos filmes da série de maior bilheteria.

*O Canal Brasil exibe em março a nova cópia em 4K de ‘Super Xuxa Contra o Baixo Astral’, lançado em 1988 e um dos maiores sucessos de Xuxa no cinema. O vilão é feito pelo falecido Guilherme Karam.

